D5、建築意匠設計における視覚化プロセスを再定義するAI駆動型ワークフローを提供開始

東京 - 2026年2月3日 - 建築、インテリアデザイン、ランドスケープ業界向けの次世代ビジュアライゼーションツールのパイオニアとして世界をリードするD5(https://www.d5render.com/ja)は、次世代ソリューション「Release 3.0」を日本市場向けに提供開始することを発表しました。AIとリアルタイムレンダリング技術を組み合わせたRelease 3.0は、プロフェッショナルがかつてないスピードと容易さでフォトリアリスティックなビジュアルを作成することを可能にします。

建築プロジェクトが複雑化し、工期が短縮されるにつれて、多くの設計チームはワークフローにおける長年の前提を再検討しています。それは、設計、視覚化、および配信は、別々の段階で、連携されていないツールを介して実行する必要があるという前提です。

D5は、こうした断片化を解消し、建築家が初期コンセプトから最終的なビジュアライゼーションまで、継続的かつ反復的なフローで作業できるようにすることを目的とした、統合されたAI駆動型設計ワークフローを発表しました。D5のアプローチは、別のスタンドアロン製品を導入するのではなく、リアルタイムのコンセプト探索、厳選された設計リソース、そして高忠実度レンダリングを単一の連携されたシステムに統合します。これは、ツールベースのパイプラインからワークフローレベルの統合への移行を示すものです。

従来のプロセスは、思考や設計方法よりも、ソフトウェアの制約によって形作られてきました。モデリング、ビジュアライゼーション、アセットの調達、そしてプレゼンテーションは、それぞれ独立したステップとして進化し、エクスポート、再インポート、そして技術的な設定変更を繰り返す必要がありました。個々のツールは時間とともに高速化しましたが、ワークフローの基盤となる構造は断片化されたままでした。これは、デザイン思考が最も流動的な時に、まさに摩擦を生み出していたのです。

建築意匠設計は一直線上に進むものではありません。アイデアの検証、フィードバックへの対応、意思決定の洗練化といった反復作業を通して、複数の段階を経ながら進化していきます。D5はクリエイティブなワークフローを統合し、その作業を阻害するのではなく、支えます。

断片化されたパイプラインから継続的なデザインへ

新しいD5ワークフロー(https://www.d5render.com/ja/versions/d5-3-0)の核となるのは、ビジュアライゼーションを下流工程として扱うべきではないという考えです。設計を先に進めてビジュアライゼーションを後回しにするのではなく、建築家はアイデアが形になり次第、視覚的に確認、検証、改良できるようになります。プロセス全体を通して、コンテキスト、素材、照明、空間関係を常に可視化できます。

この移行は、次の3つのコンポーネントの統合によって可能になります。

- D5 Lite(https://www.d5render.com/ja/d5-lite)は、D5独自のリアルタイムパストレーシングエンジンであるD5 Engine(https://www.d5render.com/ja/posts/d5-engine-real-time-rendering-architectural-visualization)を搭載し、SketchUpなどの初期設計ツールにAIネイティブのリアルタイムビジュアライゼーションを直接提供します。コンセプト化と設計開発のギャップを埋め、建築家が即座にビジュアライゼーションを行えるようにすることで、プロ仕様のレンダリングへのハードルを下げ、初期段階からアイデアを着実に進めることができます。まずはSketchUp向けに提供を開始し、2026年内に他のモデリングソフトウェアへも順次対応予定です。- D5 Works(https://www.d5works.com/)は、建築、景観、インテリア デザイン向けに特別に設計された厳選されたアセットプラットフォームで、ワークフローに統合されているため、外部ライブラリ、手動によるファイル管理、形式変換の必要がなくなります。- D5 のリアルタイム レンダリング エンジンの最新進化版である D5 Render 3.0 (https://www.d5render.com/ja/downloading/?utm_source=seo&utm_medium=blog&utm_campaign=architectural-design-process)は、高度な AI 機能と物理的に正確なリアリズムを備えたワークフローのインテリジェントな中核として機能します。日本市場で主流となっているArchicad、Vectorworks、Revit、Rhinocerosなどにも高度に連携しています。

AIはデザインの代替ではなく、反復を可能にする

新しいワークフローにおいて特徴的なのは、AIの役割です。D5は、反復的なセットアップ作業を排除し、フィードバックサイクルを短縮するアシスタントとしてAIを活用することに重点を置いています。

AIシーンマッチ、AIアセットレコメンデーション、AI画像から3D生成といった機能により、建築家はアイディアからビジュアライゼーションへの迅速な移行、状況に応じた代替案の検証、そして作業を再開することなく反復的な作業が可能になります。自動化そのものに重点を置くのではなく、継続性を重視し、設計者が技術的なオーバーヘッドではなく、建築的な意思決定に集中できるようにします。

D5 AI シーンマッチでは、インテリジェントな照明と環境設定により、プロンプトを通じて簡単に調整できます。

このモデルでAI が最も価値を発揮するのは、創造性が促進され、建築家が、ソフトウェアの複雑さを管理するのではなく、設計の問題に取り組み続けることができるときです。

AEC業界におけるワークフローレベルのシフト

統合ワークフローの導入は、AEC業界におけるより広範な変化を反映しており、企業はチームやプロジェクト段階をまたいだコラボレーション、反復、そして透明性をサポートするシステムを求めています。プロジェクトでは、より迅速な意思決定とより明確な意思決定が求められています。

クライアントや関係者とのコミュニケーションが不足すると、断片化されたワークフローのコストがより顕著になり、時間の損失だけでなく、設計意図の希薄化にもつながります。

D5は、コンセプトの探索、コンテキストの開発、最終的な視覚化を単一の接続された環境内で調整することにより、そのプラットフォームをレンダリング ツールとしてではなく、建築設計プロセス自体の再考として位置付けています。

業界関係者は、他のクリエイティブ分野や技術分野でも同様の移行が既に起こっており、専門的でありながらバラバラのツール群が統合されたワークフローに置き換えられていると指摘しています。建築分野においては、その影響は生産性にとどまらず、設計品質、コラボレーション、そして決定が確定する前に意味のある反復作業を行う能力にまで及びます。

今後の展望

D5 Render 3.0(https://www.d5render.com/ja/downloading/?utm_source=seo&utm_medium=blog&utm_campaign=architectural-design-process)のリリースと統合ワークフローの導入により、D5は設計ライフサイクル全体における摩擦の軽減に向けた長期的な取り組みを進めてまいります。今後の開発では、リアルタイムビジュアライゼーション、 AIを活用したワークフロー、アセットエコシステムの統合をさらに深め、プロジェクトの規模と複雑さが増す中で建築家をサポートしていきます。

2026年以降、建築業界が最も影響力を持つ設計ツールは、単にスピードが速くなるだけではありません。建築家の作業方法、つまり視覚的に、反復的に、そして常に状況と対話しながら作業を進める方法に合致したものになるでしょう。

断片化されたパイプラインから脱却し、より継続的でフローベースの設計プロセスへの移行を目指す企業にとって、この移行はもはや理論上のものではなく、すでに進行中のものとなっています。

D5のCMO、Jessie Huangは次のように述べています。「D5は世界中の何百万人ものプロフェッショナルから信頼されており、日本も私たちにとって非常に重要な市場だと考えています。日本の建築・インテリアデザインコミュニティは、技術と精度において世界基準を確立しています。私たちは、ビジュアライゼーションをより迅速かつ直感的にするツールで、その取り組みをサポートできることを大変嬉しく思っています。

私たちの信念はシンプルです。テクノロジーは創造性を支えるものであり、創造性と競合するものではありません。D5によって、デザイナーにとって最も重要なこと、つまりデザインそのものにより多くの時間を費やせるよう願っています。」

D5について

D5は、建築、インテリアデザイン、ランドスケープ業界向けの次世代ビジュアライゼーションツールを開拓するリーディングソフトウェアカンパニーです。AIとリアルタイムレンダリング技術を融合させたD5 Render、D5 Works、D5 Liteを含む製品エコシステムにより、プロフェッショナルはかつてないスピードと容易さでフォトリアリスティックなビジュアルを作成できます。コンセプトからクライアントへのプレゼンテーションまで、D5はビジュアライゼーションのワークフロー全体を効率化します。世界中で300万人以上のプロフェッショナル、5万社以上の企業、7,800校の大学に導入されているD5は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中南米、中東で信頼され、デザインの見方と共有の未来を形作っています。