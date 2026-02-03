LUNA EARTH ONLINEより、長時間付けていても耳が痛くなりにくい、スプリングイヤリングが1/29（木）新しく登場しました。
アクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する、アクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース） https://endlessmode.jp/lunaearth/」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。
スプリングイヤリングは、
ネジを回さずに、バネの反発力を利用して耳たぶを挟む構造のイヤリングです。
耳への圧力が軽減され、ネジバネ式イヤリングに比べて痛くなりにくいのが特長。
長時間着けても優しい着け心地を保ちます。
キュービックジルコニアとパールは、サイズ違いをご用意しました。
お好みのサイズ感をお選びいただけます。
商品名： 1粒ビジューイヤリング Spring Earring / キュービックジルコニア
品番：LER19-2512-2246/LER19-2512-2247/LER19-2512-2248
価格：各\550（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品名： 1粒ビジューイヤリング Spring Earring / キュービックジルコニア
品番：LER19-2512-2249/LER19-2512-2250
価格：各\990（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品名：パールイヤリング Spring Earring
品番：LER19-2512-2242/LER19-2512-2243/LER19-2512-2244/LER19-2512-2245
価格：各\550（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
商品名： メタルハートイヤリング Spring Earring
品番：LER18-2512-2295
価格：\550（税込）
バリエーション：ゴールド/シルバー
スプリングイヤリングの新商品一覧は下記URLからご覧いただけます。
https://endlessmode.jp/category/LE_ER_SPRING/
about LUNA EARTH
LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。
LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。
どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。
全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから
チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等
アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。
◆LUNA EARTH ONLINE
https://endlessmode.jp/lunaearth/
◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）
https://www.instagram.com/lunaearth_official/
◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】
https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2
会社概要
会社名：株式会社 エンドレス
代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）
設立：平成13年7月9日
事業内容：アクセサリーパーツ類の製造
ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売
ビーズ・アクセサリー店舗の運営
資本金：4,000万円
所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル
電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482
当企画に関するお問合せ先
株式会社エンドレス
フリーダイヤル：0120-468-290
https://endless-inc.jp/