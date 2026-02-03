大阪天王寺で子宮頸がん予防HPVワクチン「シルガード9/自費診療」を受けるなら「なーれクリニック」で！ペア割1回28,000円(税込)～

パートナーとの同時接種で未来を守る！HPVワクチン「シルガード9/自費診療」ペア割プランを開始いたします。

株式会社ドロキア・オラシイタ

天王寺駅前婦人科なーれクリニックは、HPV（ヒトパピローマウイルス）による感染症およびがん予防を目的として、HPVワクチン「シルガード9/自費診療」のパートナーとの2人同時接種ペア割プランを開始いたします。男女ペアでも！パートナーとペアでも！性別は問いません。※男性のみの接種も歓迎いたします。

(株式会社ドロキア・オラシイタ 本社:大阪府大阪市 代表取締役 嵜本将光)

※「天王寺駅前婦人科なーれクリニック」は、焼きたてチーズタルト専門店パブロでおなじみのドロキア・オラシイタグループが運営しています。

背景

HPVは性交渉により誰でも感染する可能性があり、女性では子宮頸がん、男性では咽頭がん・肛門がんなど、男女ともにがんの原因となるウイルスです。

近年は「女性だけが接種するワクチン」ではなく、男女ともに接種することで感染予防効果を高めるという考え方が世界的に広がっています。

天王寺駅前婦人科なーれクリニックでは、パートナーと一緒に予防医療に取り組める環境を整えるため、男女同時接種を対象としたペア割プランを導入しました。

※パートナーとの【2名以上】の接種を割引対象としております。男女ペアはもちろん、お友達同士でのペア接種（性別不問）も大歓迎です。

シルガード9について

シルガード9は、

子宮頸がん・咽頭がん・肛門がん・外陰がん・膣がん・尖圭コンジローマなどの原因となる9種類のHPV感染を予防できるワクチンです。

国内外のガイドラインにおいても高い予防効果が示されており、

現在最も幅広い型に対応したHPVワクチンです。

※シルガード4というお手頃なワクチンもございますが、シルガード9が9種類のHPV感染を予防できるところ、シルガード4は4種類のHPV感染の予防のみになりますので当院では推奨していません。

男性のHPVワクチン接種はパートナーへの愛情表現

男性がHPVワクチンを接種することで、以下のような多大なメリットがあります。

ブライダルチェックの受診にあわせてペア割でのHPVワクチン接種をおすすめいたします。

＜男性が接種するメリット＞

・自身のがん発症リスクを下げる

・無症状のままパートナーへ感染させるリスクを減らす

・将来の妊娠・出産に関わるリスク低減に貢献する

こんな方に！子宮頸がん予防HPVワクチンの接種をおすすめいたします。

・公費で接種を受けなかった方も自費で接種可能。年齢制限はありません！

・将来を見据えて予防医療を考えている方

・男女ともに自身のがん予防を意識したい方

・パートナーと一緒に健康管理を始めたい方（2名同時接種でペア割適応）

・一人で接種するのが不安だから友達と受診したい方（2名同時接種でペア割適応）

接種回数とスケジュール

シルガード９で接種を開始する方は、１回目の接種を受けるときの年齢によって接種のスケジュールが異なり、合計２回または３回接種します（※）。

いずれの場合も、１年以内に規定回数の接種を終えることが望ましいとされています。

（※）合計２回の接種で完了できる方は、１回目の接種を小学校６年生の年度から15歳の誕生日の前日までに受け、その後、５か月以上あけて２回目の接種を受けた方です。

※１： １回目と２回目の接種は、少なくとも５か月以上あけます。５か月未満である場合、３回目の接種が必要になります。

※２・３： ２回目と３回目の接種がそれぞれ１回目の２か月後と６か月後にできない場合、２回目は１回目から１か月以上(※２)、３回目は２回目から３か月以上(※３)あけます。

詳しくは厚生労働省HPでご確認ください。⇒こちら(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/hpv_9-valentHPVvaccine.html)

費用（自費診療）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12783/table/81_1_7d268b730d7d6595581497a9fe9a381d.jpg?v=202602030121 ]

※他院で1回目または2回目を接種済みの方も歓迎いたします。

※別途診察料がかかることがございます。詳細はこちら(https://naare.jp/fee/)

※公費対象の方の接種も当院で対応可能でございます。

予約方法

子宮頸がんワクチンの予約や変更は電話のみで受付しております。

診療時間内にお問い合わせください。

電話：06-6776-8856

診療時間：

・水曜を除く平日9:30-12:20/15:30-19:00

・土曜：9:30-13:30

Q＆A

友達でもペア割！

Q1：

25歳女性です。テレビCMでワクチンの存在を知り接種を検討しています。男性パートナーでｈなく、女性のお友達との同時接種でペア割は適応になりますか？

A1：

はい、お友達同士でも大歓迎です！がん予防について知っていただく機会の提供が目的ですので、例えば２名ではなく3名で接種していただいてもペア割価格＜お一人様あたり84,000円（税込み）＞で施術いたします。

ご夫婦でもペア割！

Q2：

30歳男性、新婚です。妊活を始め、一緒にブライダルチェックを検討しています。同時に夫婦でワクチン接種は可能ですか？

A2：

はい、可能でございます！もちろんペア割価格＜お一人様あたり84,000円（税込み）＞で施術いたします。例えば奥様が既に公費でワクチン接種済みの場合については男性1名のみワクチン接種も可能です。その場合は90,000円(税込)でございます。

男性同士のペア割も大歓迎！

Q3：

35歳男性です。なーれクリニックは婦人科ですが、男性同士でのワクチン接種でペア割は適応可能でしょうか。近くに住んでおり、専用駐車場もあるので検討しています。

A3：

はい、是非男性同士でもお越しください！がん予防について知っていただく機会の提供が目的ですので、男性同士のご来院、女性同士のご来院も大歓迎でございます。専用駐車場（無料）がございますのでご利用ください。

クリニック概要

医療法人曙光会

天王寺駅前婦人科なーれクリニック

所在地：大阪府大阪市天王寺区南河堀町9-40

診療科目：産婦人科

診療時間：

・水曜を除く平日9:30-12:20/15:30-19:00

・土曜：9:30-13:30

休診日：水曜・土曜午後・日曜日・祝日

公式サイト：https://naare.jp/

運営法人情報

医療法人 曙光会

理事長：辺見 貴至

理事：嵜本 将光（株式会社ドロキア・オラシイタ代表取締役）

グループ会社：https://drq.co.jp/

＜本件に対するお問い合わせ先＞

事務長：山野上 藍

06-6776-8856（受付時間 なーれクリニック診療時間内）