札幌シティホテル、リブランド10周年を記念して、ホテル宿泊券やお食事券など豪華賞品が当たるキャンペーンを開催

株式会社ケン・ホテル＆リゾートホールディングス

札幌を代表する繁華街すすきのまで徒歩10分の距離にありながら、四季折々の自然溢れる中島公園に隣接する25階建ての高層シティホテル「プレミアホテル 中島公園 札幌」は、2026年3月1日～5月31日にリブランド10周年を記念した「札幌の美食と宿泊プレゼントキャンペーン」を実施いたします。当キャンペーンでは、ホテル宿泊券やレストランお食事券などの賞品が当たるほか、期間中にはレストランでの抽選会を開催します。

当ホテルは、1988年の「ホテルアーサー札幌」開業以来、2005年の「ノボテル札幌」時代を経て2026年に開業38年を迎えます。2016年のリブランドにて「プレミアホテル 中島公園 札幌」に生まれ変わってから2026年4月1日で10周年を迎えます。本年はこれまでの感謝を込めたアニバーサリーイヤーとしてご宿泊からレストランまで当ホテル全体で様々なイベントを開催いたします。

10周年を記念した催しの第1弾として3月1日～5月31日までの期間では、ホテル宿泊券やレストランお食事券などが当たる「札幌の美食と宿泊プレゼントキャンペーン」を実施いたします。キャンペーンは、公式Instagramや館内のレストランで実施し、どなたでもご参加いただけます。

さらに3月1日～4月31日までのご朝食には、10周年を記念したスペシャルメニューが登場します。そして4月中のご宿泊では、スイートルームの宿泊料金が最大30%OFFとなるプランを販売するなど盛りだくさんの内容を予定しています。

（1）3ヵ月連続開催！ホテル宿泊券やお食事券が当たる、10周年記念プレゼントキャンペーン

当キャンペーンは、Instagramで実施するもので、当ホテルでご利用いただけるペアご宿泊券やお食事券などをプレゼントいたします。ご応募は、当ホテル公式Instagram (@premier_hotel_nakajima_park(https://www.instagram.com/premier_hotel_nakajima_park/))をフォロー、指定の投稿に「いいね！」とお題に沿ったコメントする３ステップで、どなたでもご参加可能です。キャンペーンは3ヶ月連続で開催し、毎月異なる賞品をご用意しています。

【キャンペーン実施期間および賞品について】

・3月（応募期間：3月1日～3月31日）

プレミアルーム ペアご宿泊券（朝食付き）等

・4月（応募期間：4月1日～4月30日）

海鮮 和牛鉄板焼「21CLUB」ペアディナー券 等

・5月（応募期間：5月1日～5月31日）

日本料理「和乃八窓庵」ペアお食事券 等

※賞品は変更となる場合がございます。

詳細につきましては https://premier.kenhotels.com/nakajimapark/13576/ をご覧ください。

（2）10周年記念の朝食ビュッフェ付きプランや、スイートルームがお得になる宿泊プラン

客室からの眺め（イメージ）

リブランド10周年当日を迎える4月中のご宿泊には、日頃の感謝を込めて、当ホテルの贅を尽くした「スイートルーム」を通常価格より最大30％OFFの特別謝恩価格にてご提供いたします。

高層階からの絶景を独り占めできる至福の空間で、アニバーサリーならではの特別な滞在をお愉しみいただけます。

またご朝食では、10周年を記念した特別メニューをご用意いたしました。当ホテルの朝食は、5階のビストロ「ラ・プロヴァンス」にてセミビュッフェ形式で提供しています。１人１皿提供される日替わりの3種類のメインプレートに加え、ビュッフェ形式で、特製フレンチトーストやその日の朝に焼き上げるパンが揃う「パン・マルシェ」、パティシエ特製デザートブッフェといった充実の内容をお楽しみいただけます。

3月1日～4月30日までは、通常メニューに加えて当ホテル内の「海鮮 和牛鉄板焼『21CLUB』」特製の黒毛和牛ローストビーフをご提供します。会場ではシェフがお客様の目の前でカットし、贅沢なサンドイッチに仕上げてご提供いたします。 味の決め手に、「トリュフソース」と「トリュフペースト」を贅沢に使用し、芳醇な香りが広がります。この機会にぜひ当ホテル自慢のご朝食をご堪能ください。

黒毛和牛ローストビーフご朝食イメージ

【ご宿泊プランの詳細】

公式サイト(https://advance.reservation.jp/premierhotelgroup/stay_pc/rsv/rsv_pln_lst.aspx?hi_id=2&lang=ja-JP)よりご覧いただけます。

※ご朝食での黒毛和牛ローストビーフサンド提供期間中は、生ハムカットサービスは休止いたします。

（3）地上100mで味わう、今だけのお得な至福ディナー、ランチ＆スイーツ

21CLUB和乃八窓庵

当ホテル内のレストラン「21CLUB」「和乃八窓庵」「ラ・プロヴァンス」「カフェ・セゾン」の全4店舗では、リブランド10周年を記念し、期間限定の特別コースやプランをご用意します。

特に、ホテル最上階に位置する「21CLUB」や「和乃八窓庵」では、地上100mからの壮大なパノラマ眺望と共に、北海道産を中心とした旬の美食をご堪能いただけます。個室も完備しており、記念日や大切な方との会食にも最適です。

A-5ランク黒毛和牛や旬の海鮮を目の前で焼き上げる鉄板焼をはじめ、中島公園の景色と共に味わう日本料理の会席、ビストロでのステーキランチ、そしてガーデンの景色と共に楽しめるパティシエ特製スイーツまで、お客様の様々なシーンに合わせて美食体験をご提供いたします。各店舗とも、北海道の豊かな食材と歴代シェフの技を結集した、この機会にしか味わえないメニューをお楽しみいただけます。

さらに対象期間中にレストランした利用すると各店先着100名様限定で、次回にご利用いただけるペアお食事券や、メニューアップグレードなどが当たる抽選に参加いただけます。この機会にぜひ当ホテルでの美食体験をお楽しみください。

プレミアホテル 中島公園 札幌について

札幌中心部の歓楽街「すすきの」から徒歩圏内にありながら、一歩足を踏み入れれば豊かな緑と水辺が広がる都会のオアシス「中島公園」に隣接する高層シティホテルです。公園内には約400本の桜の木が植えられており、春にはソメイヨシノやエゾヤマザクラなどの様々な桜が咲き誇ります。桜並木、お花見を楽しめるスポット、桜を眺めながらの手漕きボートなどが楽しめるほか、公園内を散歩するだけでも春の訪れを楽しむことができます。

ホテル外観

ホテル概要

所在地 ：北海道札幌市中央区南10条西6丁目1-21

アクセス ：地下鉄南北線「中島公園」駅3番出口より徒歩4分

（地下鉄さっぽろ駅より約10分）

客室数 ：228室

公式サイト：https://premier.kenhotels.com/nakajimapark/

株式会社ケン・ホテル＆リゾートホールディングスについて

株式会社ケン・ホテル＆リゾートホールディングスは、首都圏の高級不動産業の先駆者であるケン・コーポレーションのグループ会社で、ホテル・旅行・ブライダル事業を行う会社です。ホテル事業は、自社ブランドに加え、HyattやHiltonなど世界有数の外資系ブランドともフランチャイズ提携するマルチブランドの自社直営を軸に、36軒のホテル（国内27軒・海外9軒）、約9,500室を展開しております。



公式サイトURL： https://kenhotels.com/