【佐賀県×食べチョク】生産者とトップシェフがタッグ！東京・LA BONNE TABLEでこだわり食材フェアを開催！

さが県産品流通デザイン公社は、日本最大の産直通販サイト「食べチョク」を運営する（株）ビビットガーデン（本社：東京都港区、代表取締役：秋元里奈）と連携し、人気フレンチレストラン「LA BONNE TABLE（東京都中央区）」の中村和成シェフをアンバサダーに迎え、佐賀県産食材を活用したフェアおよび料理人向け試食会「佐賀県×LA BONNE TABLE 中村和成シェフによる佐賀のこだわり食材フェア~SAGA Farm to Table~」を、2026年2月3日（火）～2月17日（火）の期間限定で開催します。

SAGA Farm to Tableで提供されるメニューはシェフ自らが、生産現場を訪れ、生産者と対話する中で得た気づきやインスピレーションをもとに選定した食材を用いた特別メニューです。佐賀の風土や生産者の想いを踏まえて考案された料理により、ここでしか味わえない体験を提供いたします。

また、2月16日（月）一日限りのシェフ・バイヤー向け特別試食会イベント（招待制）では、日頃から自ら食材調達を行う料理人約15名を招き、中村シェフが産地視察を通じて感じた佐賀県の風土や食材の魅力、生産背景について紹介します。あわせて、今回メニューに使用されている食材の生産者のうち2名が来場し、実際の商品や栽培・生産へのこだわりを直接伝えるとともに、料理人・生産者間の交流の場を創出します。

SAGA Farm to Table 佐賀のこだわり食材フェア 概要

１．SAGA Farm to Tableフェア

【開催場所】LA BONNE TABLE（ラ・ボンヌターブル）

東京都中央区日本橋室町２丁目３－１ コレド室町2 1F

【開催期間】2026年2月3日（火）～2月17日（火）

【営業時間】ランチ 11:30～15:00（L.O.13：30）

ディナー 18:00～23:00（L.O.20：30 、コースは20：00）

【特別アラカルトメニューの一部（税込価格）】※料金は飲食代のみ

・カブのスープ1,500円

・自然薯のゼッポリーニ、モロヘイヤ、カラスミ1,500円

・シンプルトマトスパゲッティ2,200円

・クスクスブイヤベース3,900円

・蝦夷鹿のパイ包み、赤ワインソース、魂のほうれん草5,200円

・みつせ鶏の稲藁焼き、太閤牛蒡、ムカゴ、麗紅4,800円

・苺のパブロバ、クリームライン牛乳のソルベ1,600円

※食材の入荷状況等により、提供内容が変更となる場合があります。

自然薯のゼッポリーニ、モロヘイヤ、カラスミクスクスブイヤベース蝦夷鹿のパイ包み、赤ワインソース、魂のほうれん草苺のパブロバ、クリームライン牛乳のソルベ２．シェフ・バイヤー向け特別試食イベント（招待制）

中村和成シェフが佐賀県内の生産現場を実際に訪れ、生産者と対話する中で得た気づきやインスピレーションをもとに選定した食材（野菜・果物・肉・海産物など）を用いた特別アラカルトメニューを、シェフ・バイヤー向けに提供する招待制の試食会を開催します。

【開催日時】2026年2月16日（月）12:00～15:00予定 ※時間は変更となる場合があります

【参加条件】招待制（飲食店関係者他）

【開催場所】LA BONNE TABLE（ラ・ボンヌターブル）

【試食会プログラム（予定）】

・中村シェフによる食材および料理の解説

・特別アラカルトメニュー試食

・生産者による食材の特徴・こだわり紹介

・中村シェフ・生産者との交流

アンバサダーシェフ紹介

中村 和成氏

渋谷「シェ松尾」、新江古田「レストラン・ラ・リオン」などを経て、西麻布サイタブリアに勤務。同店がレフェルヴェソンス（現三ツ星）としてリニューアル後、2012年スーシェフに就任。2014年系列店として三越前「LA BONNE TABLE」のオープンとともにシェフに就任。

ミシュランのセレクテッドレストラン2025にも選出。コロナを機に始めたyoutubeチャンネルが人気となり登録者数は約６万人。各媒体にカジュアルなレシピの提供をするなど、料理と活躍の幅が広い。

＜コメント＞

佐賀県の食材はクオリティが非常に高く、生産者の皆さんとのご縁を通じて、その魅力を最大限に引き出したいと思い、佐賀食材を中心にメニューを組み立てました。

実際に産地を訪れ、生産現場を見て、生産者の想いを直接聞いたからこそ生まれた料理です。佐賀の風土や背景も含めて、ぜひ味わっていただけたら嬉しいです。

佐賀県食材の生産者紹介（一部）

佐賀県の豊かな自然の恵みを生かし、情熱とこだわりをもって日々取り組まれている約10の事業者が参画しています。

■ ささき農園（唐津市）自然薯・ごぼう・カブ

12年の紆余曲折の末、日本初のオーガニック自然薯の栽培に成功しました。「医食同源」の理念のもと唐津の温泉が湧く清涼な山々を守るために化学農薬や化学肥料を使わず安心安全で美味しい野菜を育てています。

食べチョクページ：https://www.tabechoku.com/producers/20852

■ とんぼ農園（神埼市）ほうれん草

私たちとんぼ農園は神埼市脊振町の標高350mにある山の畑で、土作りを大切に野菜作りに向き合ってきました。文字通り血と汗と涙にまみれながら経験と研究を重ね、どん底から這い上がってまいりました。苦しみと人の優しさの中から生まれた魂の入った優しいホウレンソウをどうぞご賞味ください。

食べチョクページ：https://www.tabechoku.com/producers/24495

■ みつせ鶏本舗（神埼郡吉野ヶ里町）鶏肉（みつせ鶏）

「美味しい鶏肉をお届けしたい」その想いから、みつせ鶏は生まれました。北部九州の自然に囲まれた環境で、鶏にできるだけ負担をかけず、ゆっくり大切に育てています。みつせ鶏は、国内わずか約1.5％の希少な赤鶏。手間も時間もかかりますが、その分、ほどよい歯ごたえと豊かな風味が育ちます。

食べチョクページ：https://www.tabechoku.com/producers/3078630

■ 渋田いちご園（佐賀市）いちご

五感で成育の状態を感じ、向き合い、手を加えることを大切にしている為、自身の目が届く範囲でしか栽培を行なっておりません。私が目指すいちご像とは、甘いだけで終わらないいちごです。酸味にも質があり、甘味と酸味の質とバランス、そして余韻で残るコクと香りが重要だと考えております。一過性の味で終わらない、幾重にも重なった厚みのある味を目指しています。

食べチョクページ：https://www.tabechoku.com/producers/27802

各イベントのメディア取材について

弊社および(株)ビビットガーデン、シェフや、佐賀県の生産者への取材が可能です。

下記よりお申し込み、お問い合わせください。

・メディア様お申し込みフォーム：https://forms.gle/VubingRb83TM7EDEA

食べチョクについて

食べチョクは、こだわり生産者から直接食材や花きを購入できる日本最大の産直通販サイトです。日本の産直サイトの中で認知度や利用率などの9つのNO.1（※1）を獲得しております。野菜・果物をはじめ、米・肉・⿂・飲料といった食材全般と、花き類を取り扱っており、消費者が生産者に食べた感想を伝えるなど直接やりとりできることが特徴です。

また、好みに合う生産者を選んでくれる野菜定期便「食べチョクコンシェルジュ」や冷凍食品サブスクリプションサービス「Vivid TABLE（ビビッドテーブル）」なども提供。さらに、企業の福利厚生や販促キャンペーンに活用できる法人向けサービス「食べチョク for Business」も展開しています。

2026年1月時点でユーザー数は130万人、登録生産者数は11,300軒を突破し、約5万点のこだわりの逸品が出品されています。

・URL：https://www.tabechoku.com/

・公式X(Twitter)：https://twitter.com/tabechoku

・公式Instagram：https://www.instagram.com/tabechoku/

（※1）国内の産直通販サイトの中で「お客様認知度」「お客様利用率」「お客様利用意向」「Webアクセス数」「SNSフォロワー数」「生産者数」「生産者認知度」「生産者利用率」「生産者利用意向」の9つでNo.1を獲得。

プレスリリースURL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000344.000025043.html

株式会社ビビットガーデンについて

代表者：代表取締役社長 秋元里奈

本社所在地：東京都港区浜松町1丁目7番3号 第一ビル4F

事業内容：全国の生産者から食材や花などを直接購入できる産直通販サイト「食べチョク」、ネットスーパー「食べチョク ドットミィ」、生産者の顔が見える冷凍食品ブランド「Vivid TABLE」の開発・運営、官公庁や自治体の支援

会社HP：https://vivid-garden.co.jp/

「さが県産品流通デザイン公社」について

さが県産品流通デザイン公社は県内の中小企業等を支援する「（公財）佐賀県産業振興機構」内に、県産品の販売促進等を目的に、平成29年（2017年）4月に設立した支援機関です。（代表：石井法子）

県産品を磨き上げ、付加価値を高めながら、その良さを伝え、生産者と消費者をつないでいく「新たな流通をデザインする」という思いのもと、県産品の情報発信や県内の生産者や事業者の皆様の販路拡大及び海外市場の開拓など販売促進につながる支援に取り組んでいます。

※支援する事業者：佐賀県内に所在し、生業として営んでいる生産者、製造者、販売者。

公式HP「SAGAPIN」：https://sagapin.jp/