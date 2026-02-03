「処方薬」のドローン配送商用化を実現

そらいいな株式会社

そらいいな株式会社（以下、そらいいな）は、長崎県五島市福江島において「処方薬」のドローン配送を開始しました。患者様から配送料を徴収し、医師の処方に基づいて調剤された処方薬を配送します。

本配送は、2025年11月より、玉之浦地区の特別養護老人ホーム「たまんなゆうゆう」（以下、たまんなゆうゆう）向けに開始いたしました。今後は、高齢化・過疎化の進む地域における医療アクセスの確保と医療・介護現場の負荷軽減に向け、取り組みを進めて参ります。

1. 背景（課題）

同施設では五島市福江島内の薬局から医薬品の定期配送を受けていますが、患者様の体調変化や往診の結果により急遽お薬の切り替えが必要となるケースがあります。その際、施設スタッフが五島市中心市街地の薬局へ車で片道約1時間かけて受け取りに行く必要があり、往復で約2時間を要しています。同日中の受取りが困難な場合は、翌日の受取りになるケースもあります。

2. 取り組みの概要

こうした課題に対し、そらいいなではオンライン服薬指導とドローン配送を組み合わせた取組を開始しました。

- 運用フロー１.医師が往診、または、オンラインにて診察を実施し、処方箋を発行２.処方箋を薬局へFAX送信（後日、原本を郵送）３.薬局の薬剤師が処方箋を受領後、調剤及び、患者へのオンライン服薬指導を実施４.そらいいなスタッフが調剤済みの処方薬を受け取り、発射拠点（五島市中心市街地から車で約5分）からドローンにて配送５.施設スタッフが、たまんなゆうゆう周辺の受取場所（施設から車で片道10分）にて処方薬を受け取る- 配送経路・方法長距離飛行可能な米国Zipline社の固定翼ドローンを利用し、事前に飛行許可を取得した指定経路に沿って飛行させます。陸路では60分掛かる距離を25分で飛行可能です。ドローンは施設周辺に設けた受取場所に処方薬を配送します。配送経路活用機体（Zipline社製固定翼機）機体諸元

3. 取り組みの効果

そらいいなが施設/薬局から連絡を受けたのち、最短約60分で処方薬の受取が可能であり、必要なお薬をより迅速に患者様へ届けることが可能になります。

また、従来は往復約2時間を要していた移動時間を約20分へ短縮することができ、へき地では医療機関の統廃合が進み、高齢化により移動手段が減少する中、医療・介護施設の負荷を減らしながら医療へのアクセスを確保する取り組みとして位置づけられます。

４.今後の展開

本取組みはドローンによる処方薬配送の社会実装として全国に先駆けた取組みです。

今後は、五島市福江島内の高齢者施設に加え、福江島内各地域及び、五島市二次離島の住民様などに対する処方薬配送の可能性を検討し、地域の医療アクセス向上に向けた持続的な運用モデルの確立を目指します。

【そらいいな株式会社について】

代表者：代表取締役 土屋 浩伸

事業拠点：長崎県五島市下大津町７０８-２９

事業内容：ドローン物流サービス事業

設立：２０２１年４月

ウェブサイト：https://sora-iina.com/

【ドローン配送実績（※26年1月31日現在）】

飛行実績：3,400回・310,000km超（22年1月~）

活用するドローンの概要１.活用するドローンの概要２.

【たまんなゆうゆうについて】

法人名：社会福祉法人明和会

所在地：長崎県五島市玉之浦町玉之浦1371-1

事業内容：社会福祉事業

設立：１９９８年

ウェブサイト：https://www.u-u-sato.com/