【期間限定】とろける旨味と上質の極み。数量限定で「黒毛和牛かつ」を2026年2月4日（水）から「かつ敏」で販売いたします！

株式会社アールディーシー

株式会社アールディーシー（代表取締役社長：大島敏彦 本社：埼玉県熊谷市）グループのとんかつ業態、「かつ敏」を運営する株式会社ケイディーアール（取締役社長：清水晴之）では、2026年2月4日（水）に期間限定で「黒毛和牛かつ」を販売いたします。

黒毛和牛かつ

期間限定メニュー

2,660円(税込2,926円)

黒毛和牛かつ（ハーフ）とヒレかつ膳

ごはん・汁もの・キャベツ・お新香・タレ・薬味付き

2,550円(税込2,805円)

黒毛和牛かつ（ハーフ）とロースかつ膳

ごはん・汁もの・キャベツ・お新香・タレ・薬味付き

（単品）黒毛和牛かつ膳 2,330円(税込2,563円)

黒毛和牛かつ膳 2,980円(税込3,278円)

（写真は単品）

ごはん・汁もの・キャベツ・お新香・タレ・薬味付き

かつ敏では、「選べるごはん（白米・十穀米）」「選べる汁もの（豚汁・味噌汁）」「キャベツ」「お新香」がお替り自由です。

※予告なくメニューのご提供を終了する場合がございます。

店舗一覧

浦和美園店、東大宮店、岩槻店、かごはら店、東松山店、上尾店、 越谷店、志木店、 鶴ヶ島店、テラスモール松戸店、野田店、練馬土支田店、綾瀬店

※岩槻店は2026年2月26日（木）まで改装のため休業

【かつ敏】について

旨いカツには音がある。素材にこだわったとんかつ店

山形県平田牧場のブランド豚「三元豚」をはじめ、「天然車海老」や身体にやさしい米油など厳選した素材を使用。

揚げたて、出来たてにこだわり「かつ敏」だからこそ味わえる逸品の数々をご提供しています。

かつ敏 HP :https://www.rdcgroup.co.jp/brand/katsutoshi/

株式会社アールディーシーについて

社名：株式会社アールディーシー

代表取締役社長CEO：大島 敏彦

所在地：埼玉県熊谷市石原二丁目1番地

創業：1986年12月26日

事業内容：グループ会社の統括・管理

会社HP：https://www.rdcgroup.co.jp/

