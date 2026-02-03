卒業式・入学式で選ばれたブランドバッグTOP5

ラクサス・テクノロジーズ株式会社

ブランドバッグのシェアリングサービス「ラクサス」を展開するラクサス・テクノロジーズ株式会社（本社：広島市中区、代表取締役 社長執行役員：高橋 啓介）は、卒業式・卒園式・入学式・入園式といったセレモニーシーンに向け、当社ユーザーレンタルデータをもとにした「セレモニーバッグランキングTOP5」を発表します。

◼️ 母親世代が悩む“ハレの日コーデ”実は難しいセレモニーバッグ選び

卒業式や入学式は、子どもにとってはもちろん、母親にとっても大切な節目となる特別な一日です。

一方で毎年この時期になると、「今年はどんな服装が正解なのか」「きちんと見えるか、浮いてしまわないか」「写真に残ったときに古く見えないか」といった悩みの声が多く聞かれます。

なかでも意外と判断が難しいのが“バッグ選び”です。服装は決まっていても、バッグ次第で全体の印象が変わってしまうため、セレモニーシーンでは特に慎重な選択が求められます。

今回のランキングは、当社ユーザーのセレモニー用途におけるレンタル実績をもとに集計しました。検索結果やイメージだけではなく、母親世代のリアルな選択が反映された内容となっています。

◼️ ランキング結果から見えるセレモニーバッグに求められる新基準

ランキング上位には、ロゴ主張が控えめで上品なデザインに加え、式典にふさわしいきちんと感と、写真に残った際にも安心できる佇まいを備えたバッグが並びました。なかでも、「無難すぎず、かといって目立ちすぎない」絶妙なバランスを備えたモデルが多くの支持を集める結果となっています。

昨年のセレモニーバッグ選びでは、「失敗しない定番」や「格式のわかりやすさ」が重視される傾向が見られましたが、今年はそこに控えめな個性や今の空気感を取り入れたいという意識が加わっています。ロゴを前面に出したデザインよりも、フォルムや素材そのものの美しさで上質さを表現するバッグが支持されており、派手さを抑えつつも洗練された印象をあたえる点が評価されています。

さらに、卒業式・入学式の両方で使える汎用性や、写真・動画に残った際の見え方を意識した選択も増えており、一度きりの式典ではなく、思い出として長く残る場面を見据えたバッグ選びへと変化していることが、ラクサスの利用データからも読み取れます。

◼️ ユーザーデータから見るセレモニーバッグランキングTOP5

第1位：LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）カプシーヌBB

ラクサスのセレモニーシーズンにおいて、最も多く選ばれたのが「カプシーヌBB」です。ブランドの象徴であるモノグラムをあえて前面に出さず、端正なフォルムと上質な素材感で品格を表現している点が、高い支持につながりました。卒業式・入学式といった格式ある場でも浮くことなく、写真に残った際にも落ち着いた印象をあたえられることから、「迷ったらこれを選べば安心」という声が多く見られます。初めてラクサスを利用するユーザーにも選ばれやすい、定番かつ信頼感のあるモデルです。

第2位：Valextra（ヴァレクストラ）ミニ イジィデ

ロゴを極力排したミニマルなデザインと、直線的で凛としたフォルムが特徴の「ミニ イジィデ」は、きちんと感を重視する母親世代から安定した支持を集めました。主張しすぎない存在感は、学校行事というフォーマルな場に自然に溶け込み、服装を選ばず合わせやすい点も評価されています。卒業式と入学式の両方でレンタルされるケースも多く、セレモニーバッグとしての汎用性の高さがうかがえる結果となりました。

第3位：CELINE（セリーヌ）16（セーズ）スモール

クラシックな佇まいの中に、程よいトレンド感を併せ持つ「16（セーズ）スモール」は、「無難すぎないセレモニースタイル」を求める層に選ばれています。端正なフラップデザインとゴールド金具が、控えめながらも華やかさを演出し、卒業式・入学式のどちらにも対応可能です。落ち着いたカラーを選ぶことで、式典にふさわしいきちんと感と今っぽさを両立できる点が支持されました。

第4位：CHANEL（シャネル）トップハンドル スモール

セレモニーという特別な日に、「記憶にも写真にも残る一品」を求めるユーザーから選ばれたのがシャネルのトップハンドルです。上品さと華やかさを兼ね備えたデザインは、入学式など“新しい始まり”を祝う場面との相性が良く、式典後の食事会や記念撮影でも存在感を発揮します。フォーマル度の高いバッグを、日常用とは切り分けて選びたいという意識も、支持を集めた理由の一つです。

第5位：HERMÈS（エルメス）ボリード 27

格式のあるセレモニーシーンにおいて、落ち着いた大人の印象を与えるバッグとして選ばれたのが「ボリード」です。シンプルで完成度の高いデザインに加え、必要な荷物をしっかり収納できる実用性も評価されました。学校関係者としての参加や、来賓として出席する式典など、よりフォーマル度が求められる場面での利用が目立ち、信頼感を重視するユーザーの選択が反映された結果となっています。

【まとめ】利用データからは、「使用頻度が限られるセレモニーバッグは、購入ではなくシェアリングで選ばれる」という傾向が見て取れます。必要なときに、必要な一品を選べる点が、忙しい母親世代を中心に受け入れられています。

卒業式・入学式は一度きりの思い出として残る大切な節目だからこそ、装いにも妥協したくないという意識が高まっていることが伺えます。

当社は今後も、ユーザーの実際の利用データをもとに、ライフイベントに寄り添ったバッグの選択肢を提案していきます。

◆ 卒業式・入学式のバッグをアプリで探す

https://laxus.co/?adv=pr_ceremony2026

________

調査テーマ：卒業式・入学式で選ばれたブランドバッグTOP5

調査期間：2025年11月1日～2026年1月31日

調査対象：ラクサス利用ユーザー

有効回答数：962件

調査方法：ラクサス内データより卒業式・入学式用途でのバッグレンタル実績をもとに集計

________

（ラクサスについて）

「ラクサス」は、ラグジュアリーブランドのバッグ専門シェアリングサービスです。エルメス、ヴィトン、シャネルなど60ブランドを揃え、全てのバッグが交換自由・定額で使い放題。さらに、気に入ったバッグは購入することも可能です。ファッションを愛する全ての人とともに、「地球に優しく」「ファッションを楽しむ」世界を共創するリーディングカンパニーとして事業を展開しています。

商号：ラクサス・テクノロジーズ株式会社

本社：広島市中区中町8-18 広島クリスタルプラザ14F

設立：2006年8月31日

資本金：16億7675万6180円

上場市場：東京証券取引所グロース市場（証券コード：288A）

事業内容：ブランドバッグシェアリングサービス「ラクサス」運営

代表者：代表取締役 社長執行役員 高橋 啓介

サービスサイト：https://laxus.co/?adv=pr_ceremony2026

コーポレートサイト：https://corp.laxus.co/?adv=pr_ceremony2026