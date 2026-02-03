【2/3より】「事業承継・M&A補助金」14公募の申請サポートを開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

「事業承継・M＆A補助金」第14次公募が公募開始します！

申請期間：2026年2月27日(金)～2026年4月3日(金) 17:00(予定)

今回は、補助の対象となる取組内容や経費の種類に応じて、「事業承継促進枠」、「専門家活用枠」、「廃業・再チャレンジ枠」、「PMI推進枠」で申請できます。

ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。

ご興味がある方は是非お申し込みください！

〇本補助金の詳細はこちら↓

https://joseikin-now.jp/?p=80054

