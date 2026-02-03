製造工場の突発停止が招く損失額とは　設備停止を経営視点で捉え直すホワイトペーパーを無料公開

八千代ソリューションズ株式会社

クラウド工場管理システム「MENTENA」を提供する八千代ソリューションズ株式会社（本店：東京都台東区、代表取締役社長：水野 高志、以下「八千代ソリューションズ」）はこの度、製造業における設備の突発停止を経営課題として捉え直すためのホワイトペーパー『「突発停止が増えた」と感じたら読む資料』を公開しました。

ダウンロードリンク：https://mentena.biz/wp-unplanned-stop/

原材料価格やエネルギーコストの高騰、人手不足の深刻化など、日本の製造業を取り巻く環境は大きな転換期を迎えています。限られた経営資源の中で、安定稼働を前提とした生産体制を維持することは、年々難易度を増しています。その背景の一つとして、多くの製造現場で設備の長期使用が進んでいる実態があります。弊社が2025年10月に実施した調査によると、8割超の企業で導入後10年以上の設備が稼働しており、さらに40年以上同じ設備を使用している企業は2割にのぼります。設備の老朽化が進行する中で、生産効率の低下や突発的な設備停止リスクが高まっている可能性が指摘されています。突発停止による損失を基に試算すると、日本の製造業全体では潜在的な経済損失が1.7兆円規模にのぼる可能性も示されています※。

※2024年12月に実施した当社独自調査結果(https://yachiyo-sol.com/20250620-2/)より、1回あたりの突発停止・故障による平均損失額775万円を用い、日本全国の製造業における工場数約22万事業所で各1回ずつ発生した場合の損失額として試算

こうした状況を踏まえ、本資料では、調査データや事例を基に、突発停止の現状を経営の視点から整理し、改善の考え方をまとめています。

■こんな方におすすめ

・突発的な設備停止が以前より増えている

・応急対応や現場判断で何とか回している

・同じようなトラブルが繰り返し起きている

・トラブル対応で本来の業務が後回しになっている

・設備が“止まらない前提”で生産現場を回している

・突発停止による影響を正確に把握・説明できていない

■本資料で分かること

・突発停止が増える前に現場で起きている共通の変化

・老朽化や部品消耗など、「想定外ではない」停止要因の実態

・効果があると分かっていても実行・継続が難しい保全施策の背景

・現場の負担を増やさず、経営判断につなげるための考え方 など

突発停止による影響を定量的に捉え、次の一手を考えるための参考資料としてご活用ください。

八千代ソリューションズ株式会社

八千代ソリューションズ株式会社は、親会社である八千代エンジニヤリング株式会社が60年以上培ってきた社会インフラマネジメントの知識や経験を活用し、持続可能な地域社会の形成と企業の長期的な成長を実現するために設立されました。弊社はお客さまの一番のパートナーとして、データを資産として活用するアセットマネジメントを通じて、現場から経営までをつなぐ「共通言語」となる仕組みづくりを重視しています。データを単なる記録ではなく“意思決定を支える資産”として捉え、実務に根差したソリューションとして継続的に磨き上げていくことで、お客さまの意思決定の質とスピードの向上に貢献します。その第一弾の取り組みとして、クラウド工場管理システムMENTENAを主たるサービスとして展開します。

