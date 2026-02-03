《HELLOから、はじまる贈り物。》 名古屋新登場メープル菓子専門店【HELLO MAPLI（ハローメイプリ）】 2月18日、ジェイアール名古屋タカシマヤ にグランドオープン

株式会社九十九島グループ

株式会社九十九島グループ(長崎県佐世保市黒髪町9-15/代表取締役 阪本良一)は、

2026年2月18日、名古屋にて新スイーツブランド【HELLO MAPLI（ハローメイプリ）】をグランドオープンいたします。

◆HELLO MAPLI がお届けするもの ～ひと口目は、挨拶。～

HELLO MAPLI 店舗イメージ

【HELLO MAPLI】は、スイーツを通して「想いを伝える」ことをテーマに生まれた、名古屋発のメープルスイーツブランドです。

コンセプトは「The First Bite Is A Greeting.（ひと口目は挨拶）」。

HELLO MAPLIがお届けしたいのは、ただ“食べる”ためのお菓子ではなく、箱を開け、最初のひと口を味わった瞬間に、言葉を交わさなくても気持ちが伝わる――そんな、人と人を結ぶコミュニケーションの体験です。親しみやすさの中に、さりげない上質さを添え、贈る人の想いまで美しく代弁する存在でありたいと考えています。

◆ブランドへの想い

人は誰かに贈り物をするとき、必ず何か想いを持っているもの。

「おめでとう」「いつもありがとう」「初めまして」「またね」など――

お祝いの気持ち、久しぶりの再会、感謝の気持ち、

そうした想いを言葉にしなくても、“気持ちを代弁してくれる”一箱になれば。

HELLO MAPLIは、そんな発想から生まれたブランドです。

お菓子のテーマに選んだのは、メープル。

強すぎる甘さではなく、やさしく広がる余韻を楽しめる素材です。

その穏やかな甘さがもたらす、じんわりと心がほどけるような印象は、

言葉にしなくても想いが伝わる、“挨拶”をテーマにした私たちがお届けする、

人と人をつなぐスイーツブランドの世界観にふさわしいものだと考えました。

“贈るだけで想いが伝わる一箱”をお届けするにあたり、

従来のメープル菓子にある、“カントリー調/懐かしさ”というイメージからあえて距離をとり、

“大胆・モダン・プレミアム感”を目指したデザインとカラーを採用。

デザインには自信が持てるよう印象的に。一方でお菓子自体にはあたたかさを。

「かっこいいけれど、親しみやすい」

相反する魅力をひとつの箱に込めることで、贈る側の自信になり、受け取る側との距離を縮める存在を目指しました。

贈る一箱が、自分の品格や美意識を静かに物語るように、

語らずとも、渡した瞬間に「さすが」と思われるものを。

そうした名古屋の美意識に寄り添えるよう、

HELLO MAPLI は、“センスを求める街”名古屋から、お届けいたします。

◆商品紹介

◇メープルチュイールサンド

カナダ・ケベック州でつくったメープルシュガーとニュージーランド産生乳でつくられたグラスフェッドバターを練り込み、黄金色に焼き上げたメープルチュイールでメープルチョコレートをサンド。仕上げにアーモンドをあしらい、香りと食感を添えました。ひと口目からメープルの穏やかな甘さが口いっぱいに広がり、チュイールの繊細なサクサク食感は心地よい余韻を残します。

5個入 : 1,404円（税込）

8個入 : 2,160円（税込）

12個入 : 3,240円（税込）

※バター中ニュージーランド製グラスフェッドバター91％

グラスフェッドバターとは、放牧酪農により飼育された乳牛のバターです。牧草主体で育ち、飼料は補助的な使用にとどめています。

◇メープルキャラメルサンド

カナダ・ケベック州でつくられたメープルシロップとメープルシュガーを加えて炊き上げた自家製のメープルキャラメル。メープルシュガーとニュージーランド産生乳でつくられたグラスフェッドバターを練り込み、黄金色に焼き上げたクッキーでサンドしました。

ひと口目からメープルの穏やかな甘さとキャラメルのまろやかなコクが重なり合い、心地よい余韻を残します。

5個入 : 1,404円（税込）

※バター中ニュージーランド製グラスフェッドバター82%

グラスフェッドバターとは、放牧酪農により飼育された乳牛のバターです。牧草主体で育ち、飼料は補助的な使用にとどめています。

◇メープルティグレ

カナダ・ケベック州でつくったメープルシュガーとニュージーランド産生乳でつくられたグラスフェッド発酵バターを練り込み、黄金色にしっとり焼き上げたティグレ生地。仕上げに中央のくぼみを、メープルチョコレートで満たしました。ひと口目からメープルの穏やかな甘さとチョコレートのまろやかなコクが重なり合い、心地よい余韻を残します。

4個入 : 1,512円（税込）

※グラスフェッドバターとは、放牧酪農により飼育された乳牛のバターです。牧草主体で育ち、飼料は補助的な使用にとどめています。

◇メイプリセレクション

サクサクに焼き上げたメープルチュイールサンドと、しっとり焼き上げたメープルティグレ。

HELLO MAPLI自慢の2つのメープルスイーツを詰め合わせた、贈り物におすすめの一品です。

6個入：1,944円【オープン記念ボックス/数量限定】

［内容：メープルティグレ3個 メープルチュイールサンド3個]

10個入：3,240円

［内容：メープルティグレ4個 メープルチュイールサンド6個]

◆店舗情報

店舗名称：HELLO MAPLI（ハローメイプリ）

住 所：〒450-6001

愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番4号

ジェイアール名古屋タカシマヤ 地下1階 洋菓子売場

お問合せ：052-566-1101

営業時間：10:00～20:00（館営業時間に準じる）

◆公式サイト

ブランドサイト：https://sucreyshopping.jp/hellomapli

Instagram：https://www.instagram.com/hellomapli_official/

◆オープン記念キャンペーン

グランドオープンを記念して、

期間中、税込7,000円以上ご購入のお客様に、

「メタリックトートバッグ」を1点プレゼント！

モダンで大胆な印象を目指したパッケージの雰囲気をそのままに。ブランドカラーとロゴを印象的にあしらったデザインでご用意いたしました。今だけのオリジナルグッズ、ぜひこの機会をお見逃しなく。

【実施日】2026年2月18日(水)～

※各日数量限定につき、なくなり次第終了。予めご了承ください。

◆ブランドストーリー

メープルの葉は、いつも挨拶でした。

太陽に向かって伸び、

誰にも見えるように色を変え、

散るときには季節を刻み、記憶に残す。

HELLO MAPLIはその葉から始まります。

名前に散りばめられたメープルの葉は、

飾りではなく、

小さな挨拶が集まったひとつのしるし。

青い箱の列の中で、

ひと目で気づき、

その後も心に残る。

箱を開ければ、

黄金色のクッキーが光を受けて輝く。

ひと口目は挨拶。

言葉より先に、味が「こんにちは」と伝える。

テーブルが静まり返るのは、

作法ではなく、わかるから。

その瞬間、みんなが同じ気持ちになる。

メープルは二度あいさつします。

ひと口目の甘さ、そのあとに残る余韻。

名古屋は誇りを持って贈る街。

華やかな婚礼から、

夕暮れに持ち帰るおみやげまで。

ひと目で伝わり、

長く記憶に残る贈り物でなければならない。

HELLO MAPLIは、その贈り物です。

目で見てわかる挨拶。

味で感じる挨拶。

ひと口で「HELLO」。

その記憶は残り続ける。