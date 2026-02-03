和包丁を贈る、新しいバレンタイン。和包丁ブランド「MUSASHI JAPAN」全店舗で購入者先着1,500名にチョコレートをプレゼント

TAIMATSU株式会社

和包丁ブランド「MUSASHI JAPAN」を中心としたインバウンド向け事業を展開するTAIMATSU株式会社（タイマツ、本社：東京都中央区、代表取締役：王 威漢 以下TAIMATSU）は、2026年2月7日(土)から2月22日(日)まで、同ブランド全店舗にて包丁をご購入いただいたお客様を対象に、バレンタイン限定チョコレートを先着でプレゼントするキャンペーンを実施いたします。全国全店舗で合計1,500名様が対象となります。

キャンペーン概要

本キャンペーンは、職人の技が光るMUSASHI JAPANの和包丁をご購入のすべてのお客様に、バレンタイン限定チョコレートをセットでお届けするキャンペーンです。包丁のご購入本数にかかわらず、お一人様につきチョコレートを1箱お渡しします。

チョコレートは全国全店舗で合計1,500個限定。なくなり次第終了となりますので、手に入れるならお早めに。

今回ご用意するチョコレートは、和の素材や風味を活かした全6種類のフレーバーです。

一味：じんわりと広がる穏やかな辛味が、心地よい余韻を残す、大人向けのピリッとしたアクセント。

抹茶：なめらかで抹茶本来の深みを感じる、落ち着いたほろ苦さ。カカオと調和した上品な味わい。

ごま：ローストしたごまの深みのあるコクと芳醇な香り。ナッツのような豊かな風味が特徴。

塩：ピュアな海塩がカカオの風味をやさしく引き立て、すっきりと調和の取れた後味に。

日本酒：軽やかで上品な、日本酒のやさしく華やかな香り。ほんのりとした大人の味わい。

ゆず：爽やかで明るいゆず。キレのある柑橘の香りが口いっぱいに広がり、後味もすっきり。

MUSASHI JAPANは、日本の職人が丹念に作り上げた高品質な和包丁を通じて、日常の料理体験に特別な価値を提供しています。今回のキャンペーンでは、和包丁とバレンタイン限定チョコレートを組み合わせることで、料理や贈り物としての楽しさをさらに広げる特別な体験をお届けします。

この機会に、職人技が光る和包丁と、バレンタインならではの限定チョコレートで、いつもの食卓を少し特別にしてみませんか。

TAIMATSU株式会社 概要

設立：2023年11月

代表取締役：王 威漢

所在地：東京都中央区晴海1-8-10 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーX棟22階

URL：https://www.tai-matsu.jp/

E-mail：help@tai-matsu.jp

TAIMATSU株式会社は、日本の伝統工芸を再定義する企業です。世界各国から集まった多様なバックグラウンドを持つメンバーが、革新的な視点で伝統工芸の可能性を追求しています。和包丁から日本酒、侍精神が息づく体験施設まで、私たちが創り出すサービスやプロダクトは、伝統の魅力を最大限に引き出し、グローバルに発信しています。

＜運営ブランド＞

MUSASHI JAPAN

https://www.musashihamono.com/

FUJI JAPAN

https://fujijapan.jp/

YOKAI JAPAN

https://www.tai-matsu.jp/brands/yokai-japan