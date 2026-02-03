【ザ・マスターbyバターバトラー 】 より、ホワイトデーなどのシーズンギフトにふさわしい『ザ・マスターシーズナルエディションpearl blue』を新発売。

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ （代表取締役社長：阪本良一 本社：東京都港区）は、【THE MASTER by Butter Butler（ザ・マスターbyバターバトラー ）】より、『ザ・マスターシーズナルエディションpearl blue』を期間限定で新発売いたしました。

≪期間限定≫ パールブルーに仕立てた、品格漂うパッケージ

『ザ・マスターシーズナルエディションpearl blue』は、特別パッケージでご用意した、人気焼き菓子3種の詰め合わせ。

1番人気商品の『バターフィナンシェ』は、モンテギューA.O.P.バターをたっぷりと使った、バ

ターを味わうフィナンシェです。甘みと深みが出るように、ヘーゼルナッツとアーモンドを合わせ

て仕立てました。その他、ホワイトチョコレートとブラウンシュガーが、贅沢な味わいを演出する『ラムレーズンバターケーキ※1』。バターの味わい、そして、メープルの甘みとラムレーズンの酸味が効いた『ラムレーズンバタークッキー※2』。バターの味わいを存分に楽しむ人気の焼き菓子3種を、ぜひご堪能ください。

パッケージには、親しやすく、気品あるパールブルーを採用。スタイリッシュなスクエアデザインは、大切な方へのプレゼントに選びたくなるひと箱です。バレンタインやホワイトデーのギフトに、ご挨拶のお土産に、真心を届ける至高のバター菓子はいかがでしょうか？

期間限定販売につき、無くなり次第終了となりますので、ぜひこの機会にお買い求めくださいませ。

※1 バターのうち86%がフランスで作られたバターです。

※2 バターのうち89%がフランスで作られたバターです。

◆商品概要

【商品名】ザ・マスターシーズナルエディションpearl blue

【価 格】 6個入 2,268円（税込）

【内 容】バターフィナンシェ 2個

ラムレーズンバタークッキー 2個

ラムレーズンバターケーキ 2個

【販売店】横浜高島屋店、あべのハルカス近鉄本店

※期間限定商品につき、無くなり次第終了となります。

ザ・マスター 定番商品のご紹介

≪ 横浜高島屋限定 ≫ ザ・マスタークッキーボックス

一級品として名高いA.O.P.バター、その中でも

ヘーゼルナッツのような豊かな風味が特徴のモン

テギューA.O.P.バターを存分に楽しめるバター

クッキーとガレットを詰め合わせました。

23個入 2,700円（税込）

（バタークッキー×15個、ガレット×8個）

≪ あべのハルカス近鉄本店限定 ≫ ザ・マスタークッキーボックス

「ガレット」「バタークッキー」「ブールドネージュ」「バターアーモンドサブレ」

4種類の形状と食感でバターの風味をお楽しみいただけます。

20個入 2,592円（税込）

（ガレット×6個、ブールドネージュ×5個、

バタークッキー×6個、バターアーモンドサブレ× 3個）

バターケーキ

まるでポンドバターのような姿のバターケーキ。バタークリームは厳選した北海道産バターとフランスブルターニュ産発酵バターを独自にブレンドし、くちどけなめらかに。中にはラムレーズンバタークリームと軽やかなビスキュイの層を閉じ込め、贅沢な味わいに仕上げました。

ザ・マスターが誇る至高のバターケーキをお愉しみください。

3,240円（税込） 【冷蔵商品】

◆ブランドコンセプト

“ご主人様がこよなく愛した、至高のバター菓子”

世界を股にかけるご主人様が世界中で出会った

様々な風味のバターを厳選し、丁寧に、贅沢に、

バター菓子に仕立て上げました。

ご主人様がこよなく愛した至高のバター菓子を、

ぜひお楽しみくださいませ。

◆店舗情報

ザ・マスターbyバターバトラー 横浜高島屋店

〒220-0005

神奈川県横浜市西区南幸1丁目6番31号

横浜高島屋地下1階 Foodies’Port2

TEL：045-548-8232

営業時間：10:00～21:00

ザ・マスターbyバターバトラー あべのハルカス近鉄本店

〒545-8545

大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 タワー館地1階

TEL：06-6625-2113

営業時間：10:00～20:30

※営業時間・休みは館に準ずる

◆公式サイト

ホームページ：https://sucreyshopping.jp/themaster

Instagram：https://www.instagram.com/themaster_official_/

X：https://x.com/THEMASTER_byBB

Facebook：https://www.facebook.com/THEMASTERbyBB

◆会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ