「これだけは知っておきたい」知識を凝縮したランサムウェア対策買い切り動画をサイバーセキュリティ月間に合わせて販売開始

株式会社日本能率協会マネジメントセンター（代表取締役社長：張 士洛、東京都中央区、以下JMAM［ジェイマム］）が展開する企業・個人向けの教育・研修メニューを提供する人材育成支援事業部は、政府が定める「サイバーセキュリティ月間（2月1日～3月18日）」に合わせ、ランサムウェアによる攻撃の脅威とその対策を学習いただける買い切り動画の販売を開始しました。

本教材は、IT知識に自信のない社員でも直感的にリスクと対策を学べる点が特長です。自社の研修環境に合わせて柔軟に活用いただけるよう、期間・人数制限のない「買い切り（動画データ納品）」形式を採用しました。2026年6月末までの期間限定で、特別価格（50,000円・税込）にて販売します。

■開発の背景：ランサムウェアは「対岸の火事」ではない

・長期的な事業停止リスクと、求められる「個人の防衛力」

近年、企業規模や業種を問わず、ランサムウェア攻撃による被害が後を絶ちません。一度攻撃を受けると、データの暗号化によりシステムがロックされ、工場の操業停止やサービスの提供不能など、長期間にわたり企業活動に甚大な影響を及ぼすケースがニュース等でもたびたび報じられています。攻撃の手口は日々巧妙化しており、システム的な対策をすり抜けて侵入を許してしまう事例も少なくありません。組織を守るためには、システム対策だけでなく、従業員一人ひとりが脅威を正しく理解し、何かあった場合に正しい行動をとることができる「個人の防衛力」を高めることが不可欠です。

・セキュリティ対策は「全員参加」の総力戦へ

政府が推進する「サイバーセキュリティ月間」の普及啓発活動においても、「サイバーセキュリティは全員参加」というテーマが掲げられています。もはやセキュリティ知識は、一部のIT専門家だけのものではなく、PCやスマートフォンを利用して業務を行うすべてのビジネスパーソンにとって、最低限身につけておくべき「必須教養」となりました。

しかし、現場からは「専門用語が難しく、自分事として捉えにくい」という声も聞かれます。そこでJMAMは、DXに関する基盤教育を提供する企業として、「ITが苦手な方でも理解できるわかりやすさ」にこだわった動画教材を開発しました。本教材を通じて、すべてのビジネスパーソンがランサムウェア攻撃に関して正しい知識と初動対応を身につけ、組織全体でリスクに立ち向かえる「強い組織づくり」を支援してまいります。

■商品概要

商品名：これだけは知っておきたい ランサムウェアの攻撃の脅威と対策

商品パンフレット：

ランサムウェア攻撃の仕組みから、被害に遭わないための予防策、そして万が一感染が疑われる際の「緊急初動対応」までを網羅した動画教材です 。専門用語を使わず、ドラマ仕立ての事例や具体的なNG行動の解説を通じて、IT知識に自信のない方でも直感的にリスクと対策を学べます 。

▼本教材のお申し込み・お問い合わせはこちら（専用Webフォーム）

本教材の3つの特長：- 「知識」だけでなく「行動」が変わる「ウイルス対策ソフトを入れる」といったシステムの話にとどまらず、「不審な画面が出たらLANケーブルを抜く」「電源は切らない」など、万一の際に従業員がとるべき具体的なアクション（行動手順）を徹底的に解説しています。- 専門用語ゼロ。誰でもわかる「平易さ」「情シス任せ」になりがちなセキュリティ対策を全員ごとにするため、難しいIT用語は極力排除しました。新入社員からベテラン社員まで、前提知識なしで理解できる内容です。- 研修利用もOK。使い放題の「買い切り型」視聴期間や人数の制限がない「買い切り（動画データ納品）」形式です。社内イントラネットへの掲載や、会議室での集合研修など、自社の環境に合わせて自由に何度でもご活用いただけます。また、動画データ（MP4形式）によるダウンロード形式で提供するため、お申し込み手続き完了後、速やかに納品が可能です。このような企業・シーンにおすすめです：- 情報システム部門が少人数で、全社員教育まで手が回らない企業- 新入・中途社員が増え、セキュリティ意識にバラつきがある企業- 研修資料が数年前のまま、または一度も実施していない企業- 取引先からのアンケート監査に「教育実施済み」と自信を持って答えたい企業販売価格・仕様：- 2026年6月末お申し込み分までの特別価格50,000円（税込）※2026年7月以降は、通常価格200,000円（税込）でのご提供となります- 納品形式：動画データ（MP4形式）によるダウンロード納品- 収録内容（カリキュラム）1. ランサムウェア攻撃とは何か2. ランサムウェア攻撃の昨今の被害状況3. ランサムウェア被害に遭わないための対策- 収録時間：約21分



学習画面例：

サンプル動画：

■日本能率協会マネジメントセンター（JMAM）

1942年創立の一般社団法人日本能率協会（JMA）から1991年に分社し、設立。研修や通信教育等による人材育成支援と、ビジネス書や資格書、児童教育書の出版を柱とした「学びのデザイン事業」、NOLTYブランドを中心に手帳等を扱う「時間〈とき〉デザイン事業」の２つを事業ドメインとして展開しています。JMAMは「成長に、寄り添う。」をパーパスとして掲げ、だれもが成長する喜びを知り、人生を自分らしく豊かにできる社会をつくるために、一歩踏み出す人に寄り添い、パートナーとして伴走することを約束します。

JMAM コーポレートサイト :https://www.jmam.co.jp/