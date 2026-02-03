ドンピシャ40歳を彩る特別モデル「DONPISHA 40th ANNIV. UNIFORM」登場

株式会社メディアリンク

人気ゲーム実況グループ「三人称」のメンバー・ドンピシャの40歳を記念した限定グッズ

「DONPISHA 40th ANNIV. UNIFORM」を、三人称公式グッズショップ「SANNINSHOP」にて2026年2月2日（月）20:00より販売開始いたしました。

本商品は、40歳という節目を迎えたドンピシャのために制作された、アニバーサリー仕様の特別なユニフォームです。

青から黒へと移ろうグラデーションをベースに、ファンの声援をイメージしたサウンドウェーブと、「3」ロゴをモチーフにした総柄デザインを組み合わせ、記念モデルにふさわしい存在感のある一着に仕上げました。

デザインの随所には、ドンピシャ本人のこだわりが反映されており、アニバーサリーアイテムでありながら、普段使いもしやすい仕様となっています。

なお、本商品は三人称の中でもドンピシャのグッズのみの展開となり、他メンバーのアイテムは含まれておりません。

節目の年を記念する特別なユニフォームを、ぜひこの機会にお楽しみください。

製品情報

■三人称公式グッズショップ「SANNINSHOP」

https://sanninshop.jp/

■DONPISHA 40th ANNIV. UNIFORM

販売価格：10,000円（税込）

40歳の節目を飾る、一新されたアニバーサリーモデル。 青から黒へのグラデーションをベースに、皆様の声援をイメージしたサウンドウェーブと「3」ロゴをモチーフとした総柄をMIX。細部までドンピシャさんのこだわりが詰まった、特別な一着です。

製品情報

■三人称公式グッズショップ「SANNINSHOP」

https://sanninshop.jp/

------------

【三人称】

YouTube：https://www.youtube.com/@sanninshow

ドンピシャ：https://twitter.com/DONPISHA22

【株式会社メディアリンク】

公式サイト：https://medialinker.co.jp/

クリエイターズサポート： https://creators.medialinker.co.jp/

X（旧twitter）：https://twitter.com/MediaLink_Inc

Facebook：https://www.facebook.com/medialink.co.jp

Instagram：https://www.instagram.com/medialink_inc/