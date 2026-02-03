『RPG-09 壺ミミック』アクションフィギュアが登場。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「蝸之殼Snail Shell」より、『RPG-09 壺ミミック 1/12スケール 完成品アクションフィギュア』を、現在ご案内中です。

■RPG-09 壺ミミック 1/12スケール 完成品アクションフィギュア

【製品情報】

□参考価格：4,180円(税込)

□発売日：2026年9月予定

□ブランド：蝸之殼Snail Shell

【スケール】1/12

【サイズ】全高約175mm(頭頂部まで)

【素材】PVC/ABS/POM/マグネット

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・蓋

・カバーパーツ×2

・付け替え用ハンドパーツ×6セット(リラックス・かぎ爪・手刀・物持ち手A・物持ち手B・OKサイン、本体装着分含む)

・剣(マグネット内蔵)

・盾

・蝸之殼専用スタンド台座セット

「……」

・新ギミック「マグネット視線移動」を搭載。付属の剣にはマグネットが内蔵されており、本体の眼球パーツに近づけるだけで、外側から視線を動かすことができます。

・付属の蓋は、壺の開口部に閉めることができるほか、物持ち手に持たせるなどの遊び方も可能です。本体の両腕パーツを外してカバーパーツに付け替えると、壺の外観に隙間がなく、一体感のある見た目になります。

・ハンドパーツは6セット(リラックス・かぎ爪・手刀・物持ち手A・物持ち手B・OKサイン)付属し、武器と合わせて様々なシーンに対応できます。

・本体の手足や胴体の関節部には、同社の汎用ジョイントサイズを採用しており、他製品のパーツと組み替えることが可能です。遊び方はあなた次第！(※商品仕様上、一部対応していない製品もございます。)

・フィギュア本体は、業界最先端の5軸加工機を用いた金型で生産されており、細部のディテールまで完璧に再現されています。壺の表面にはつや消しトップコートとスミ入れが施されており、リアルな質感を再現しています。

※画像は監修中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

(C) SNAIL SHELL

