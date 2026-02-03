全国から選抜された10校が集結！「TopEye 全国高校生写真サミット2026」をニコン本社で開催

株式会社ニコンイメージングジャパン

株式会社ニコンの子会社、株式会社ニコンイメージングジャパンは、2026年1月30日（金）～2月1日（日）の3日間にわたり、全国から選抜された中高生が集う「TopEye 全国高校生写真サミット2026」を、ニコン本社にて開催しました。

URL：https://nij.nikon.com/activity/topeye/

本イベントには、ニコンイメージングジャパンが発行する中高生フォトグラファー応援マガジン「TopEye」で年間を通し実施している「TopEyeフォトコンテスト」の成績優秀校10校が参加。各校から3名ずつ選出された計30名の生徒たちが、学校の枠を超えたグループをつくり、各グループで決めたテーマに沿って一つの組写真を制作しました。

また、初めて出会う仲間と「学校紹介クイズ」や、自身の作品1枚がプリントされた「自己紹介カード」の交換などを通じて自然なコミュニケーションが生まれました。さらに、組写真の構成や作品セレクトのポイントを、第一線で活躍するプロ写真家から直接学べる、貴重な体験を得ました。

最終日には、ニコン本社内の観覧スペースを備えたアトリウムにて、大型スクリーンを用いて各グループによる作品発表を実施。それぞれの作品や制作過程に対する意見交換を通し、新たな視点や気づきを得ることで、写真の奥深さと楽しさに触れていただく機会となりました。

＜「TopEye 全国高校生写真サミット2026」開催概要＞

開催日程：2026年1月30日（金）～2月1日（日）

会場：株式会社 ニコン 本社/イノベーションセンター

写真家（五十音順、敬称略）：秋山華子、熊切大輔、松尾純

後援：高等学校文化連盟全国写真専門部

協力：エプソン販売株式会社

主催：株式会社ニコンイメージングジャパン

■各日程の様子

1日目：1月30日（金）

全国から選抜された写真に取り組む中高生が一堂に会し、学校紹介や、自己紹介カードの交換など、交流を促すグループ分けを実施。写真家 秋山華子氏による組写真のレクチャーを受講し、2日目の撮影実習に備えます。

2日目：1月31日（土）

グループごとに3つのエリア（1.天王洲アイル周辺 2.浜松町・増上寺周辺 3.東京・丸の内周辺）に分かれて撮影実習を実施。各グループにはプロの写真家が同行し、その場で直接アドバイスを受けながら撮影を行いました。さらに、テーマ設定をはじめ、作品セレクトとプリントまでの一連の工程を実践し組写真（5枚）を制作。

その後、立食パーティーを開催し「NEXT CREATORS PANEL」へ記念となる寄せ書きを行いました。会の締めくくりとして、2日間を振り返るメモリアルムービーを鑑賞し、交流を深めました。

3日目：2月1日（日）

最終日となる3日目は、2日目に各グループで制作した組写真を、それぞれのテーマや見どころに沿って発表。他のグループの作品を鑑賞し、お互いの作品を称え合うとともに、写真家3名による作品講評や対談を実施。作品づくりと写真を見る楽しみ、語り合う楽しみを分かち合いました。

■ピックアップ作品

「なんとかなったよね」 Aグループ

全6グループによる作品は、2026年2月末に更新予定のWebマガジン「TopEye（No.327）」にて公開します。

＜TopEyeフォトコンテスト年度賞表彰式＞

Webマガジン「TopEye」にて、年４回実施している「TopEyeフォトコンテスト」の単写真部門・組写真部門それぞれの合計得点により、最優秀賞、優秀賞、敢闘賞を決定し、本イベント内で年度賞表彰式を開催。3校には副賞として、ニコン ミラーレスカメラ※と、エプソン写真高画質プリンターが贈られました。

最優秀賞：和歌山県立神島高等学校

優秀賞：八代白百合学園高等学校（熊本県）

敢闘賞：神戸国際大学附属高等学校（兵庫県）

※最優秀賞：Zf 40mm f/2（SE）レンズキット、優秀賞：Zfc 16-50 VR レンズキット （シルバー）、敢闘賞：Z30 16-50 VR レンズキット

＜参加校＞（都道府県コード順）

神奈川県立横浜瀬谷高等学校、福井県立丹生高等学校、豊川高等学校（愛知県）、大阪府立生野高等学校、大阪府立工芸高等学校、帝塚山学院中学校高等学校（大阪府）、神戸国際大学附属高等学校（兵庫県）、和歌山県立神島高等学校、八代白百合学園高等学校（熊本県）、沖縄県立浦添工業高等学校

＜「2025年度 TopEyeフォトコンテスト」入賞作品展＞

「2025年度TopEyeフォトコンテスト」全4回の入賞作品をニコンプラザ東京・大阪のTHE GALLERYにて展示します。中高生による独創的な表現が詰まった珠玉の作品計184点を、ぜひご覧ください。

「飛んできた！」 谷坂 陽菜氏 八代白百合学園高等学校 3年（熊本県）

会場：ニコンプラザ東京THE GALLERY、ニコンプラザ大阪THE GALLERY

展示期間：東京 2026年3月17日（火）～3月30日（月）

大阪 2026年4月9日（木）～4月22日（水）

開館時間：10時30分～18時30分（日曜休館／最終日は15時まで）

URL：https://nij.nikon.com/activity/exhibition/thegallery/events/2026/20260317_tgt.html

■「TopEye」とは

1979年に創刊した、ニコンイメージングジャパンが発行する中高生フォトグラファー応援マガジンです。Webマガジン上での「TopEyeフォトコンテスト」開催をはじめ、プロ写真家のアドバイスが受けられるオンライン講評会や、機材貸出など、全国の中学校・高等学校の写真部を多角的にサポートしています。写真への情熱を持つ中高生の皆さんの、さらなる参加を心よりお待ちしています。