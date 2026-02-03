ＮＥＣネクサソリューションズが16年間連続でVPNマーケットシェア1位を獲得～富士キメラ総研「調査総覧」インターネットVPNサービス部門にて～

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社※株式会社株式会社富士キメラ総研「2010～2025コミュニケーション関連マーケティング調査総覧」2009～2024年度企業シェアより

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役執行役員社長：木下 孝彦、以下 ＮＥＣネクサソリューションズ）のマネージドネットワークサービス「Clovernet（クローバーネット）ネットワークサービス」が、株式会社富士キメラ総研（本社：東京都中央区、代表取締役社長 稲葉視朗）刊行の「2025コミュニケーション関連マーケティング調査総覧」の「インターネットVPNサービス」調査結果において、回線数16年連続マーケットシェア1位（注）を獲得しました。

Clovernetネットワークサービスは、低コストで高速な企業の拠点間通信（WAN）として2002年12月にサービスを開始しました。保守・監視も含めた安心サービス、マルチキャリア対応による高信頼性、柔軟なネットワーク設計など、サービスインテグレータによるマネージドネットワークサービスとして多くのお客様に長く利用いただき、これまで累計2,000社以上、約83,000回線の導入実績（2025年3月時点）があります。

昨今はテレワーク定着やビデオ会議等によるトラフィック増大により、これまでの閉域網をベースとした境界型ネットワークの更新検討が進んでいます。SaaS・IaaS利用のための最適な通信経路となるオープン系ネットワークをベースとするセキュリティ対策に注目が集まっており、その1つの方法としてネットワークとセキュリティ対策をクラウドで一元管理できるSASE（Secure Access Service Edge）サービスの活用検討が進んでいます。

Clovernetネットワークサービスでは、オフロード機能やIPv6機能といったインターネットVPNで培った技術により、SASEサービスをより安価に利用できる独自メニューを提供しています。引き続き、オープン化・高速化が進む中での最適なネットワークインフラに向けて取り組んでいきます。

ＮＥＣネクサソリューションズは、今後も「Clovernet」のネットワークサービスだけでなく、各種クラウドサービスをラインナップに追加し、「Speed＆Easy」をコンセプトとする、お客様の挑戦に寄り添うITサービスとして「次のビジネス」拡大に貢献していきます。また、社会・お客様のニーズに対応した使いやすく、信頼性の高いネットワークサービスを提供していきます。

Clovernetネットワークサービス回線数の実績推移および最近の製品強化

2002年12月 Clovernet ネットワークサービス開始

2006年3月 1万回線達成

2010年10月 富士キメラ総研 インターネットVPNサービス部門にてNECネクサソリューションズが2009年度回線数マーケットシェア1位（初）

2010年12月 3万回線達成

2013年12月 Clovernet クラウドネットワークを販売開始

2014年3月 5万回線達成

2016年2月 Clovernet クラウドWi-Fiを販売開始

2016年3月 Clovernet マルチクラウド対応モデルを販売開始

2021年3月 7万回線達成

2025年12月 富士キメラ総研 インターネットVPNサービス部門にてNECネクサソリューションズが2024年度回線数マーケットシェア1位（16年連続）

(注)：株式会社富士キメラ総研「2010～2025コミュニケーション関連マーケティング調査総覧」2009～2024年度企業シェアより

