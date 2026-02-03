3月18日(水)開業の「イオンスタイル津田沼 South」にエコストアの自動洗剤充てん機“ecofill（エコフィル）”導入決定

株式会社マッシュホールディングス

「ecostore（エコストア）」を展開する株式会社ecostore JAPAN（東京都千代田区/代表取締役社長：花生洋平）は、イオンリテール株式会社（千葉県千葉市/代表取締役社長：古澤康之、以下「イオンリテール」 ）が3月18日(水)に開業する「イオンスタイル津田沼 South」に、自動洗剤充てん機システム“ecofill（以下、エコフィル）”を導入いたします。昨年2025年10月にイオンスタイル幕張新都心へ初導入しており、今回が2店舗目となります。今後もイオンリテール他店舗へ順次拡大しながら、日本のリフィル文化の浸透とプラスチックごみの削減に貢献してまいります。

■イオンリテールでのエコフィルの展開

エコストアは「肌を想う、せんたく。」を理念に、自然由来の原料や製造工程、容器の素材、日々の使い心地やデザインまでこだわった商品を展開しています。イオンリテールでは、持続可能な社会を実現するため、環境に配慮した商品展開や、リサイクル可能な貴重な資源の回収など、使い捨てプラスチックの削減につとめています。

以前よりエコストアの理念に共感していただき、洗剤の量り売りサービス「リフィルステーション」を2店舗導入していただいておりましたが、さらなるプラスチック削減と資源循環をともに推進していくため、2025年10月にイオンスタイル幕張新都心へ“エコフィル”の導入を開始いたしました。

“エコフィル”は、従来のリフィルステーションの「量り売り」とは異なり、折りたたんで運べる専用パックを使用し、何度も繰り返し利用いただける、利便性と環境配慮を両立させたシステムです。イオンスタイル幕張新都心では、導入から3カ月で4回以上リフィルされたお客様もおり、リフィル文化が少しずつ根付いていることを実感しております。

■イオンスタイル津田沼 South 導入概要

導 入 日：2026年3月18日（水）※店舗開業日

展開店舗：イオンスタイル津田沼 South 2階ビューティ売場

■リフィル対象製品、専用パックと価格

洗剤4種、専用パック4種でご用意しております。容量は500mLと1Lで購入が可能です。

ランドリーリキッド＜ユーカリ＞ リフィル

500mL 550円 / 1L 1,100円

ファブリックソフナー＜シトラス＞リフィル

500mL 715円 / 1L 1,430円

デリケート＆ウールウォッシュ＜おしゃれ着用＞ リフィル

500mL 605円 / 1L 1,210円

ディッシュウォッシュリキッド＜レモン＞ リフィル

500mL 495円 / 1L 990円

・専用パック4種 各217.80円

※単品で購入した場合は、税込価格は小数点以下が切り捨てになります。

※価格はすべて税込

■今後の展望

「エコフィル」は、今後もイオンリテール各店舗への拡大をはじめ、身近な施設での展開も推進してまいりたいと思っております。

■自動洗剤充てん機システム“ecofill（エコフィル）”とは

洗剤の自動リフィル（充てん）機の「量り売り」販売のこと。専用のパックで何度も繰り返しリフィル（詰め替え）をすることが可能なので、ゴミになってしまう容器の削減をしながら、よりお得な価格でご購入いただける、環境にも人々にもやさしいサービスです。

エコストアは、「リフィル」文化を推進することで環境にやさしい生活スタイルを確立し、生活者に新たな選択肢を提供することを目指しています。2024年11月からサービスを開始し、現在、エコストア アトレ恵比寿店、Cosme Kitchen グランツリー武蔵小杉店、Biople 流山おおたかの森S.C店、イオンスタイル幕張新都心にて展開中。

・エコフィル特設サイト：https://ecostore.jp/Page/contents/AutoRefillstation/

■エコストアについて

『 肌を想う、せんたく。』

エコストアは、環境保全先進国ニュージーランドで生まれたホーム&ボディケアブランドです。「環境にいいものは、健康にもよい」という考えのもと、自然由来の原料や製造工程、デザインにこだわり、肌に優しい製品を提供しています。エコストアで、環境を守り「肌を想う、せんたく（洗濯/選択）」を提案します。

環境を守り「肌を想う、せんたく（洗濯/選択）」を。

