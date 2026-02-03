【2月26日】【宮本登壇】Care Show Japan 2026にてセミナー登壇のお知らせ「介護DXによる生産性向上と働き方改革～善光会の取り組み～」について講演

株式会社善光総合研究所

このたび、株式会社善光総合研究所（所在地：東京都港区南青山6-6-22、代表取締役社長：宮本隆史）は、2026年2月25日（水）～27日（金）に開催される「Care Show Japan 2026」において、代表の宮本がセミナーに登壇することをお知らせいたします。

本セミナーでは、「介護DXによる生産性向上と働き方改革 ～善光会の取り組み～」 をテーマに、介護現場におけるDX推進の実践事例や、業務効率化・人材定着につながる取り組みについてご紹介します。

制度改正や人材不足が進む中、介護現場の持続可能性を高めるためのヒントを、現場視点でお伝えします。介護・福祉・医療分野に携わる皆さまにとって、実践的な学びの機会となりますので、ぜひご聴講ください。

【開催概要】

展示会名：Care Show Japan 2026

会期：2026年2月25日（水）～27日（金）

会場：東京ビッグサイト 東ホール

登壇日時：2026年2月26日（木）12:50～13:40

詳細：Care show Japan 2026

会場：第2会場

講演テーマ：介護DXによる生産性向上と働き方改革～善光会の取り組み～

聴講：無料（※来場事前登録制）

来場事前登録：事前登録はこちら