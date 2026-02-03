LUNA EARTH ONLINEより、長時間付けていても耳が痛くなりにくい、スプリングイヤリングが1/29（木）新しく登場しました。

株式会社エンドレス

アクセサリーパーツなどの企画・製造・販売をする株式会社エンドレス（本社：東京都台東区、代表取締役：蕭(しょう)易風(えきふう)の運営する、アクセサリーショップ「LUNA EARTH（ルナアース） https://endlessmode.jp/lunaearth/」は、330円（税込）～のプチプラアクセサリーブランド。



スプリングイヤリングは、

ネジを回さずに、バネの反発力を利用して耳たぶを挟む構造のイヤリングです。

耳への圧力が軽減され、ネジバネ式イヤリングに比べて痛くなりにくいのが特長。

長時間着けても優しい着け心地を保ちます。

キュービックジルコニアとパールは、サイズ違いをご用意しました。

お好みのサイズ感をお選びいただけます。

商品名： 1粒ビジューイヤリング Spring Earring / キュービックジルコニア

品番：LER19-2512-2246/LER19-2512-2247/LER19-2512-2248

価格：各\550（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー



商品名： 1粒ビジューイヤリング Spring Earring / キュービックジルコニア

品番：LER19-2512-2249/LER19-2512-2250

価格：各\990（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品名：パールイヤリング Spring Earring

品番：LER19-2512-2242/LER19-2512-2243/LER19-2512-2244/LER19-2512-2245

価格：各\550（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

商品名： メタルハートイヤリング Spring Earring

品番：LER18-2512-2295

価格：\550（税込）

バリエーション：ゴールド/シルバー

スプリングイヤリングの新商品一覧は下記URLからご覧いただけます。

https://endlessmode.jp/category/LE_ER_SPRING/

about LUNA EARTH

LUNAはやさしい光でEARTHを照らし、そしてその美しさで心を癒します。

LUNA EARTHは私たちにいつも寄り添いきらきらと輝かせてくれる、 そんなアクセサリーショップを目指し誕生しました。



どんなシーンにも寄り添う新しいプチプラアクセサリーをお届けします。



全ての人に安全に身に着けていただきたいという思いから

チタンポストピアス・樹脂ピアス・ノンホールピアス・ニッケルフリー・ステンレス等

アレルギーに配慮したアクセサリーもデザイン豊富に取り揃えています。

◆LUNA EARTH ONLINE

https://endlessmode.jp/lunaearth/



◆LUNA EARTH instagram（@lunaearth_official）

https://www.instagram.com/lunaearth_official/

◆LUNA EARTH 展開店舗【常設店】

https://endlessmode.jp/store_list.html?brand=2

会社概要

会社名：株式会社 エンドレス

代表取締役：蕭 易風（しょう えきふう）

設立：平成13年7月9日

事業内容：アクセサリーパーツ類の製造

ビーズ全般・ネイル関連商品・アクセサリー商品の小売・卸販売

ビーズ・アクセサリー店舗の運営

資本金：4,000万円

所在地：東京都台東区柳橋1-20-1 エンドレスビル

電話番号：＜代表＞ 03-5821-7482

当企画に関するお問合せ先

株式会社エンドレス

フリーダイヤル：0120-468-290

https://endless-inc.jp/