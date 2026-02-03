【デジタルPR初心者の決定版！】IDEATECH、「初心者のためのデジタルPR実行ガイド」を無料公開

株式会社IDEATECH

ワンストップでレポートマーケティングを実現する「レポピー(R)️」（https://ideatech.jp/service/report-pr(https://ideatech.jp/service/report-pr)）を提供する株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫）は、「初心者のためのデジタルPR実行ガイド」を無料公開しました。

■このガイドのポイント

■「初心者のためのデジタルPR実行ガイド」：要約

- デジタルPRをする上で最初に決めること- 具体的な実施順と注意するポイント- デジタルPRを継続するためのコツ

デジタルPRに取り組みたいと考える広報・PR担当者の多くが、「何から始めればよいのかわからない」という壁に直面しています。既存の情報は概念的な説明が中心で、実務に即した具体的なアクションプランが不足しているのが現状です。

さらに、検索環境がGoogle検索からChatGPTなどのAI検索へと急速にシフトする中、企業の情報発信のあり方も変化を迫られています。IDEATECHの調査によれば、**企業の担当者の91.3%が「生成AI検索において自社の情報が適切に表示されることは重要」**と回答しています。

現代のデジタルPRでは、メディア掲載を獲得するだけでなく、AIに「信頼できる情報源」として認識され、引用される情報設計が求められています。

本ガイドは、このような課題を解決するため、デジタルPR未経験者でも明日から実行できるよう、

「手順+落とし穴+対策」を一体化した実践マニュアルとして制作しました。

抽象的な理論ではなく、現場で使える具体的なステップを解説しています。

■「初心者のためのデジタルPR実行ガイド」：独自調査結果

【調査結果】デジタルPRの課題、第1位は「成果が見えにくい」47.4%

「現時点で感じているデジタルPRの課題は何ですか？」と聞いたところ、結果は以下のようになりました。

- 第1位：成果が見えにくいから（47.4%）- 第2位：PRネタ・コンテンツが不足しているから（42.3%）- 第3位：リソース（人員・時間・予算）が不足しているから（36.6%）

この結果から、デジタルPR実施において、価格よりも「成果の可視化」と「継続的なコンテンツ創出」が最重視されていることが明らかになりました。

本ガイドは、これらの課題に対する実践的な解決策を、ステップバイステップで解説した実行ガイドとなっています。

＜この資料でわかること＞

- デジタルPR実施前に必ず決めるべき3つの軸- 企業担当者の47.4%が課題視する「成果が見えにくい」への具体的対策- 調査データを活用した「ネタ切れ」問題の解決方法」

＜こんな方におすすめ＞

■ガイド目次

- デジタルPRの始め方がわからない広報・PR担当者様- プレスリリースの効果を客観的な数値で把握し、改善したい方- 「ゼロクリック検索」時代における、AIに選ばれる情報発信を行いたいマーケティング担当者様

Chapter-1：手順に入る前に決めること（目的・対象・使い道）

Chapter-2：実行フロー（ステップ0～5）

Chapter-3：つまずきポイント（自社調査で裏付け）

Chapter-4：成果の見方

Chapter-5：調査データを組み込むタイミング

Chapter-6：IDEATECH「リサピー(R)」とは

Chapter-7：まとめ

■ガイドFAQ

Q1. デジタルPRは何から始めればよいですか？

A. まず「目的」を明確にし、小さな一歩として「自社の持っている情報資産」の棚卸しから始めることをお勧めします。いきなりプレスリリースを書き始めるのではなく、まずは現在地を知ることから始めます。自社名やサービス名で検索した際、どのような記事が表示されますか？ 競合他社はどのようなメディアに露出していますか？ 現状を把握した上で、KGI（最終ゴール）と、その手前のKPI（中間指標）を設定します。

Q2. ネタがない場合はどうすればよいですか？

A. 「調査リリース（リサーチPR）」が有効です。新製品の発表は年に数回しかありませんが、市場のトレンドや顧客の課題に関するアンケート調査を行えば、それは世界に一つだけの「一次情報」となります。メディアは常に新しいデータを求めています。「ネタがないなら、データを作ればいい」という発想の転換が、コンテンツ不足を根本から解決します。本ガイドでは、調査データを組み込むタイミングについても詳しく解説しています。

Q3. 成果が見えにくい場合の対策は？

A. デジタルPRは広告と異なり、即座に売上につながるものではありません。「認知」から「興味」「検索」「比較」を経て、ようやく「購買」に至ります。このタイムラグを理解せず、初月から「問い合わせ件数」だけを追うと、心が折れます。対策として、KPIを階層化しましょう。「掲載数」→「指名検索数」→「サイト来訪数」→「リード獲得」と指標を分け、まずは手前の指標の達成を評価します。小さな成功体験を積み重ねることが、社内の理解を得るためにも重要です。

Q4. デジタルPRで最も重要なポイントは何ですか？

A. 「構造化」と「一次情報」です。タイトルや見出しで内容を明確に示し、箇条書きを活用するなど、AIが理解しやすいように情報を整理（構造化）することが重要です。加えて、公的機関の統計データや自社で実施した独自調査の結果といった「一次情報」を盛り込むことで、情報の信頼性が高まり、AIの要約に引用されやすくなります。本ガイドでは、3,000字を超える長文で、これらの実践方法を徹底解説しています。

Q5. 調査データを活用する最適なタイミングはいつですか？

A. 最も効果的なのは、「世の中の関心が高まっているが、確たる証拠がない時」です。例えば、「AI活用が進んでいる」という空気感はあるが、具体的な導入率のデータがない場合。自社で調査を行い「導入率はまだ3割だが、9割が重要性を認識」という数字を出せば、それはニュースになります。このデータをプレスリリースの「タイトル」や「見出し」に入れ込むことで、メディアの目に留まる確率は格段に上がります。調査データは、PR（広報）だけでなく、マーケティングやセールス全体を加速させる「武器」として機能します。

