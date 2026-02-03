【期間限定】とろける旨味と上質の極み。数量限定で「黒毛和牛かつ」を2026年2月4日（水）から「かつ敏」で販売いたします！
株式会社アールディーシー
山形県平田牧場のブランド豚「三元豚」をはじめ、「天然車海老」や身体にやさしい米油など厳選した素材を使用。
株式会社アールディーシー（代表取締役社長：大島敏彦 本社：埼玉県熊谷市）グループのとんかつ業態、「かつ敏」を運営する株式会社ケイディーアール（取締役社長：清水晴之）では、2026年2月4日（水）に期間限定で「黒毛和牛かつ」を販売いたします。
黒毛和牛かつ
期間限定メニュー
2,660円(税込2,926円)
黒毛和牛かつ（ハーフ）とヒレかつ膳
ごはん・汁もの・キャベツ・お新香・タレ・薬味付き
2,550円(税込2,805円)
黒毛和牛かつ（ハーフ）とロースかつ膳
ごはん・汁もの・キャベツ・お新香・タレ・薬味付き
（単品）黒毛和牛かつ膳 2,330円(税込2,563円)
黒毛和牛かつ膳 2,980円(税込3,278円)
（写真は単品）
ごはん・汁もの・キャベツ・お新香・タレ・薬味付き
かつ敏では、「選べるごはん（白米・十穀米）」「選べる汁もの（豚汁・味噌汁）」「キャベツ」「お新香」がお替り自由です。
※予告なくメニューのご提供を終了する場合がございます。
店舗一覧
浦和美園店、東大宮店、岩槻店、かごはら店、東松山店、上尾店、 越谷店、志木店、 鶴ヶ島店、テラスモール松戸店、野田店、練馬土支田店、綾瀬店
※岩槻店は2026年2月26日（木）まで改装のため休業
【かつ敏】について
旨いカツには音がある。素材にこだわったとんかつ店
山形県平田牧場のブランド豚「三元豚」をはじめ、「天然車海老」や身体にやさしい米油など厳選した素材を使用。
揚げたて、出来たてにこだわり「かつ敏」だからこそ味わえる逸品の数々をご提供しています。
株式会社アールディーシーについて
社名：株式会社アールディーシー
代表取締役社長CEO：大島 敏彦
所在地：埼玉県熊谷市石原二丁目1番地
創業：1986年12月26日
事業内容：グループ会社の統括・管理
会社HP：https://www.rdcgroup.co.jp/
