【豊田市×AlphaDrive】2月20日(金)「豊田市 新規事業挑戦企業との交流会」をSTATION Aiにて開催。地域企業の新規事業にかける想いと、オープンイノベーションの最前線に迫る

株式会社アルファドライブ

豊田市と、株式会社アルファドライブ（以下、AlphaDrive）は、2026年2月20日（金）、名古屋市のSTATION Aiにて「豊田市 新規事業挑戦企業との交流会」を開催いたします 。

開催の背景

豊田市では、市内企業の新規事業開発を支援するプログラム「SPARK」を実施しており 、さらにSTATION Ai内には相談窓口「はじめるとよた」を設置しています 。 これらの取組を通じて、スタートアップや事業会社と市内企業のマッチング、および豊田市をフィールドとした実証機会の提供など、オープンイノベーションを積極的に推進しています 。

本イベントでは、これらのプログラムを活用して新たな挑戦を続ける市内企業のリアルな軌跡をプレゼン形式で発表するとともに、実践者のリアルなお悩みに答えるトークセッションや参加者同士の繋がりを作る交流会を実施いたします 。

■ 開催概要

日時：2026年2月20日（金）10:30 - 12:30（途中参加可）

会場：STATION Ai 3F セントラルスペース（愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32）

参加費：無料

定員：50名

対象：

意欲ある豊田市の企業と繋がりたいスタートアップ・事業会社・金融機関の方

豊田市が進めるオープンイノベーションの取組に関心のある方

申込締切：2026年2月19日（木）

■ プログラム内容

当日は、豊田市の取組紹介に加え、市内企業4社による新規事業プレゼンテーションを実施します 。

1. 豊田市のオープンイノベーション創出に向けた取組紹介 （登壇：豊田市次世代産業課）

2. 豊田市企業による新規事業プレゼン

以下の4社が登壇します

- 大豊工業株式会社 堀越 直 氏：「めっき工場排水の課題解決」- 株式会社メイドー 片岡 裕文 氏：「活躍する留学生確保事業」- 新明工業株式会社 足立 俊 氏：「ドローンとモビリティの融合で地域社会に貢献」- ひまわりネットワーク株式会社 大澤 博美 氏：「SNSを活用した地域情報発信」

3. トークセッション：新規事業＆オープンイノベーション お悩み相談会

「2. 豊田市企業による新規事業プレゼン」に登壇した4社に加え、ファシリテーターとして、株式会社ユニッジ Co-CEO / AlphaDrive東海 拠点長の土井 雄介が登壇し、リアルな悩みにお答えします。

4. 交流会（任意参加）

軽食ランチをご用意しております。登壇企業や参加者同士のネットワーキングにご活用ください 。

■ お申し込み方法

以下のQRコード（または申し込みURL）より必要事項を記入の上、お申し込みください 。

https://forms.gle/6A6JSscEJxdFDGon6

主催

豊田市

運営

株式会社アルファドライブ

問い合わせ先

株式会社アルファドライブ 地域共創事業部 石川 真之

masayuki.ishikawa@alphadrive.co.jp