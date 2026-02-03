YouTubeチャンネル登録者数27.7万人！ 霊視芸人・ヤースーの著書『霊が見えるけど、質問ある？ー見えない人のためのおばけ入門ー』2026年3月18日（水）発売　本日より予約受付開始！

吉本興業株式会社

ヨシモトブックスより、書籍『霊が見えるけど、質問ある？-見えない人のためのおばけ入門-』を、2026年3月18日（水）に発売します。また、本日2月3日（火）より全国書店・ネット書店にて予約受付を開始しました。

本書は、沖縄の霊媒師「ユタ」である祖母のもとで育ち、自身も霊が見えるという芸人・ヤースーが、長年にわたる実体験をもとに「おばけの正体」や「なぜ、おばけになるのか」といった疑問にQ＆A形式でやさしく答えていく、新しいタイプのおばけ入門書です。

おばけの“ふしぎ”を ヤースーが「見たまんま」語る。

子どもにも届く“ほんとうの話”だから、大人も引き込まれる。

■ 興味はあるのにこわくて読めなかった人も大丈夫

一般的な怪談本とは異なり、本書は「こわがらせる」ことを目的としていません。

「おばけは本当にいるの？」「なぜ、おばけになったの？」「気配を感じるのはなぜ？」など、誰もが一度は抱く疑問に対して、著者自身の体験を交えながら、やさしく、わかりやすく答えていきます。

おばけを「正体のわからないこわい存在」として描くのではなく、人間だったころの気持ちを残した存在として捉えることで、「こわい」という感情が「理解」に変わっていく構成になっています。

■ 「霊が見える人」が「見えない人」のために書いた本

本書の大きな特徴は、霊が見える著者自身が、見えない人の視点に立って語っている点にあります。

「見えない人が誤解しないように」

そんな思いから、危険をあおる表現を避け、安心感と納得感を大切にしています。そのため、子どもから大人まで、年齢を問わず読むことができ、学校図書館や家庭での読書にも適した一冊となっています。

■ Q&A＋体験談＋お楽しみページ

本文はQ&A形式を中心に構成され、ヤースーの実体験にもとづく不思議なエピソードや、クイズ・探し絵・ワークなどの「参加できるページ」も収録。

読むだけでなく、「考える」「感じる」ことで、おばけとの向き合い方が自然と変わっていきます。

書名：霊が見えるけど、質問ある？

ー見えない人のためのおばけ入門ー

著者：ヤースー

発行：ヨシモトブックス 発売：ワニブックス

発売日：2026年3月18日(水)

定価：1400円（税込)

仕様：四六判208ページ

Amazonページ▶

https://www.amazon.co.jp/dp/4847076427

【目次を公開】全208ページ・64の「おばけの質問」に答える1冊

■著者コメント

ぼくはたまに、おばけで笑っちゃう。そのくらいおばけはこわい存在じゃない！

ただ、それはおばけを沢山見て知ってるからだと思う。

もし見えてしまっても、この本の事を覚えてたら、こわい存在じゃなくなるかも！

■ 著者プロフィール

ヤースー／1988年6月7日生まれ。沖縄県うるま市出身。NSC沖縄1期生。祖母は沖縄の霊媒師「ユタ」。幼少期から祖母の仕事に同行し、多くの霊現象を目撃。自身も霊が見える体質で、その実体験をもとに語る怪談は「こわいだけでなく、やさしい」「不思議だけど落ち着く」と支持を集めている。テレビ番組出演のほか、YouTubeチャンネル「トクモリザウルス」は登録者数27.7万人を超える（2026年1月末時点）。実話怪談倶楽部 MVK2回受賞。著書に『ボクとおば～のフシギな話１.２.３.』（リイド社）など

＜本の発売を記念してイベントを開催＞

『霊が見えるけど、質問ある？ ー見えない人のためのおばけ入門ー』発売記念サイン会＆記念撮影

【日時】 3月20日(金・祝)13:00～

【場所】 芳林堂書店高田馬場店 東京都新宿区高田馬場1-26-5 FIビル

【参加申し込み】2月10日(火)12:00～ 詳細はコチラ▶https://t.livepocket.jp/e/h21tz