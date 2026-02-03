【ザ・マスターbyバターバトラー 】 より、ホワイトデーなどのシーズンギフトにふさわしい『ザ・マスターシーズナルエディションpearl blue』を新発売。
株式会社シュクレイ （代表取締役社長：阪本良一 本社：東京都港区）は、【THE MASTER by Butter Butler（ザ・マスターbyバターバトラー ）】より、『ザ・マスターシーズナルエディションpearl blue』を期間限定で新発売いたしました。
≪期間限定≫ パールブルーに仕立てた、品格漂うパッケージ
『ザ・マスターシーズナルエディションpearl blue』は、特別パッケージでご用意した、人気焼き菓子3種の詰め合わせ。
1番人気商品の『バターフィナンシェ』は、モンテギューA.O.P.バターをたっぷりと使った、バ
ターを味わうフィナンシェです。甘みと深みが出るように、ヘーゼルナッツとアーモンドを合わせ
て仕立てました。その他、ホワイトチョコレートとブラウンシュガーが、贅沢な味わいを演出する『ラムレーズンバターケーキ※1』。バターの味わい、そして、メープルの甘みとラムレーズンの酸味が効いた『ラムレーズンバタークッキー※2』。バターの味わいを存分に楽しむ人気の焼き菓子3種を、ぜひご堪能ください。
パッケージには、親しやすく、気品あるパールブルーを採用。スタイリッシュなスクエアデザインは、大切な方へのプレゼントに選びたくなるひと箱です。バレンタインやホワイトデーのギフトに、ご挨拶のお土産に、真心を届ける至高のバター菓子はいかがでしょうか？
期間限定販売につき、無くなり次第終了となりますので、ぜひこの機会にお買い求めくださいませ。
※1 バターのうち86%がフランスで作られたバターです。
※2 バターのうち89%がフランスで作られたバターです。
◆商品概要
【商品名】ザ・マスターシーズナルエディションpearl blue
【価 格】 6個入 2,268円（税込）
【内 容】バターフィナンシェ 2個
ラムレーズンバタークッキー 2個
ラムレーズンバターケーキ 2個
【販売店】横浜高島屋店、あべのハルカス近鉄本店
※期間限定商品につき、無くなり次第終了となります。
ザ・マスター 定番商品のご紹介
≪ 横浜高島屋限定 ≫ ザ・マスタークッキーボックス
一級品として名高いA.O.P.バター、その中でも
ヘーゼルナッツのような豊かな風味が特徴のモン
テギューA.O.P.バターを存分に楽しめるバター
クッキーとガレットを詰め合わせました。
23個入 2,700円（税込）
（バタークッキー×15個、ガレット×8個）
≪ あべのハルカス近鉄本店限定 ≫ ザ・マスタークッキーボックス
「ガレット」「バタークッキー」「ブールドネージュ」「バターアーモンドサブレ」
4種類の形状と食感でバターの風味をお楽しみいただけます。
20個入 2,592円（税込）
（ガレット×6個、ブールドネージュ×5個、
バタークッキー×6個、バターアーモンドサブレ× 3個）
バターケーキ
まるでポンドバターのような姿のバターケーキ。バタークリームは厳選した北海道産バターとフランスブルターニュ産発酵バターを独自にブレンドし、くちどけなめらかに。中にはラムレーズンバタークリームと軽やかなビスキュイの層を閉じ込め、贅沢な味わいに仕上げました。
ザ・マスターが誇る至高のバターケーキをお愉しみください。
3,240円（税込） 【冷蔵商品】
◆ブランドコンセプト
“ご主人様がこよなく愛した、至高のバター菓子”
世界を股にかけるご主人様が世界中で出会った
様々な風味のバターを厳選し、丁寧に、贅沢に、
バター菓子に仕立て上げました。
ご主人様がこよなく愛した至高のバター菓子を、
ぜひお楽しみくださいませ。
◆店舗情報
ザ・マスターbyバターバトラー 横浜高島屋店
〒220-0005
神奈川県横浜市西区南幸1丁目6番31号
横浜高島屋地下1階 Foodies’Port2
TEL：045-548-8232
営業時間：10:00～21:00
ザ・マスターbyバターバトラー あべのハルカス近鉄本店
〒545-8545
大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43 タワー館地1階
TEL：06-6625-2113
営業時間：10:00～20:30
※営業時間・休みは館に準ずる
◆公式サイト
ホームページ：https://sucreyshopping.jp/themaster
Instagram：https://www.instagram.com/themaster_official_/
X：https://x.com/THEMASTER_byBB
Facebook：https://www.facebook.com/THEMASTERbyBB
◆会社概要
＜株式会社シュクレイ＞
設立 ：2011 年 12 月 15 日
本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7
展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ