夏を先取り！一足早い南国の海へ。「琉球ホテル＆リゾート 名城ビーチ」3月13日(金)に海開き決定

株式会社ケン・ホテル＆リゾートホールディングス

沖縄本島南部に位置するラグジュアリービーチリゾート「琉球ホテル＆リゾート 名城ビーチ」（沖縄県糸満市名城、総支配人：後藤 康）は、2026年3月13日(金)より、1.8kmにわたる天然白浜「名城ビーチ」と県内最大級を誇る6種類のプールの遊泳を開始いたします。開業4周年を迎える本年は、これまで当ホテルを支えてくださった地域の皆様やお客様への感謝の想いを込め、糸満市および一般社団法人 糸満市観光協会の後援のもと、 「地域とともに祝う海開き」をテーマに掲げました。3月14日(土)には、ホテルのある糸満市内のこどもたちを名城ビーチへ招待し、学びと体験を通じて未来へとつながる一日をお届けいたします。 あわせて、3月14日(土)・15日(日) の2日間は、糸満市ならではの伝統文化「帆掛けサバニ」の乗船体験やシーサー絵付け体験をはじめ、世代を問わず楽しめる多彩なプログラムも開催いたします。

海開き・プール開きを記念した特別イベントを開催！

＜日程：3月14日(土)・15日(日) ＞■ 糸満市の伝統文化「帆掛サバニ」乗船体験

古くから海人（ウミンチュ・漁師）のまちとして栄えた糸満市では、琉球王朝時代より漁業に木造小型舟「帆掛（フーカキ）サバニ」を使用しておりました。海開きを記念して、歴史ある「帆掛サバニ」に乗船できる貴重なイベントを開催いたします。風の力と人力で進む「帆掛サバニ」に乗って、沖縄の美しい海とロマンをご体感いただけます。

■ ドラゴンボート無料体験（ご宿泊者限定）

水上バイクで引っ張り水上を滑走する、人気のマリンアクティビティ。沖縄の青い海と風を感じながら、波にバウンドしたり体が揺さぶられたりとスリル満点の体験をお楽しみいただけます。

■ シーサー絵付け体験

沖縄の守り神「シーサー」を自由に絵付けできる体験型プログラム。お子様も一緒に楽しめ、旅の思い出としてお持ち帰りいただけます。

地域のこどもたちをご招待する特別イベントを開催！

開業4周年を記念し、糸満市内のこどもたちを抽選でご招待する特別イベントを3月14日(土)に開催いたします。当日は海の安全教室及びビーチクリーン活動を実施し、海の安全と自然環境について学んでいただきます。プログラム終了後は、イベント当日に限り、プールと名城ビーチを無料で開放いたします。学びと遊びを通じて海や自然への理解を深めながら、特別なリゾート体験をお楽しみいただけるイベントです。

【受入日程】

3月14日(土) 9:30受付～14:00までのご利用

・参加特典：プール・ビーチ無料開放

・対 象：糸満市内の小学生限定

※お子様のみでの参加不可。お子様2名につき、大人1名のご同行必須。

【応募方法】

オンラインサイトよりご応募を承っております。

・応募期間：2月23日(月)23:59まで

・結果発表：2026年2月26日(木)

抽選ご応募はこちら :https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/020tupr3khy41.html

【海・プール開きイベント】概要

「帆掛サバニ」や「シーサー絵付け体験」などの体験型プログラムに加えて、環境保全や海の安全について学べる特別プログラムを実施いたします。またお子様も楽しめる、水鉄砲射的やコーンホールなどの景品付きアクティビティもご用意しております。

【開催期間】2026年3月14日(土)～3月15日(日)

【開催場所】 ビーチエリア

県内最大級のプールも同時にフルオープン！

イベント詳細はこちら :https://ryukyu.kenhotels.com/8-3

沖縄最大級10,000平米を誇るプールエリアには、ウォータースライダーが付いた流れるプールやオーシャンプールのほか、天候に左右されず楽しめるインドアプールなど、全6種のプールを完備。3月13日(金)の海開きと同時に、すべてのプールが営業開始となります。

プール詳細はこちら :https://ryukyuhotel.kenhotels.com/facilities/pool/

※プール・ビーチのご利用および本イベントへのご参加は、ご宿泊者様・ご招待者様のみとさせていただきます。

ホテル概要

2022年7月23日、沖縄本島南部・糸満市に開業したラグジュアリービーチリゾート。那覇空港から車で約20分の好立地に位置し、ホテルの目の前には1.8kmに渡る天然の白砂ビーチが広がります。443室の全客室がオーシャンフロントビューを誇り、夕方には美しいサンセットもご覧いただけます。館内には9つの多彩なレストラン＆バー、通年営業のインドアプール含む6種のプールを備え、旅慣れた大人のための優雅なホテルステイをご提案いたします。

名称 ：琉球ホテル＆リゾート 名城ビーチ

所在地 ：沖縄県糸満市名城 963番地

階数 ：11階建

客室数 ：443室

施設 ：ダイニング・バー 9種

宴会場（大宴会場・中宴会場・小宴会場・控室3室）

プール・インドアプール、ジム、スパ、ショップ他

開業日 ：2022年7月23日

株式会社ケン・ホテル＆リゾートホールディングスについて

ホテル公式サイトはこちら :https://ryukyuhotel.kenhotels.com/

株式会社ケン・ホテル＆リゾートホールディングスは、首都圏の高級不動産業の先駆者であるケン・コーポレーションのグループ会社で、ホテル・旅行・ブライダル事業を行う会社です。ホテル事業は、自社ブランドに加え、HyattやHiltonなど世界有数の外資系ブランドともフランチャイズ提携するマルチブランドの自社直営を軸に、36軒のホテル（国内27軒・海外9軒）、約9,500室を展開しております。

公式サイトはこちら :https://kenhotels.com/