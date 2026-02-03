【札幌】 「北〇ココノススキノ店」が2026年2月4日（水）にリニューアルオープン！北海道の旬素材と、料理人の腕で生み出す北の美味しさを届けます。

株式会社アールディーシー

株式会社アールディーシー（代表取締役社長：大島敏彦 本社：埼玉県熊谷市）のグルメ回転寿司「函太郎」などを運営する株式会社エイチケイアール(取締役社長 松本 剛 本社：北海道函館市)は、札幌市にある商業施設「COCONO SUSUKINO」に、2024年オープンしました「北〇ココノススキノ店」を改装し、2026年2月4日（水）にリニューアルオープンいたします。

店舗情報

【店舗名称】

北〇（きたまる）ココノススキノ店

【所在地】

〒064-0804

札幌市中央区南4条西4丁目1-1 ココノススキノ1階

（国道36号線側1階路面）

【電話番号】 011-213-0272

【営業時間】 昼11：00～16：00（Lo.15:00）／夜16：00～23：00（Lo.22：00）

（年中無休）

【リニューアルオープン日】

2026年2月4日（水）

「北〇」について

ライブ感あふれるオープンキッチンの海鮮系居酒屋

原産地または生産者が明確で、新鮮な食材を使用。手作りの美味しさと職人の技による体に優しい料理をご提供しています。

生鮮野菜は有機・減農薬野菜、料理の基礎となる調味料も添加物を使わない昔ながらの手づくりのものにこだわっています。

昼時は北海道の旬食材を使った「定食」と「和の甘味」を、夜は各地の漁港から直送される新鮮な魚貝料理や山の幸など、北海道の旬料理を揃えております。

株式会社エイチケイアールについて

【会社概要】

社名：株式会社エイチケイアール

取締役社長：松本 剛

所在地：〒041-0853

北海道函館市中道2-52-1 函太郎美原店2F

設立：昭和 59 年（1984）6月12日

事業内容：外食事業運営（回転寿司、イタリアン、とんかつ）

会社HP：https://www.hk-r.jp

株式会社アールディーシーについて

社名：株式会社アールディーシー

代表取締役社長CEO：大島 敏彦

所在地：埼玉県熊谷市石原二丁目1番地

創業：1986年12月26日

事業内容：グループ会社の統括・管理

会社HP：https://www.rdcgroup.co.jp/