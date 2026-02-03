【満員御礼の人気企画、再び！】シネマ歌舞伎『二人藤娘／日本振袖始』解説付き上映＆「歌舞伎座散策ツアー」＜ランチ＆お土産付き＞2026年2月24日（火）開催決定！

松竹ブロードキャスティング株式会社

松竹ブロードキャスティング株式会社が運営するコミュニティサイト「ナビトモ」は、2026年2月24日（火）、松竹株式会社 演劇ライツ部の協力により、【シネマ歌舞伎『二人藤娘／日本振袖始』解説付き上映＆「歌舞伎座散策ツアー」＜ランチ＆お土産付き＞】を開催いたします。

本イベントは、昨年10月に開催し満員御礼となった人気企画の第2弾です。「伝統芸能は敷居が高い」と感じている初心者の方でも、松竹グループのネットワークを活かした多角的な解説と体験を通じ、歌舞伎の世界を存分に堪能いただける内容となっています。

■本イベントの4つの体験ポイント

至高の「美」をシネマ歌舞伎で堪能

坂東玉三郎、中村七之助ら豪華キャストが出演する『二人藤娘／日本振袖始』を上映。シネマ歌舞伎ならではの舞台裏映像や、迫力のクローズアップ映像は必見です。

松竹演劇部社員による歌舞伎解説

上映作品についてだけでなく、作品のポイントから「歌舞伎のいろは」まで、初めての方にも分かりやすく解説します。

＜お土産付き＞知られざる歌舞伎座をガイドがご案内

歌舞伎稲荷から屋上庭園、木挽町広場まで、魅力的なスポットを巡ります。また、歌舞伎座ならではのお土産もご用意しています。

「築地ボン・マルシェ」での特別ランチ

厳選された国産食材をイタリアンに仕立てた、ここでしか味わえない「築地料理」をお楽しみください。

(C)松竹

■開催概要

日時： 2026年2月24日（火）10:30～15:00（予定）

開催場所： 東劇 ほか（東京都中央区築地4-1-1）

参加費： 7,500円（税込）

企画： 松竹ブロードキャスティング株式会社（ナビトモ事務局）

協力： 松竹株式会社 演劇ライツ部

詳細・お申込み： https://x.gd/Jmax3

ナビトモとは＜登録料・利用料無料＞

2025年3月に26周年を迎えたコミュニティサイト。

ブログや写真の投稿、会員主体のサークル活動などがお楽しみいただけるほか、

まち歩きや上映会、各種ワークショップなどのイベントも定期的に開催！

皆さんの新たな出会いを応援しています。

●ナビトモ：https://www.navi-tomo.com/(https://www.navi-tomo.com/)