第54回国際ホテル・レストラン・ショーに出展

1879年（明治12年）創業のブルーミング中西株式会社（本社：東京都中央区／取締役社長：中西 一）は、2026年2月17日（火）～20日（金）に東京ビッグサイト東・西展示場で開催される「第54回国際ホテル・レストラン・ショー」に出展いたします。

当社は2019年に「GOTS認証」を取得して以降、OEM製造を含むオーガニックコットン製品の企画・販売を継続してまいりました。2023年からはホテルリネン分野への本格導入を開始し、タオル、ベッドリネンに続く第三弾として、国際基準と日本製ならではの品質を両立した新たなホテル向けリネン提案を行います。

また会場では、上質さと実用性を兼ね備えたベッドリネンによるコーディネート展示もあわせてご覧いただけます。

※日本国内におけるGOTS認証国産タオル製品として（自社調べ／2026年1月時点）

ホームページ :https://www.blooming.co.jp/news/20260202-hoteres-show-2026

■出展概要

名称：第54回国際ホテル・レストラン・ショー

日時：2026年2月17日（火）～20日（金） 10時00分～17時00分

最終日16時30分まで

会場：東京ビッグサイト東展示棟4~6ホール・西展示棟1~4ホール

（ブルーミング中西出展ブース）西展示棟2ホール No.W2-T15

住所：東京都江東区有明3-11-1

参加：入場無料（事前登録制）

主催：一般社団法人日本能率協会

■展示ブースでの見どころ【3点】

１.GOTSオーガニックテキスタイル認証のリネン

ブルーミング中西は繊維製品の企画会社として、国際基準のオーガニックコットン製品を企画・販売するため2019年に『GOTS認証』を取得し、すでにOEM商品の製造を行っています。2023年よりホテルリネンへの本格的な導入のチャレンジを踏まえ、第一弾として「オーガニックコットン・タオルシリーズ」、第二弾として「ベッドリネン」の認証を取得。今回第三弾として、今治で生産した「国産タオルシリーズ」を発表、またスレッドカウント300本の上質なベッドリネンのコーディネート展示を行います。

『GOTS認証』とは、原料から製品として消費者の手にわたるまで「製品が正しくオーガニックである」ことを保証する

国際認証です。最終製品が『GOTS認証』を取得するためには、栽培・紡績認証を受けた糸に加えて加工・製造・流通のすべての工程において環境的かつ社会的に配慮した厳しい認証基準をクリアし、完全なトレーサビリティを確立する必要があります。

２.Nokton＜Royal＞

ホテルリネンの王道を追求したラインRoyal(ロイヤル)。宿泊体験にリネンで付加価値をつけることをご提案する、ハイスタンダード。だからこそ、すべてを真っ白なリネンで表現しています。

目指したのはホテルリネンの常識を超えた贅沢な品質、究極の白。

最高の素材を探し、伝統的なものづくりの精神を大切にしながら、みずみずしい感性を融合させました。

なめらかで、豊かで、清らかで、ほっとくつろげる安心感もある日本の凛としたおもてなしと美意識の息づくリネン。

Royalは、ホテルで過ごす時間を、忘れられない記憶に変えていきます。

３.Room wear Collection

ゲストの肌に触れる、ルームウェア。

宿泊の質を左右する最も重要なアイテムのひとつと言えるのではないでしょうか。

着心地、肌触り、デザインにこだわったルームウェアは、

旅の疲れを癒し、特別な一夜の眠りへといざないます。

また、眠りに就く前のリラックスタイムを過ごすためのウェアも重要です。

ベーシックなものからディテールにこだわったものまで、様々なシーンに合わせたスタイルをご提案します。

宿泊施設様のご要望に合わせたOEM制作も小ロットにて承ります。

国際認証のサステナブルリネンから、滞在価値を高めるハイスタンダードリネン、ルームウェアまで。

ブルーミング中西は、ホテルの“体験価値”を繊維製品でトータルに支えるパートナーです。皆さまのご来場をお待ちしております。

詳細を見る :https://www.blooming.co.jp/news/20260202-hoteres-show-2026

■ブルーミング中西株式会社

1879年(明治12年)東京 日本橋葺屋町(現在の人形町)で欧米雑貨商として創業。以来、140余年一枚の布にこだわり、世界中の人々にモノづくりを通して潤いと豊かさを提供することを企業理念とし、ハンカチーフ、テーブルクロス、ホテルリネンまで幅広い繊維製品を中心に扱っています。全国百貨店、専門店などへの卸売りや、自社ブランドの開発、小売り事業、OEM事業も展開しております。

■会社概要

社 名：ブルーミング中西株式会社

創 業：1879年11月16日

代 表 者：取締役社長 中西 一

本 社：東京都中央区日本橋人形町3-2-8 TEL 03-3663-2331（代表）

事業内容：繊維製品企画販売

【企業ホームページ】 https://www.blooming.co.jp/

【X】 https://twitter.com/blooming1879?lang=ja

【Instagram】 https://www.instagram.com/blooming1879/?hl=ja

【YouTube】 https://www.youtube.com/channel/UCJarMZYWCCoN97SdZ5eTzaw

【オンラインショップ】ハンカチーフギャラリー https://www.handkerchief-gallery.com/

【オンラインショップ】クラシクス・ザ・スモールラグジュアリ https://classics-the-small-luxury.com/