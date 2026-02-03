【ザ・マスターbyバターバトラー 】 より、ホワイトデーなどのシーズンギフトにふさわしい『ザ・マスターシーズナルエディションpearl blue』を新発売。

株式会社シュクレイ （代表取締役社長：阪本良一 本社：東京都港区）は、【THE MASTER by Butter Butler（ザ・マスターbyバターバトラー ）】より、『ザ・マスターシーズナルエディションpearl blue』を期間限定で新発売いたしました。


≪期間限定≫ パールブルーに仕立てた、品格漂うパッケージ

『ザ・マスターシーズナルエディションpearl blue』は、特別パッケージでご用意した、人気焼き菓子3種の詰め合わせ。



1番人気商品の『バターフィナンシェ』は、モンテギューA.O.P.バターをたっぷりと使った、バ


ターを味わうフィナンシェです。甘みと深みが出るように、ヘーゼルナッツとアーモンドを合わせ


て仕立てました。その他、ホワイトチョコレートとブラウンシュガーが、贅沢な味わいを演出する『ラムレーズンバターケーキ※1』。バターの味わい、そして、メープルの甘みとラムレーズンの酸味が効いた『ラムレーズンバタークッキー※2』。バターの味わいを存分に楽しむ人気の焼き菓子3種を、ぜひご堪能ください。



パッケージには、親しやすく、気品あるパールブルーを採用。スタイリッシュなスクエアデザインは、大切な方へのプレゼントに選びたくなるひと箱です。バレンタインやホワイトデーのギフトに、ご挨拶のお土産に、真心を届ける至高のバター菓子はいかがでしょうか？



期間限定販売につき、無くなり次第終了となりますので、ぜひこの機会にお買い求めくださいませ。


※1 バターのうち86%がフランスで作られたバターです。


※2 バターのうち89%がフランスで作られたバターです。



◆商品概要



【商品名】ザ・マスターシーズナルエディションpearl blue


【価　格】 6個入　2,268円（税込）


【内　容】バターフィナンシェ 2個


　　　　　ラムレーズンバタークッキー 2個


　　　　　ラムレーズンバターケーキ 2個



【販売店】横浜高島屋店、あべのハルカス近鉄本店


※期間限定商品につき、無くなり次第終了となります。






ザ・マスター 定番商品のご紹介

≪ 横浜高島屋限定 ≫ ザ・マスタークッキーボックス



一級品として名高いA.O.P.バター、その中でも


ヘーゼルナッツのような豊かな風味が特徴のモン


テギューA.O.P.バターを存分に楽しめるバター


クッキーとガレットを詰め合わせました。



23個入 2,700円（税込）


（バタークッキー×15個、ガレット×8個）






≪ あべのハルカス近鉄本店限定 ≫ ザ・マスタークッキーボックス



「ガレット」「バタークッキー」「ブールドネージュ」「バターアーモンドサブレ」


4種類の形状と食感でバターの風味をお楽しみいただけます。



20個入　2,592円（税込）


（ガレット×6個、ブールドネージュ×5個、


バタークッキー×6個、バターアーモンドサブレ× 3個）






バターケーキ



まるでポンドバターのような姿のバターケーキ。バタークリームは厳選した北海道産バターとフランスブルターニュ産発酵バターを独自にブレンドし、くちどけなめらかに。中にはラムレーズンバタークリームと軽やかなビスキュイの層を閉じ込め、贅沢な味わいに仕上げました。


ザ・マスターが誇る至高のバターケーキをお愉しみください。



3,240円（税込）　【冷蔵商品】





◆ブランドコンセプト



“ご主人様がこよなく愛した、至高のバター菓子”


世界を股にかけるご主人様が世界中で出会った


様々な風味のバターを厳選し、丁寧に、贅沢に、


バター菓子に仕立て上げました。


ご主人様がこよなく愛した至高のバター菓子を、


ぜひお楽しみくださいませ。





◆店舗情報


ザ・マスターbyバターバトラー　横浜高島屋店


〒220-0005


神奈川県横浜市西区南幸1丁目6番31号


横浜高島屋地下1階 Foodies’Port2


TEL：045-548-8232


営業時間：10:00～21:00






ザ・マスターbyバターバトラー　あべのハルカス近鉄本店


〒545-8545


大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43　タワー館地1階


TEL：06-6625-2113


営業時間：10:00～20:30



※営業時間・休みは館に準ずる






◆公式サイト　


ホームページ：https://sucreyshopping.jp/themaster


Instagram：https://www.instagram.com/themaster_official_/


X：https://x.com/THEMASTER_byBB


Facebook：https://www.facebook.com/THEMASTERbyBB


◆会社概要


＜株式会社シュクレイ＞


設立　　　　：2011 年 12 月 15 日


本社所在地　：東京都港区北青山 1-2-7


展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ