ピザーラ『冬の感謝祭』 寒い季節のおうち時間を応援　人気クォーターピザ4種が最大1,400円お得に

株式会社フォーシーズ

株式会社フォーシーズ（本社：東京都港区南青山、代表取締役会長兼CEO：淺野幸子）が展開する宅配ピザ「PIZZA-LA」は、日ごろのご愛顧に感謝して開催中の『冬の感謝祭』の企画のひとつとして、人気のクォーターピザ4種を対象に、最大1,400円お得にお楽しみいただける「ピザーラ応援キャンペーン」を、2026年2月3日（火）より期間限定で実施いたします。

■寒い季節のおうち時間を応援 お持ち帰りでも人気のクォーターピザ4商品を特別価格で

外出を控えがちな寒い季節は、ご自宅で食事を楽しむ機会が増える時期。ピザーラでは、そんなおうち時間をもっと気軽に、もっとお得に楽しんでいただけるよう、公式サイト会員限定で最大1,400円お得になる応援キャンペーンをご用意しました。

対象となるのは、さまざまな味を一枚で楽しめる人気のクォーターピザ4種。ピザ1枚のご注文で、Mサイズは800円引き、Lサイズは1,400円引きの特別価格でお楽しみいただけます。

「冬の感謝祭」ピザーラ応援キャンペーン

https://www.pizza-la.co.jp/sc_Campaign_202601_4pizzas_discount.aspx

【ピザーラ 応援キャンペーン】対象ピザ ラインナップ

冬のバラエティクォーター

「紅ズワイのフィッシャーマンズ」「テリヤキチキン＆マヨネーズ」「スライストマト＆ペッパーハム」「芳醇チェダーチーズ＆ベーコンポテト」の4種類を一枚で楽しめる、季節感あふれる人気のクォーターピザ。

ガーリックシュリンプのファミリークォーター

「大海老のガーリックシュリンプ」「テリヤキチキン」「ミート＆マヨポテト」「濃厚ミートソース＆厚切りベーコン」の4種類が１枚で楽しめるクォーターピザ。

濃厚クリーミークォーター

「熟成ベーコンと北海道カマンベールのクリーミーピザ」「濃厚クリーミーシーフード」「もち明太子ピザ」「たっぷりクリーミーコーンピザ」の、クリーミーな味わいを存分に楽しめる一枚。

とろけるチーズのクォーター

「とろけるチーズ＆トマト」「4種のミートミックス」「ポテト＆厚切りベーコン」「マルゲリータ」の4種類を一度に味わえる、大人からお子さままで満足できるクォーターピザ。

※他のセット・キャンペーン・クーポン・割引サービスとの併用不可 ※公式サイト会員限定

※キャンペーン実施期間は予告なく変更する場合がございます ※価格は全て税込です ※画像はイメージです