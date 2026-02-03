個別指導の「ベスト個別」2026年2月に栃木・群馬・埼玉・岡山・広島で計9教室を開校

株式会社ベストコ

株式会社ベストコ（本社：福島県郡山市・東京都渋谷区、代表取締役社長：井関大介）は、2026年2月に、新たに9教室を開校いたします。「学び」はこどもたちのベストな未来をつくる土台だと考えています。学びを通じて、こどもたちが「できる」を楽しみ成長していけるように、お子さま一人ひとりにあった学びをつくっていきます。

■2026年2月 「ベスト個別」 新規開校教室（9教室）

ベスト個別 平柳教室

住所：〒328-0012 栃木県栃木市平柳町二丁目16-7 レジデンス光洋II 1階貸店舗

開校日：2026年2月3日

URL： https://best-kobetsu.co.jp/class/class173/

ベスト個別 連取教室

住所：〒372-0817 群馬県伊勢崎市連取本町128-10 連取本町貸店舗A

開校日：2026年2月3日

URL： https://best-kobetsu.co.jp/class/class176/

ベスト個別 藪塚教室

住所：〒379-2304 群馬県太田市大原町427－4 タピオテナントスクエアＣ号室

開校日：2026年2月3日

URL： https://best-kobetsu.co.jp/class/class178/

ベスト個別 太田中央教室

住所：〒373-0033 群馬県太田市西本町58－6 TGビル Aテナント

開校日：2026年2月3日

URL： https://best-kobetsu.co.jp/class/class181/

ベスト個別 本庄南教室

住所：〒367-0042 埼玉県本庄市けや木三丁目25-8 Y`s LEASING KEYAKI 1階A号室

開校日：2026年2月3日

URL： https://best-kobetsu.co.jp/class/class175/

ベスト個別 深谷教室

住所：〒366-0033 埼玉県深谷市国済寺78-1 南信社ビル2階

開校日：2026年2月3日

URL： https://best-kobetsu.co.jp/class/class177/

ベスト個別 熊谷箱田教室

住所：〒360-0014 埼玉県熊谷市箱田6丁目5-2 Dream Catcher IX４.

開校日：2026年2月3日

URL： https://best-kobetsu.co.jp/class/class180/

ベスト個別 西大寺教室

住所：〒704-8112 岡山県岡山市東区西大寺上2丁目4-58 スクエアパレスIII 2号室

開校日：2026年2月3日

URL： https://best-kobetsu.co.jp/class/class174/

ベスト個別 多治米教室

住所：〒720-0824 広島県福山市多治米町1丁目6-14

開校日：2026年2月3日

URL： https://best-kobetsu.co.jp/class/class179/

■「ベスト個別」とは

「ベスト個別」は、小学生・中学生・高校生の学習をサポートする個別指導塾です。「“できる”を楽しめ」を掲げ、山形・宮城・福島・栃木・群馬・埼玉・岡山・香川・広島で130教室を運営し、約8,000人のお子さまの学習を応援しています。お子さまの学習状況に合わせて、いっしょに計画をたて、一人ひとりの「できる」をサポート。個別指導だからできる、一人ひとりに適したカリキュラム・指導スタイルで、自ら学びたくなる気持ちづくりと、成績アップを実現する、そんな学びの場をつくっています。

https://best-kobetsu.co.jp/

■株式会社ベストコとは

「ベスト個別」を運営する株式会社ベストコは、個別指導塾「ベスト個別」「ベスト個別 motto」、地域に根差した教育、ICTを活用した新しい学習体験の提供、教育・学習方法を研究する「ベストコ教育研究所」を運営しています。

「B with you 君のベストを一緒につくる」を企業理念に掲げ、こどもたちの「学びの場」をつくっています。私たちが「学びの場」を届けたいのは、特に地方に住むこどもたちです。こどもたちが、「できる」を楽しみ、目標を達成する喜びを実感することを通じて、夢や目標を持つことを応援し、教育を通じて地方を元気にすることを目指しています。

https://bestco.jp/

■生徒さま、保護者さまからのお問い合わせ

株式会社ベストコ 「ベスト個別」お問い合わせ窓口

フリーダイヤル：0120-690-016

［受付時間］AM10:00～PM8:00（土日祝対応可能）

URL：https://best-kobetsu.co.jp/inquiry/

専任スタッフが丁寧にお答えします。

■報道機関の皆さまからのお問い合わせ

株式会社ベストコ 広報担当

URL:https://bestco.jp/contact/

■会社概要

・会社名 ：株式会社ベストコ

・本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-2-5 MFPR渋谷ビル

・設立 ：2009年5月

・代表者 ：代表取締役社長 井関 大介

・事業内容 ：学習塾事業、学習アプリ事業、調査・研究事業

・URL ：https://bestco.jp/