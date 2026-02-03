【大阪宅建×さかさま不動産】　空き家を“想いでつなぐ”持続可能なまちづくりの新戦略

一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会

一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会（所在地：大阪市中央区、会長 山本 清孝（以下、大阪宅建と言います。））は、2026年2月20日（金）にNTT西日本が運営するオープンイノベーション施設QUINTBRIDGE（クイントブリッジ ※）にて、深刻化する空き家問題に対し、従来の条件重視ではない「想いでつなぐ」マッチングをテーマにした講演＆ワークショップを開催します。



※ QUINTBRIDGE（クイントブリッジ）は、NTT西日本が運営するオープンイノベーション施設です。企業・スタートアップ・学生・自治体などが立場にとらわれず交流し、それぞれの思いやアセットを共有しながら共創を進め、実社会での活用をめざします。

https://www.quintbridge.jp/

【背景：数字や条件を超えた「これからの不動産ビジネス」の探究】

現在、空き家問題は単なる建物の老朽化にとどまらず、地域コミュニティの維持に関わる重大な課題となっています。大阪宅建では「地域活性化を通じた持続可能な社会の実現」を掲げ、一般消費者と事業者の双方が幸せになる未来を模索しています。本イベントでは、借り手の「やりたいこと」を公開し、家主が貸し手を決めるという斬新なモデルで全国から注目を集める「さかさま不動産」の株式会社On-Co 代表・水谷岳史氏をお招きし、行政、不動産業者、異業種クリエイターが手を取り合い、新たな地域活性の形を見出します。

【イベントの特徴】

第一部：インプット（さかさま不動産による講演、行政担当等によるピッチ）

行政のリアルな悩み × さかさま不動産の流儀 行政担当者から地域の「困りごと」を直接ヒアリング。続いて、水谷氏から「条件ではなく人で選ぶ」究極のマッチング実例をお話しいただきます。

第二部：アウトプット（ワークショップ）

異業種スクラムによる共創ワークショップ 大阪宅建会員、行政、QUINTBRIDGE会員が混ざり合い、業界の枠を超えた視点で空き家活用のアイデアを創出。地域に根ざす中小不動産会社だからこそできる、新たなビジネスチャンスを探ります。

【開催概要】

日時： 2026年2月20日（金） 15:00～18:00（終了後、懇親会を予定）

会場： QUINTBRIDGE（クイントブリッジ） （大阪市都島区東野田町4丁目15-82）

定員： 50名（先着順）

参加費： 無料（懇親会は会費制）

お申込み： 申込用Webフォームからお申込みください。

https://forms.gle/LeYsMZg2KLkPUhgz5

※申込締切： 2026年2月16日（月）

主催： 一般社団法人 大阪府宅地建物取引業協会 会員事業推進委員会

講師： 水谷 岳史 氏（株式会社On-Co 代表取締役 / 総務省 地域力創造アドバイザー）

講師プロフィール： 2019年株式会社On-Coを共同創業。2020年開始の『さかさま不動産』は、NHK等で紹介され、国土交通省「第1回地域づくりアワード特別賞」や「不動産業アワード DX部門優秀賞」などを受賞。Forbes Japan「NEXT100」選出。

【取材のご参加について】本件に関するお問い合わせまでご連絡ください。

【事務局】

（一社)大阪府宅地建物取引業協会 事業部（〒540-0036 大阪市中央区船越町2-2-1）

TEL：06-6809-4461 FAX：06-6809-4462

URL：https://www.osaka-takken.or.jp/