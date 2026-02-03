フルーツギャザリング2店舗にてアテニア製品の取り扱いを開始
株式会社アテニアは、2月4日（水）より「フルーツギャザリング スズラン高崎店」（群馬県）にて、2月24日（火）より「フルーツギャザリング 郡山うすい店」（福島県）にて、人気のクレンジングオイルやスキンケア製品の販売を開始いたします。今回の出店にあたり、同店舗限定のオープン記念セットを数量限定で販売します。
当社の「フルーツギャザリング」への出店はこれで8店舗となります。今後も、お客様の利便性向上とブランド育成を目的に、化粧品専門店を中心に卸売り店舗の拡大を進め、一層のブランド価値向上を目指します。
■スズラン高崎店 ■郡山うすい店
店舗情報
■販売開始：フルーツギャザリング スズラン高崎店：2026年2月4日（水）～
フルーツギャザリング 郡山うすい店：2026年2月24日（火）～
■展開製品
・クレンジング 『スキンクリア クレンズ オイル』 （アロマタイプ リフレシングシトラスの香り・ピースフルオレンジの香り・ローズリュクスの香り、無香タイプ）
・薬用エイジングケアライン 『ドレスリフト』【医薬部外品】 ※医薬部外品（シワ改善）は、洗顔料を除く
・薬用美白 エイジングケアライン 『ドレススノー』【医薬部外品】 ※医薬部外品（美白、シワ改善）は、洗顔料を除く
・泡状洗顔料 『コンフォートムースウォッシュ』
・薬用シワ改善 目もと用美容液 『アイ リンクルセラム』【医薬部外品】
・クリーム状日やけ止め 『陽断（ひだん）』
・薬用保湿 シミ予防 夜用美容マスク 『アテニア ミッドナイトモイスチャライザー』【医薬部外品】 ・ハリツヤ導入美容液『プライマーショット』
※エイジングケアとは、年齢に応じたお手入れのこと。
※美白とは、メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ効果のこと。
■製品の詳細
『スキンクリア クレンズ オイル』：https://www.attenir.co.jp/campaign/01/2311_01/index.html
『ドレスリフト』： https://www.attenir.co.jp/time/product/dresslift.html
『ドレススノー』：https://www.attenir.co.jp/time/product/dresssnow.html
『コンフォートムースウォッシュ』：https://www.attenir.co.jp/item/1162-28
『アイ リンクルセラム』：https://www.attenir.co.jp/item/1616-04
『陽断（ひだん）』：https://www.attenir.co.jp/item/1652-06
『アテニア ミッドナイトモイスチャライザー』：https://www.attenir.co.jp/time/product/midnight.html
『プライマーショット』：https://www.attenir.co.jp/time/product/primer.html
オープン記念セット ※数量限定
【クレンジング・ドレススノー ローションミニサイズセット】 価格:1,980 円（税込）
大人気のオイル状クレンジング『スキンクリア クレンズ オイル』現品に、ナイアシンアミド配合で「美白」と「シワ改善」を同時に叶える薬用美白・エイジングケアライン『ドレススノー』【医薬部外品】の化粧水 ミニサイズの限定セット。
＊販売名：アテニア ローション DSn
※「美白」とは、メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ効果のこと。
※ 医薬部外品（美白・シワ改善）は、洗顔料を除く。
アテニアとは
女性の本音に寄り添い、「品質」と「使い心地」にこだわって、確かな美しさを「続けられる価格」で提供するブランド。1989 年の創業以来続くエイジングケア研究から生まれる「確かな品質」と、五感に響く香りや触り心地など「官能品質」の追求、製造から販売までを一貫して自社で行うことにより実現する「適正価格」で、大人女性の肌も心も解き放つ上質な体験を提供します。
HP：https://www.attenir.co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/attenir_official/
スタッフInstagram：https://www.instagram.com/attenirstaff_official/