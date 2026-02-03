【千葉県柏市】手賀の丘公園内「RECAMP しょうなん」がリニューアル！地域に開かれた「遊べるキャンプ場」へ

株式会社R.project

株式会社R.project（本社：千葉県鋸南町、代表取締役：丹埜倫）の子会社である、キャンプ場の企画・運営を手がける株式会社Recamp（本社：東京都渋谷区、代表取締役：丹埜倫）は、千葉県柏市「手賀の丘公園」内で運営するキャンプ場「RECAMP しょうなん」において、施設全体の利便性と体験価値を向上させる大規模リニューアルを実施します。

今回のリニューアルでは、多様化するニーズに応え、全面オートサイト化を実現しました。注目は、柏市によって整備されたアスレチックエリアがオートサイトを囲むように配置した新たなゾーニングです。これにより、こどもたちが自然の中で能動的に過ごせる「遊べるキャンプ場」としての機能を強化しました。 また、地域住民を中心とした宿泊者以外の公園利用者も楽しめる遊具エリアの拡充や、初心者向けグランピングサイトの新設を行い、地域に開かれた「アウトドアの拠点」としてアップデートいたしました。

■ 地域とファミリーに向けたリニューアルのポイント

1.【地域連携】一般の公園利用者も楽しめる「遊具エリア」の拡充

宿泊利用者だけでなく、日帰りで公園を訪れる地域住民の方々も利用できるようエリアを拡充。自由に描ける黒板やトランポリンなどの遊具を設置するとともに、こどもたちの遊びを見守る大人がリラックスできるようベンチやテーブルを配置し、地域交流の場としての機能を高めます。

2．柏市整備のアスレチックと連携した「遊べる」新ゾーニング

サイトを全面的に改修し、車両の乗り入れが可能な「オートサイト」へとリニューアル。最大の特長は、オートサイトが公園のアスレチックエリアに囲まれるように整備される点です。こどもたちが親の目の届く範囲で思い切り遊び回ることのできる環境を確保しつつ、荷運びの負担を軽減することで、ファミリーがゆとりを持って過ごせる空間を提供します。

3．【アウトドア体験】手ぶらで楽しむ「グランピングサイト」の新設

新しく「グランピングサイト」を設置。エアフレームテントやアウトドアリビングを常設し、無料貸し出しの遊具も備えます。道具を持っていない初心者の方や小さなお子様連れのファミリーでも、気軽に本格的なアウトドア体験をお楽しみいただけます。

4．【利便性向上】電源付きサイトの拡充と、プライベート感を重視したサイト設計

「電源付きオートサイト」の新設に加え、同一エリア内にある「グランピングサイト」にも電源を完備。冬場の電気毛布や夏場の空調を利用でき、初心者の方やファミリーにも季節を問わず快適に楽しんでいただけます。 また、今回リニューアルした「林間オートサイト」や「木陰オートサイト」においても、車両の乗り入れを可能とし、隣接サイトとの距離を保つことでプライベート感を高めます。

■施設概要

施設名: RECAMP しょうなん

所在地: 〒270-1453 千葉県柏市片山275（手賀の丘公園内）

予約方法: キャンプ場検索・予約サイト「なっぷ」より承ります

Webサイト: https://www.nap-camp.com/chiba/14301

【株式会社Recampについて】

日本の遊休資産を活用・地域活性に貢献するキャンプ場の企画・運営会社です。

代表取締役：丹埜 倫（タンノ ロン）

住 所 ： 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-13 大崎ビル3階

電 話 ：03-6231-0760

設 立 ：2019年4月

事業内容 ：キャンプ場の企画開発運営

Webサイト：https://www.recamp.co.jp/

【株式会社R.projectについて】

キャンプ場検索・予約サイト「なっぷ」の運営、アウトドアの力を活用した日本全国の未活用不動産、公園などの活性化、公設キャンプ場のリニューアルを行い、アウトドア体験をより身近に、多くの方に体験いただけるよう展開を行っています。

代表取締役: 丹埜 倫（タンノ ロン）

住 所:

本 社 :〒299-1909 千葉県安房郡鋸南町大六1032

東京オフィス: 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-13 大崎ビル3階

電 話 : 03-6231-0760

FAX :03-6231-0759

設 立 : 2006年11月

事業内容 : 合宿施設(未活用不動産を活用した宿泊施設)の運営、キャンプ場検索・予約サイト運営事業

Webサイト : https://rprojectjapan.com/