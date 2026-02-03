SNS企画生成AI「WayFinder」が大規模アップデート。TikTok対応・動画台本生成に加え、自社データの学習による「パーソナライズ企画生成」が可能に。

Tristella株式会社

Tristella株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中山顕作）は、SNS運用代行会社・事業会社向けに提供するSNS企画生成AIツール「WayFinder（ウェイファインダー）」において、2026年2月3日より、TikTokへの完全対応、リール動画の台本生成、および過去の運用データを活用した学習機能を含む大規模アップデート版を提供開始したことをお知らせいたします。



■ アップデートの背景

SNS運用の現場では、投稿頻度の維持が不可欠な一方、企画立案の工数増大や「自社アカウントに最適化された質の高い企画」の作成が属人化しやすいという課題があります。

WayFinderは、企画立案時間を削減しつつ、プロフェッショナルの知見を再現することを目指してきました。今回のアップデートでは、需要が急増している「ショート動画」への対応強化と、AIが各アカウントの「勝ちパターン」を学習するパーソナライズ機能を実装し、より確実な成果創出を支援します。

■ 4つの主要アップデート内容

1. TikTokへの完全対応

Instagramに加え、TikTokのアルゴリズムやトレンドに最適化した企画生成が可能になります。これにより、プラットフォームごとの特性に合わせたマルチチャネルなSNS運用をWayFinderひとつで完結できます。

2. リール・ショート動画の「詳細台本」生成機能

単なるアイデア出しにとどまらず、0～2秒の「フック」を作るオープニングから、展開、テロップ位置までを網羅した撮影・編集用台本を自動生成します。クリエイターへの指示書も同時に作成されるため、動画制作の未経験者でもスムーズな運用が可能です。

3. 分析資料の反映による「パーソナライズ企画」の生成

アカウント独自のインサイトデータや過去の運用資料をアップロードすることで、

AIがそのアカウント固有の成功傾向を学習します。これにより、汎用的な回答ではなく、自社アカウントに最適化された精度の高いカスタマイズ企画の提案が可能になります。

4. 各業界プロフェッショナルの最新知見をロジックに反映

美容、店舗ビジネス、アパレルなど、現場の最前線で活躍するトップマーケターの知見を生成エンジンに実装。業界別の知見やSNSトレンドがプロンプトに反映されるため、常に鮮度の高い戦略的な企画を手にすることが可能です。



■ SNS企画生成AI 「WayFinder」 サービス概要

WayFinderは、SNS運用における「企画・台本・構成案・キャプション」等の作成をAIが自動化する実務特化型のAIツールです。

特徴: 最小限の入力で、プロの視点を再現した高品質な投稿構成を出力。

プラン：ベーシックTeamプラン: 月額29,800円（10 SNSアカウント・5ユーザーまで）

サービスサイト: https://the-way-finder.com/



■Tristella株式会社について

「BE A CLOSE HERO」を掲げ、SNS運用、インフルエンサー施策、生成AI導入支援など、クライアントの成果に直結する実行支援を行う集団です。GoogleやByteDance出身の創業陣が、現場の運用知見と最新のAI技術を掛け合わせたソリューションを展開しています。

会社名：Tristella株式会社

代表者：代表取締役 中山 顕作

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目27番3号 やまとビル8階

会社HP：https://tristella.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

Tristella株式会社

WayFinder お問い合わせ窓口

Email：star@tristella.jp