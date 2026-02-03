PPP STUDIO、Nazunaと共同企画｜京都の複数ホテルで「TikTok GO」プロモーションを実施

株式会社TORIHADA

株式会社TORIHADA（本社：東京都、代表取締役社長：若井映亮）が運営するクリエイター事務所 PPP STUDIO株式会社は、株式会社Nazuna（本社：京都府、代表取締役社長：渡邊龍一）と共同で、京都市内の複数の宿泊施設と連携し、TikTokの旅行・予約連動機能「TikTok GO」を活用したプロモーション施策を2026年1月に実施いたしました。

本取り組みは、「閑散期・平日・オフシーズンの集客」という宿泊施設が共通して抱える課題に対し、SNSを起点にした新しい解決手法として企画されたものです。

業界共通の課題｜「良いホテルほど、オフシーズンがもったいない」

京都をはじめとする観光都市では、

- 2月・6月などの予約停滞期- 平日や直前期の空室・空き時間- 広告費をかけづらい中小～ブティックホテル

といった課題が慢性的に存在しています。

一方で、混雑が少ない時期だからこそ、

「本来のホテル体験」「街の空気感」「滞在の質」は最も伝わりやすい時期でもあります。

施策の特徴｜“空いている時期”を、価値に変えるプロモーション設計

本施策では、PPP STUDIOが企画・キャスティング・撮影設計・投稿設計までを一貫して設計。 ホテル側の負担を最小限に抑えながら、SNS上で体験価値を最大化しました。

実施内容

施策設計のポイント- ホテルの空室・空き時間を活用した撮影設計- 宿泊体験をそのままコンテンツ化（特別演出不要）- 広告感を抑えた、第三者視点のリアルな滞在表現- TikTok GOを活用し、視聴から検討・予約までを一気通貫

総勢10名のTikTokクリエイターが、実際に宿泊・周辺散策を行い、 「京都の冬を街ごと楽しむ」をテーマに動画を制作・投稿しました。

- 撮影期間：2日間- 制作本数：約140本- 主なコンテンツ：- 混雑しない時間帯の館内・客室体験- 静かな街歩き、建築・空間の魅力- “観光しすぎない”大人の京都滞在提案主催・参画ホテル

【主催】株式会社Nazuna

- Nazuna 京都 椿通所在地：京都府京都市京都の風情が残る椿通に佇む町家宿。一棟ごとに異なる意匠を持ち、静かで上質なプライベート空間を演出します。- Nazuna 京都 西本願寺所在地：京都府京都市西本願寺のほど近くに佇む宿泊施設。1階ロビーには、現代作庭家・重森千青氏が監修した枯山水の石庭が広がり、白砂と石、苔が織りなす静寂の美が訪れる人を迎えます。

【参画ホテル】

PPP STUDIOの強み

- ノーガホテル 清水 京都所在地：京都府京都市「Recreating KYOTO 型破りな京都に出会う」というホテルテーマのもと、各分野の今を創るスペシャリストたちとのコラボにより、アート、フード、ミュージック、メディテーションといった唯一無二のクリエイティブ体験ができるライフスタイルホテル。- ザ・ホテル青龍 京都清水所在地：京都府京都市元・清水小学校を活用したラグジュアリーホテル。歴史的建築と現代性を融合させた唯一無二の滞在体験を提供します。

PPP STUDIOは、日本国内でも数少ないTikTok GOに対応したエージェンシーとして、

宿泊・観光領域に特化したSNS送客施策を提供しています。

- ホテル・観光に強いクリエイターの選定- 「映える」より「泊まりたくなる」構成- 繁忙期・閑散期に応じたコンテンツ設計- 認知だけで終わらせない、予約導線前提の設計

これにより、「一度きりのPR」ではなく、再現性のある集客モデルとして設計しています。

TikTok GOとは

「TikTok GO」は、TikTok上の動画視聴から宿泊・観光体験の検討、予約行動までをシームレスにつなぐ仕組みです。

動画による“体験の可視化”と予約導線を組み合わせることで、従来の広告とは異なる、自然な態度変容・予約促進を実現します。

宿泊施設運営会社様へ｜同様の課題をお持ちの方へ

本施策は、

- 観光地に立地するホテル・旅館- ブティックホテル・ラグジュアリー宿- インバウンド回復を狙いたい施設

など、立地・規模を問わず応用可能なモデルです。

「自社の稼働が落ちる時期にも活用できるか」

「広告費を抑えつつ、新しい送客導線を作りたい」

といったご相談も増えており、個別での設計・相談も随時受け付けています。

お問い合わせ・ご相談

PPP STUDIOでは、宿泊施設ごとの課題に合わせたTikTok GOを活用した集客設計・試験導入のご相談を受け付けています。

施設規模・エリア・時期に応じたカスタマイズ提案が可能です。

まずは情報交換ベースでのご相談も歓迎しております。

https://pppstudio.jp/contact_all/

株式会社TORIHADA

株式会社TORIHADA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：若井 映亮）はクリエイターエコノミー促進のための事業展開をするクリエイターDXカンパニー。クリエイターとファンが交流できるプラットフォーム「FANME（ファンミー）」を運営。また、自社開発のクリエイターデータベースであるPythagorasを活用したショートムービーマーケティングを広告主へ提供。同社子会社であるPPP STUDIO株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：若井 映亮）ではショートムービープラットフォームで活躍するクリエイターのサポートやマネジメント事業を展開。PPP STUDIOは「才能をぶちあげよう」をビジョンに掲げ、クリエイター個人の活動を支援しており、その一環としてクリエイター自身のブランド立ち上げやタイアップ広告の営業活動等に取り組んでいる。所属・提携しているクリエイターは2,000組を超え、総フォロワー数は5.4億人を突破。



・コーポレートサイト

株式会社TORIHADA：https://www.torihada.co.jp/

PPP STUDIO株式会社：https://pppstudio.jp/



・自社メディア

TORIHADA POST：https://www.torihada.co.jp/media/

CREATORS POST：https://torihada.co.jp/creatorspost/

FANME MEDIA：https://media.fanme.link/



・ファンコミュニケーションサービス「FANME（ファンミー）」：https://fanme.link/



・採用サイト：https://www.torihada.co.jp/recruit/