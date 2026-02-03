コスパ・タイパの次は「メンパ（メンタルパフォーマンス）」　婚活者の“選択ストレス”を調査で読み解く　婚活の新潮流は「メンパ重視」──“迷い・不安・後悔”を減らす出会いへ

株式会社エニトグループ

株式会社エニトグループ傘下の株式会社Omiai（代表取締役CEO：今井良樹）が運営するマッチングアプリ「Omiai」は、全国の「Omiai」ユーザーを対象に「マッチングアプリにおける“その人らしさ”の伝わり方意識調査」を実施しました。

本調査では、プロフィールだけでは相手の“その人らしさ”が伝わりにくいと感じる人が86.3%にのぼり、そうした層では「会う/会わない」の判断が難しい割合が+22.9pt高い結果となりました。さらにマッチングアプリで出会ったお相手とお別れした経験がある人のうち53.3%は「価値観や考え方を先に聞いていれば別れは避けられた」と回答しました。

昨今、コスパ・タイパに続く考え方として、迷い・不安・後悔などの心理的負担を減らし“納得して判断できる状態”を重視する「メンパ（メンタルパフォーマンス）」が注目されています。出会いにおいても「会う前の判断負荷」や「後悔の心理コスト」をどう減らすかが重要になっています。

●「Omiai」マーケティング責任者 河内のコメント

メンパの観点では、効率よく選ぶことではなく、「考える負担（思考負担）」や迷い・不安・後悔といった心理的負担を減らし、納得感のある選択ができる状態をつくることが重要だと捉えています。近年の婚活・恋活では、選択肢が増える一方で、判断に伴うストレスや判断ミスをできるだけ避けたいという志向が強まっていることがうかがえます。

マッチングアプリの出会いでも、会う前に相手を理解する情報が限られ、“その人らしさ”の解像度が上がりにくい場面があり、その結果「会う/会わない」の判断が難しくなったり、関係が進んでから「先に知っていれば」と後悔が生まれやすくなる。今回の調査では、まさにこうした「判断負荷」と「後悔」の実態が可視化されました。

参考資料（調査結果）

【1】「人となり」の伝わりづらさ（判断負荷）が出会いのメンパを下げる

河内：

99.0%の人が「人となり」は重要だと回答した一方で、プロフィールだけでは“その人らしさ”が伝わりにくい」と感じる人が86.3%にのぼりました。プロフィールは写真や基本情報が中心になりがちで、会う前に“その人らしさ”を十分に掴みにくいことがあります。判断の迷いは個人の性格というより、「判断材料が足りない状況」から生まれやすいと捉えています。

【2】“その人らしさ”が見えにくいほど「会う/会わない」が難しくなる

河内：

「会う/会わないの判断が難しい」と感じるのは、優柔不断さではなく、“納得して判断できる材料が揃っていない”ことが原因になり得ます。今回、“その人らしさ”が伝わりにくいと感じる層は、「会う/会わない判断が難しい」と回答する割合が+22.9pt高い結果でした。判断の負荷を下げるには、会う前に“らしさ”が伝わる情報の解像度を上げることが重要だと考えています。

【3】価値観や考え方が事前に分かるだけで、判断は変わり得る

河内：

判断を早めることよりも、“納得して判断できること”が「メンパ」の向上には重要です。価値観や考え方が事前に分かるだけで、会う判断が変わり得るという結果は、判断材料の質が出会い体験の心理的負担に影響し得ることを示していると受け止めています。

【4】マッチングアプリで出会った恋人・配偶者とのお別れ経験者の半数が「先に聞いていれば別れは避けられた」と後悔

河内：後悔は結果論で終わらせず、次の出会いに活かせる示唆があります。マッチングアプリで出会った恋人・配偶者とのお別れ経験者のうち53.3%が「先にわかっていれば別れは避けられた」と回答しました。会う前～関係初期の相互理解が、すれ違いの予防に関わり得ることを示していると捉えています。

【5】後悔の上位は「恋愛観・結婚観」「将来のイメージ」「金銭感覚」「コミュニケーション」

河内：後悔の中身を見ると、単なる好みではなく“人生観”に近いテーマが上位に並びます。「恋愛観・結婚観」「将来のイメージ」「金銭感覚」「コミュニケーション」は、聞きづらい一方で“その人らしさ”が強く表れる領域です。こうしたテーマほど、自然に共有できるきっかけがあるだけで相互理解が進みやすいと考えています。

まとめ

出会いの“迷い”を減らす鍵は、会う前に“その人らしさ”が伝わる情報を増やすこと

本調査では、プロフィールだけでは“その人らしさ”が伝わりにくい実態と、それが「会う/会わない」の判断の難しさにつながり得る傾向が示唆されました。また、お別れ後の後悔は「恋愛観・結婚観」「将来のイメージ」「金銭感覚」「コミュニケーション」など“らしさ”に直結するテーマに集中していました。判断に伴い心理的負担は少なからずあるものだと思いますが、「Omiai」では、出会いの「メンパ」、いわゆる心理的負担の軽減につながる体験づくりを推進してまいります。

【調査概要】

調査名：マッチングアプリにおける“その人らしさ”の伝わり方意識調査

実施時期：2026年1月

対象：全国のマッチングアプリ「Omiai」ユーザー（全員独身）n=1,725（マッチングアプリで出会った恋人・配偶者とのお別れ経験者 n=711）

実施方法：インターネット調査

実施主体：マッチングアプリ「Omiai」

【「Omiai」概要】

■らしさで出会うマッチングアプリ「Omiai」とは

「Omiai」は2012年2月に日本でいち早く誕生した、“まじめな出会い”を提供するマッチングアプリの元祖です。

主に30代を中心とした、結婚を見据えた真剣な出会いを求める方々にご利用いただいています。

現在、日本では4人に1人がマッチングアプリをきっかけとして結婚（※1）するなかで、「Omiai」はその人が大切にしてきた想いや生き方、経験からにじみ出る“らしさ”という本質的な魅力に焦点を当てた、新しい出会いのかたちを提案しています。

今後は、その方の経験によって培われた価値観や気持ちを表現できる「マイベスト」など、“人となり”を出会いの起点とする機能をさらに充実させ、「自分らしく出会える」体験の提供を目指してまいります。

また、皆さまにより安心してマッチングアプリをご利用いただけるよう「Omiai」は一般社団法人 恋愛・結婚マッチングアプリ協会に理事として参画し、業界全体の健全な発展にも積極的に取り組んでいます。

※1：こども家庭庁（2024年11月18日発表） 令和6年度「若者のライフデザインや出会いに関する意識調査」ウェブアンケート調査 最終報告サマリ(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/3e9fd515-d6c1-416c-86d9-6df71d5213b1/eb02aed7/20241118_councils_lifedesign-wg_3e9fd515_05.pdf) より

[表: https://prtimes.jp/data/corp/89025/table/151_1_0418fa4d7465e6791cac102b868e451b.jpg?v=202602030121 ]

*Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。

*iTunes及びApp Store、Apple IDは、米国及びその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

■Omiai会社概要

社名：株式会社Omiai

英語社名：Omiai, Inc.

代表者：代表取締役CEO今井 良樹

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1-19-19恵比寿ビジネスタワー17F

運営開始日：2023年3月1日（株式会社ネットマーケティングから会社分割により事業を承継した日）

事業内容：マッチングアプリ 「Omiai」の運営

株主：株式会社エニトグループ（100％）

URL：https://fb.omiai-jp.com/

【エニトグループ概要】

エニトグループは、2023年3月に「with」を提供する株式会社withと「Omiai」を提供する株式会社Omiaiの運営統括会社として設立されました。マッチングアプリ「with」と「Omiai」において、温もりとサイエンスを掛け合わせたサービス開発・運営を行い、多くの良縁を織り成しております。今後は、トラスト＆セーフティーをさらに強化するとともに、生成AIやマシーンラーニング（機械学習）をはじめとするテクノロジーを活用することで、より多くの人々に最適な出会いの機会を提供してまいります。また、マッチングアプリにとどまらず、出会いを起点とした多様なライフイベントをサポートする「生活インフラ」となるべく、様々な取り組みを通じて社会に新たな価値を提供し続けることを目指してまいります。

・「with」「Omiai」を合わせた累計会員数：2,000万人超（2024年7月時点）

・「with」「Omiai」を合わせた累計マッチング数：2億組超（2023年6月時点）

■エニトグループ会社概要

社名：株式会社エニトグループ（旧株式会社withから2023年3月１日に社名変更）

英語社名：Enito Group, Inc.

代表者：代表取締役グループCEO 野辺 一也（のべ かずや）

本社所在地：東京都渋谷区恵比寿1-19-19恵比寿ビジネスタワー17F

設立：2012年9月

事業内容：株式会社with及び株式会社Omiaiの運営統括

主要株主：Bain Capital Private Equity, LP、Tybourne Capital Management 他

URL： https://enito.co.jp/