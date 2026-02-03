アマナのAI専門組織A³、“人×AI”で挑む組織VISION MOVIEを公開

株式会社アマナ

コミュニケーション変革をクリエイティブで実現する株式会社アマナ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：金子剛章）は、AI専門組織 A³｜amana AI architects（以下 A³）において、組織の思想と未来像を表現したVISION MOVIEを公開しました。あわせて、ひとつのコアイメージを起点に、多様なチャネルへ表現を展開する新ソリューション「Image to Multichannel」の提供を開始しました。

本映像では、生成AIを制作プロセスに取り入れつつ、カメラマン、レタッチャー、CGアーティストといったアマナのクリエイターによる手仕事を随所に介在させることで、AI単体では到達できない表現領域に挑戦しています。

人とAIの共創。技術を「思想」へと昇華させる編集力。

生成AIの登場は、ビジュアル制作における物量とスピードの常識を大きく変えました。一方で、ブランドの思想を宿す細部の作り込みや、表現の最終判断は、今なお人の感性に委ねられる領域です。

A³が制作した本VISION MOVIEでは、AIを単なる効率化の「代替」ではなく、表現を広げる「拡張」として定義。

AIによる生成を起点に、

・カメラマンによる生成後を見据えた撮影設計とライブ撮影

・レタッチャーによるハルシネーション対応とクオリティアップ

・CGアーティストによるAIでは描き切れないディテールの補完

といった、人の判断と編集を積み重ねました。

AIがもたらす偶然性を、プロフェッショナルの編集力によって必然の表現へと昇華し、スピードと思想が共存する映像体験を提示します。

▶A³ VISION MOVIE

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=SyL_6VvpflU ]

▶ A³ VISION MOVIE 制作の裏側はこちら

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=5ScVMxAcwoA ]

ひとつのコアイメージから、多様な表現へ

Web、SNS、デジタル広告、動画、店頭など、企業のコミュニケーションチャネルは年々多様化しています。一方で、制作体制は媒体ごとに分断され、手戻りや表現のブレ、コスト増加といった課題が顕在化しています。

A³が提唱する「Image to Multichannel」は、ブランドの思想を凝縮した一つのコアビジュアルを起点に、媒体特性や利用シーンに応じた表現をシームレスに展開する制作アプローチです。AIの生成力とプロの編集技術を掛け合わせることで、表現の一貫性を保ちながら、あらゆるチャネルへの迅速な適応を可能にします。

制作コストが増大し続ける従来の構造を見直し、クリエイティブの価値を最大化する新たな制作スタンダードを提案します。

資料ダウンロードはこちら :https://lp.amana.jp/001_i2m_download.html「Image to Multichannel」サービス資料

今後について

A³では今後、生成AIと人のクリエイティブを組み合わせた制作プロセスの実装と検証をさらに加速していきます。

その第一弾として、「Image to Multichannel」を実際のブランド課題に適用する10社限定のトライアルキャンペーンを実施します。

本キャンペーンでは、企業が保有する既存ビジュアルを起点に、複数チャネルへの展開を想定した生成・編集・最適化プロセスを実践。AI生成だけで終わらせない、“人の判断を組み込んだ制作ワークフロー”を体感いただけます。

チャネル増加に伴う制作コストや表現の分断に課題を感じている企業にとって、次世代の制作スタンダードを検証する機会となります。

▼ A³｜amana AI architects

本ソリューションの開発・運用は、アマナ社内のAI専門組織「A³｜amana AI architects（エースリー）」が担います。A³は、クリエイティブ、AI技術、データマネジメントの専門家が集い、AI導入設計から生成ワークフロー、表現開発までを統合的に支援します。

A³に関する資料 :https://lp.amana.jp/001_A3_download.html

▼株式会社アマナについて

1979年に広告写真の制作会社として設立。その後、スチールや動画 （TVCM、WEB 動画等）、CG（レタッチ、3DCG、アパレル CG）といったビジュアル制作をプロデュースし提供する、国内最大規模の制作会社へと事業を拡大しました。現在は、豊富なクリエイティブ資源や年間 10,000 件にのぼる案件で培ったナレッジを活用しながら、クライアント企業の価値が伝わり・人々を動かすコミュニケーション変革をクリエイティブで実現することに取り組んでいます。さらに、アマナが独自に開発した商材（ソリューション）を組み合わせることで、企業のコミュニケーション施策や DX（デジタルトランスフォーメーション）推進をサポートするなど、クライアントと共に企業の価値を高めるプロジェクトを数多く手掛けています。

▼株式会社アマナ 会社概要

代表者 ：代表取締役社長 金子剛章

所在地 ：東京都品川区東品川2-2-43

設 立 ：1979年4月

資本金 ：100百万円

従業員数：（連結）520名 ※2026年1月1日現在

事業内容：

ビジュアルコミュニケーション事業（コミュニケーション領域における戦略・企画立案、ブランドデザイン＆アクティベーション、インナーコミュニケーション、コンテンツマーケティング、コンテンツ制作・編集、プロトタイピング、ムービー／グラフィック制作、WEB制作、その他各種プロモーション施策の立案など）

URL：https://amana.jp/