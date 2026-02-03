YouTubeチャンネル登録者数27.7万人！ 霊視芸人・ヤースーの著書『霊が見えるけど、質問ある？ー見えない人のためのおばけ入門ー』2026年3月18日（水）発売 本日より予約受付開始！
ヨシモトブックスより、書籍『霊が見えるけど、質問ある？-見えない人のためのおばけ入門-』を、2026年3月18日（水）に発売します。また、本日2月3日（火）より全国書店・ネット書店にて予約受付を開始しました。
本書は、沖縄の霊媒師「ユタ」である祖母のもとで育ち、自身も霊が見えるという芸人・ヤースーが、長年にわたる実体験をもとに「おばけの正体」や「なぜ、おばけになるのか」といった疑問にQ＆A形式でやさしく答えていく、新しいタイプのおばけ入門書です。
おばけの“ふしぎ”を ヤースーが「見たまんま」語る。
子どもにも届く“ほんとうの話”だから、大人も引き込まれる。
■ 興味はあるのにこわくて読めなかった人も大丈夫
一般的な怪談本とは異なり、本書は「こわがらせる」ことを目的としていません。
「おばけは本当にいるの？」「なぜ、おばけになったの？」「気配を感じるのはなぜ？」など、誰もが一度は抱く疑問に対して、著者自身の体験を交えながら、やさしく、わかりやすく答えていきます。
おばけを「正体のわからないこわい存在」として描くのではなく、人間だったころの気持ちを残した存在として捉えることで、「こわい」という感情が「理解」に変わっていく構成になっています。
■ 「霊が見える人」が「見えない人」のために書いた本
本書の大きな特徴は、霊が見える著者自身が、見えない人の視点に立って語っている点にあります。
「見えない人が誤解しないように」
そんな思いから、危険をあおる表現を避け、安心感と納得感を大切にしています。そのため、子どもから大人まで、年齢を問わず読むことができ、学校図書館や家庭での読書にも適した一冊となっています。
■ Q&A＋体験談＋お楽しみページ
本文はQ&A形式を中心に構成され、ヤースーの実体験にもとづく不思議なエピソードや、クイズ・探し絵・ワークなどの「参加できるページ」も収録。
読むだけでなく、「考える」「感じる」ことで、おばけとの向き合い方が自然と変わっていきます。
書名：霊が見えるけど、質問ある？
ー見えない人のためのおばけ入門ー
著者：ヤースー
発行：ヨシモトブックス 発売：ワニブックス
発売日：2026年3月18日(水)
定価：1400円（税込)
仕様：四六判208ページ
Amazonページ▶
https://www.amazon.co.jp/dp/4847076427
【目次を公開】全208ページ・64の「おばけの質問」に答える1冊
■著者コメント
ぼくはたまに、おばけで笑っちゃう。そのくらいおばけはこわい存在じゃない！
ただ、それはおばけを沢山見て知ってるからだと思う。
もし見えてしまっても、この本の事を覚えてたら、こわい存在じゃなくなるかも！
■ 著者プロフィール
ヤースー／1988年6月7日生まれ。沖縄県うるま市出身。NSC沖縄1期生。祖母は沖縄の霊媒師「ユタ」。幼少期から祖母の仕事に同行し、多くの霊現象を目撃。自身も霊が見える体質で、その実体験をもとに語る怪談は「こわいだけでなく、やさしい」「不思議だけど落ち着く」と支持を集めている。テレビ番組出演のほか、YouTubeチャンネル「トクモリザウルス」は登録者数27.7万人を超える（2026年1月末時点）。実話怪談倶楽部 MVK2回受賞。著書に『ボクとおば～のフシギな話１.２.３.』（リイド社）など
＜本の発売を記念してイベントを開催＞『霊が見えるけど、質問ある？ ー見えない人のためのおばけ入門ー』
発売記念サイン会＆記念撮影
【日時】 3月20日(金・祝)13:00～
【場所】 芳林堂書店高田馬場店 東京都新宿区高田馬場1-26-5 FIビル
【参加申し込み】2月10日(火)12:00～ 詳細はコチラ▶https://t.livepocket.jp/e/h21tz