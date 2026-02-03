【2/7(土)開催】〈山形県長井市∞八芳園の取り組み〉「ながい雪灯り回廊まつり」で地元食材を活用した2つの「甘酒作り体験」をプロデュース

株式会社八芳園

総合プロデュース企業 株式会社八芳園（代表取締役社長：井上義則、東京都港区、以下「八芳園」）およびそのグループである株式会社八芳園交流コンテンツプロデュース(代表取締役：井上義則、東京都港区、以下「八芳園交流コンテンツプロデュース」)は、各地の自治体と連携し食を中心に交流が活性化するコンテンツをプロデュースしています。パートナーシップ協定を締結する山形県長井市とは、同市の認知度・イメージの向上および、交流・関係人口の増加を目指し、年間を通じて魅力を発信するさまざまな取り組みを行っています。2026年の取り組み第１弾として、2月7日(土)に長井市で開催される「ながい雪灯り回廊まつり」において、長井市産のお米や地元の食材を活用した2つの甘酒作り体験「米麹甘酒作り体験」「フルーツ甘酒作り体験」を、旧長井小学校第一校舎にてプロデュース。今後も継続的な取り組みを実施し、長井市のさらなる認知度向上と地域の活性化に貢献してまいります。

■パートナーシップ協定を結ぶ山形県長井市∞八芳園、今年も多彩な企画で地域を盛り上げる！第１弾は甘酒作り体験

※写真はイメージです

八芳園と山形県長井市は、東京2020大会でのホストタウン事業をきっかけに、2022年7月、「パートナーシップ協定」を締結し、これまで様々な取り組みを実施してまいりました。

今年も地域を盛り上げる多彩なコンテンツを企画しており、その第1弾となるのが、2026年2月7日(日)に開催される「ながい雪灯り回廊まつり」内で八芳園がプロデュースする、2つの甘酒作り体験「米麹甘酒作り体験」と「フルーツ甘酒作り体験」です。長井市は豊かな自然の恩恵を受けた美味しい水や上質な米などがあり、酒造りが盛んな地域です。このような同市の魅力をさらにPRするため、“伝統的な酒造り文化”に触れる新たなコンテンツとして、旧長井小学校第一校舎を会場にプロデュースいたします。

市民手づくりの雪灯籠に灯されたろうそくの光により市内が幻想的な雰囲気に包まれる「ながい雪灯り回廊まつり」は、屋台の出店や催しも開催される、長井市を代表する冬のまつりです。長井市の伝統や文化、食の魅力をぜひお愉しみください。

長井市と八芳園は、この度の「甘酒作り体験」を皮切りに、TAKANAWA GATEWAY CITY内 Gateway Studioでの長井市の魅力を発信するイベントの開催や、山形鉄道フラワー長井線とコラボした「日本酒鉄道」、地元酒蔵と愉しむ「日本酒の会」など、2026年も多彩な企画で地域活性化・長井市の魅力を多くの皆様にお愉しみいただける取り組みを継続的に展開してまいります。

▼山形県長井市∞八芳園のこれまでの取り組み

八芳園と山形県長井市は、2022年7月に締結した「パートナーシップ協定」のもと、地域の活性化、双方のブランド力向上、次世代を担う人材育成などを目的に、様々な取り組みを実施してまいりました。

八芳園シェフによる長井市の食材を使用した特別メニューの開発や、都内で長井市の魅力を発信するポップアップショールームの開催、昨年の八芳園新入社員による長井市での現地研修を行うなど、数々の企画・交流事業を通じて長井市の魅力を発信してまいりました。また、2025年6月には、まちびらきを迎えたTAKANAWA GATEWAY CITYにて開催した「MATSURI JAPAN 2025」にて、新入社員が「ながい黒獅子まつり」のお囃子の笛奏者として出演するなど、文化交流も推進しております。

八芳園本館のリニューアル後も、新たなレストラン「ALL DAY DINING FUDO」や、ニュウマン高輪に出店した「割烹 BUTAI」にて、長井市の食材を使用した期間限定メニューを提供するなど、長井市の「食」と「文化」の魅力をお届けする取り組みを継続しております。

■〈2月7日(土)開催〉 伝統の酒造り文化に触れる！地元食材を生かした2つの甘酒作り体験

「ながい雪灯り回廊まつり」にて実施する2つの甘酒作り体験「米麹甘酒作り体験」「フルーツ甘酒作り体験」では、長井市産のお米や地元の食材を生かした甘酒作りをお楽しみいただけます。

【〈事前予約制〉米麹甘酒作り体験】

伝統的な酒造り文化に触れていただく機会として、長井市産のお米を使用した、米麹甘酒作りを体験いただきます。長井市産のお米や水に加え、山形県の米麹を使用し、瓶詰め・発酵までを体験。完成した甘酒は体験後そのままお持ち帰りいただけます。

（ノンアルコールのためお子様もご参加いただけます。）

※「フルーツ甘酒」（写真はイメージです）

〈概要〉

・時間 ：16時00分～16時45分

・参加費：1組 1,000円(税込)〈米麹甘酒1セット＆フルーツ甘酒2名様分〉

・場所 ：旧長井小学校第一校舎（山形県長井市ままの上５－３）

・お申し込みはこちら：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLKMsj3Ihs1eajkRm-4eVJokDGGOUSh56kNpJeoDoEWnQaQA/viewform

※お申し込み締切は、2月5日(木)まで

【フルーツ甘酒作り体験】

米麹甘酒をベースに、長井市や置賜地方の食材を使用した5つの味の中からお好きなものをお選びいただき、オリジナルの甘酒作りをお楽しみいただけます。

〔お選びいただける素材〕長井市産の黒豆と黒胡麻／洋梨／長井市産りんごとハチミツ／馬のかみしめ豆乳とココア／いちご

〈概要〉

・時間 ：17時00分～20時00分（最終受付 19時30分）

・参加費：300円(税込)

・場所 ：旧長井小学校第一校舎（山形県長井市ままの上５－３）

■山形県長井市∞八芳園 今後の取り組みについて

長井市と八芳園は、この度の「ながい雪灯り回廊まつり」での体験コンテンツのプロデュースを皮切りに、地域の魅力発信および地域のブランド力向上、交流人口・関係人口の創出を目指し、本年も様々な取り組みを継続的に行ってまいります。

（※以下の内容は2026年2月現在の予定です／日時や場所、内容は変更となる場合がございます）

【第2弾 2026年2月28日(土)、3月1日(日)開催】 「山形県長井市フェア」

TAKANAWA GATEWAY CITY内 Gateway Studioを会場に、国内有数の競技用けん玉生産量を誇る山形県長井市の魅力を都内で発信し、地域のブランドの認知度向上を目指すイベントを開催予定です。

〈概要〉

・開催日 ：2026年2月28日(土)、3月1日(日)

・開催時間：11時00分～19時00分

・会場：TAKANAWA GATEWAY CITY内 Gateway Studio（東京都港区高輪二丁目21番１号）

【第３弾 2026年3月20日(祝金)開催】 山形鉄道フラワー長井線“日本酒鉄道”

山形鉄道株式会社とやまがたアルカディア観光局と連携した「地酒と地元食材を楽しむ“日本酒鉄道”」の開催を予定しています。列車内で地元食材を使用したオリジナル弁当と地酒のマリアージュをお愉しみいただくイベントとして開催予定です。

〈概要〉

・開催日：2026年3月20日(祝金)

・会場：フラワー長井線および停車駅

・主催：やまがたアルカディア観光局

・協力：山形鉄道株式会社、株式会社結城酒店、株式会社タスパークホテル、株式会社八芳園

■以降の取り組み予定

・【第４弾】 ３月開催予定：長井市の酒蔵“五蔵会”と長井市の食を味わう「日本酒の会」

・【第５弾】 ３月開催予定：お茶会×長井の水プロジェクト

■株式会社八芳園交流コンテンツプロデュースについて

株式会社八芳園のグループとして設立された、食を中心に交流が活性化するコンテンツをプロデュースする企業です。日本各地域の自治体と連携し、自治体PR事業、食の拠点開発事業に取り組んでいます。現在は東京をはじめ、連携協定を結ぶ自治体が位置する徳島県・福島県・山形県の3箇所に営業所を設けており、それぞれを拠点に事業を展開しています。

・設立 ：2023年8月8日

・代表 ：代表取締役 井上 義則

・URL ：https://happo-en-contents.co.jp/

【総合プロデュース企業 八芳園について】

八芳園は東京・白金台にて、江戸時代から続く広大な日本庭園と共に日本の美意識と文化を体現し、心地よい空間とおもてなしの心で、かけがえのない非日常体験を演出する総合プロデュース企業です。婚礼・宴会事業に加え、国際会議や展示イベントなど多様化するMICE、地域プロモーション、レストラン運営、そして地域と共に価値を創出するエリアプロデュース事業など、多角的な事業を展開。「日本を、美しく。」というパーパスのもと、日本の魅力を世界へと発信しています。

［八芳園］https://www.happo-en.com/

［八芳園のプレスリリース一覧］https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/19559