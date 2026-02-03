株式会社エムアンドディが展開するECショップ「ブラン・ラパン」が「楽天ショップ・オブ・ジ・エリア 2025（九州・沖縄エリア）」を受賞

株式会社エムアンドディ

アクシージアグループの株式会社エムアンドディ（本社：福岡県福岡市、代表取締役：栗崎 将豪）が展開するECショップ「Blanc Lapin（ブラン・ラパン）」が、「楽天ショップ・オブ・ジ・エリア 2025（九州・沖縄エリア）」を受賞したことをご報告いたします。

ECショップ「Blanc Lapin（ブラン・ラパン）」

ブラン・ラパンは、アクシージアグループのエムアンドディ社が展開するECショップで、お客様の“キレイ”を叶えるためのブランドコスメやオリジナルフレグランス「BELLE BAI」、美容機器等を取り揃えています。

この度、「楽天ショップ・オブ・ジ・エリア 2025（九州・沖縄エリア）」を受賞いたしました。

「楽天ショップ・オブ・ジ・エリア 2025 」は、日本全国の楽天市場ショップの中から、各エリアで特に著しい活躍をしたショップへ贈られる賞です。全国の7つのエリアから各10店舗が選ばれています。

■楽天ショップ・オブ・ジ・エリア 2025

https://event.rakuten.co.jp/soashop/

受賞の背景

ブラン・ラパンでは、お客様のニーズにお応えするため、常に最新のトレンド商品をラインアップしているほか、昨年10月には同社初の試みとなる自社製品の開発に挑戦し、オリジナルブランド「BELLE BAI」を立ち上げてフレグランスを発売するなど、取り扱い製品の拡大に努めています。

さらに、お客様に快適なお買い物体験をお届けし、喜んでいただきたいという想いから、丁寧かつ迅速な対応を心がけ、楽天市場ではレビュー4.83という高評価をいただいています。

こうしたカスタマーファーストを目指した取り組みが、今回の受賞に繋がりました。

受賞コメント

この度は、「楽天ショップ・オブ・ジ・エリア 2025」に選出していただき、大変光栄です。このような栄誉ある賞をいただけたのは、ひとえにお客様のご愛顧のおかげでございます。心から感謝申し上げます。

ブラン・ラパンは、お客様の“キレイ”をサポートしたいという想いから、2005年にECモールに出店を始め、昨年20周年という節目を迎えました。今後もお客様からの信頼と期待にお応えできるよう、社員一同尽力してまいります。

エムアンドディ（アクシージアグループ）は、今後も積極的に新たな取り組みを行い、さらなる発展を目指して邁進してまいります。

エムアンドディについて

エムアンドディは、1995年創業、1997年に会社設立、香水・化粧品等を約30年取扱っており、2005年より ECショップ「Blanc Lapin（ブラン・ラパン）」を楽天市場などの主要モールにて展開しております。“旬のものを旬のうちに”をモットーに、新商品、限定品など300ブランド以上の国内外コスメを迅速に皆様へお届けしております。これまで培った経験をもとにさらなる感動を提供してまいります。

