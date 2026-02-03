世界遺産・元離宮二条城で、春の夜をめぐる没入体験「二条城 2026 SAKURA NIGHTS」開催決定

株式会社シンユニティ

世界遺産‧元離宮二条城（京都市中京区）を舞台に、日本アカデミー賞受賞監督‧安田淳一によるイマーシブシアター、国宝二の丸御殿夜間観覧、プロジェクションマッピングという三つの没入体験を展開する夜間イベント「二条城 2026 SAKURA NIGHTS Immersive Theatre & Projection Mapping 」を、2026年3月19日（木）から4月19日（日）まで開催いたします。

■注目ポイント

１.日本アカデミー賞受賞‧安田淳一監督が手掛ける、初のイマーシブシアター

２.国宝‧二の丸御殿と向き合う、夜間特別観覧体験

３.桜の花びらをモチーフに、寛永行幸の記憶を光で描き出すプロジェクションマッピング

４.京都の飲食と伝統産品に触れながら、夜桜の余韻を楽しむ賑わい広場

日本アカデミー賞受賞・安田淳ー監督が手掛ける、初のイマーシブシアター

城劇「陰陽師瑞希の時空戦記 寛永行幸を救え！」

大規模LEDディスプレイによるデジタル映像と、役者による生の演技が融合することで、従来の舞台や

映像作品とは異なる、圧倒的なスケール感を持つ没入型の演劇体験を実現します。日舞は京おどり 作

・演出の北林佐和子、殺陣‧アクションは高岩成二が監修。安田監督の演出と「記憶に残る体験」を創り出すクリエイティブカンパニー、株式会社SWAGのクリエイティブが融合。デジタルとアナログ、最新技術と人の表現が交差することで生まれる、大迫力体験をお楽しみください。

また、安田監督とキャストによる制作発表(https://docs.google.com/forms/d/10pk1EyQCUIGerNrCHBb6wZsuQdvLXycL15zRi-S9pkk)を2月5日（木）に行います。

※城劇は一部日程での公演となります。 休演日には、忍者体験ショーや日舞ショーなどの体験を実施予定です。

国宝・二の丸御殿と向き合う、夜間特別観覧体験

国宝 二の丸御殿において、夜間特別観覧を実施いたします。静けさに包まれた夜の御殿では、金彩障壁画や建築意匠など当時の手業による「ほんものの美」が昼間とは異なる表情を見せ、空間そのものの緊張感や奥行きを、より深く体感することができます。大政奉還の意思が表明された大広間をはじめ、二条城の歴史や美意識を体感として受け取る、夜ならではの特別な体験をお楽しみください。

桜の花びらをモチーフに、寛永行幸の記憶を光で描き出すプロジェクションマッピング

本イベントでは、桜をモチーフに、二条城に刻まれた寛永行幸の記憶をプロジェクションマッピングで描き出します。今から400年前 後水尾天皇を迎え、多くの人々が熱狂した平和の饗宴。その記憶を見つめてきた桜が、光の花びらとなって城内に立ち上がります。

クリエイティブディレクションは、数々のナイトイベントを演出してきた株式会社SWAGが担当。

夜桜と歴史が重なり合う、ここでしか体験できない二条城の春の夜をお楽しみください。

京都の飲食と伝統に触れながら、夜桜の余韻を楽しむ賑わい広場

京都市内初の都市型ワイナリーによるワインや西陣麦酒をはじめ、京都らしい飲食を楽しめる賑わい広場が登場します。飲食運営は、街づくりを軸に数多くの食のプロジェクトを手がけてきた株式会社ケイオスが担当。あわせて、(有)中村ローソクを始め伝統工芸品の展示や、職人による体験型ワークショップも実施予定。夜桜の余韻の中で、食と手仕事を通じて京都文化の奥行きに触れるひとときをお楽しみいただけます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53852/table/94_1_af9423efde57a2c8a2895eb8ead7ed90.jpg?v=202602030121 ]

お知らせ

●安田監督とキャストによる制作発表

安田淳一監督が本番衣装をまとったメインキャスト３名と日舞、忍者のメンバーと共に今回の「城劇（しろげき）」のプレス向け制作発表を二条城にて開催。

日 時：2026年2月5日（木） 11:00～11:30予定

会 場 ：元離宮 二条城 レクチャールーム

※制作発表後、本番会場となる二の丸御殿台所前庭にて撮影会を開催予定

お問い合わせ：城劇担当 080-7995-4482（遠藤）

参加申込：下記フォームよりお申込みください。 ※申込締切 2月3日 (火)23:59

https://docs.google.com/forms/u/0/d/10pk1EyQCUIGerNrCHBb6wZsuQdvLXycL15zRi-S9pkk