近藤真彦（61）と今井翼(44)がふたり旅！「近藤真彦&今井翼 男ふたりの青春旅inベトナム」CS「日テレプラス」チャンネルで放送決定

株式会社ＣＳ日本（東京都港区）は、当社が運営するＣＳチャンネル「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」にて、近藤真彦（６１）と、今井翼（４４）がベトナム・ダナン、ホイアンを旅する「旅ドキュメント」番組を放送する。

先輩・後輩として長年親交を築いてきた近藤真彦と今井翼。

今井が“もっとも尊敬する先輩”と慕う近藤との初めての二人旅に、「正直、緊張します」と本音を漏らす。

今回の旅は、東洋のハワイとも称され、世界中から観光客が訪れる人気リゾート地

“ベトナム・ダナン”。

アクティブに旅を楽しむ近藤と、慎重派の今井。

バギーで未舗装路を走り抜けるアクティブ体験では、近藤は泥を気にせずはしゃぐ一方、今井は「怖かった」と振り返る対照的な姿を見せる。

ふたりの歩幅が次第に重なっていく様子と、ここでしか見られない男ふたりの素顔、 そして絆が、旅の中で鮮やかに描き出される。正反対ともいえる 二人の年齢を超えた“青春”旅。

旅のはじまりと終わりで、二人の距離感がどのように変化していくのかーその心の動きにも注目してほしい。

大人になって忘れがちな少年の頃のわくわく感を取り戻し、笑顔であふれる時間を友達と共有する。昔の友人と、あるいは新たな仲間と一緒に自由を楽しむヒントがここにある。

CS「日テレプラス」チャンネルで２月２７日(金)22時30分～放送開始。全５話。

◆近藤真彦：1964年7月19日生まれ。現在は歌手、俳優、タレント、そして日本レースプロモーション(JRP)取締役会長、KONDO RACINGチームオーナーとしてマルチに活動。

◆今井翼：19８１年10月17日生まれ。タレント・俳優として多彩な活動を続ける一方、スペイン文化への造詣が深く、フラメンコにも本格的に取り組む表現者。舞台や音楽で磨いた感性を生かし、独自の世界観を追求し続けている。

◆番組放送情報

番組名： 近藤真彦＆今井翼 男ふたりの青春旅 in ベトナム

放送日時：2026年2月27日（金）２２：３０～２３：００ ＃１

隔週で新作放送 ※放送翌週は再放送

出演：近藤真彦 今井翼

放送チャンネル：日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ

◆チャンネル情報 ※視聴にはご契約が必要です

日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ：https://www.nitteleplus.com/

スカパー！（CS.300）、スカパー！プレミアム（Ch.619）

J:COM（Ch.757）ほか全国CATV ひかりＴＶ（Ch.555）、auひかり

◆番組ページ URL：

https://www.nitteleplus.com/program/matchy_tsubasa/

◆番組画像クレジット：(C) CS日テレ

◆会社情報

会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）

代表取締役社長：高橋 知也

所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階