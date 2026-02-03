【プロテイン調査】男性の3人に1人が『ザバス』を利用！一方、“インフルエンサー”監修ブランドも確かな存在感を示す

株式会社マシェバラトーク

筋トレブームが定着し、なりたい自分を目指してプロテインを日常的に取り入れる男性が増えています。多くの商品が市場に並ぶなか、目標達成の相棒としてどのようなブランドが選ばれているのでしょうか。

そこで、株式会社マシェバラトークが運営するオウンドメディア『マシェラボ』（ https://machetalk.jp/media/ ）は、20～49歳の男性を対象に、主要なプロテインブランドの利用実態およびイメージ調査を実施しました。

今回の調査で明らかになった、主なポイントは以下の通りです。

- 現在購入率は『ザバス』が3割超で首位、2位以下と大きな差- 「信頼・信用」のイメージは『パワープロダクション』が高い評価- 「タフ・頑丈」のイメージはインフルエンサー監修の『VALX』『REYS』がトップ2

本リリースでは、これらの調査結果をもとに、男性利用者のプロテイン選びの現状と、各ブランドが持たれているイメージの傾向について考察します。

主な調査結果

1．現在購入率トップは『ザバス』で34.5％、2位とは10ポイント以上の差

まずは、現在もっとも多くの男性に選ばれているプロテインブランドについて調査しました。以下は、各ブランドの現在購入率（半年以内に購入した人の割合）をまとめたグラフです。

上位5ブランドの結果を見ると、『ザバス』が34.5％となりました。次いで『THE PROTEIN（ザプロ）』が20.2％、『X-PLOSION（エクスプロージョン）』が19.7％、『マイプロテイン』が17.6％、『VALX（バルクス）』が17.4％と続きます。

20～40代の男性の3人に1人が、『ザバス』を利用しているという結果です。また、2位以下のブランドとは10ポイント以上の開きがあり、多くの男性にとって定番の選択肢となっている状況がうかがえます。

2．「信頼・信用」イメージでは『パワープロダクション』が66.2％でトップ

ここからは、各ブランドに対して利用者が抱くイメージについて見ていきます。まずは、商品を選ぶ上でのベースとなる「信頼・信用」というイメージについて、「当てはまる」と回答した人の割合からです。

上位5ブランドの結果を見ると、『パワープロダクション』が66.2％で最も高い数値となりました。次いで『VALX』が63.0％、『VITAS（バイタス）』が62.5％、『CLEVER（クレバー）』が59.9％、『ザバス』が59.3％と続きます。

江崎グリコが展開する『パワープロダクション』が一歩リードして首位となりましたが、『VALX』や『VITAS』も60％台の高い数値を記録しています。また、現在購入率トップの『ザバス』も上位に入っており、ユーザーからの信頼を集めていることがうかがえます。

3．「タフ・頑丈」イメージは『VALX』が60.0％でトップ、インフルエンサーブランドが上位に

次に、トレーニングの目的である身体作りと直結する「タフ・頑丈」というイメージについて、「当てはまる」と回答した人の割合です。

上位5ブランドの結果を見ると、『VALX』が60.0％でトップとなりました。次いで『REYS（レイズ）』が57.3％、『THE PROTEIN』が55.1％、『パワープロダクション』が53.7％、『ULTORA（ウルトラ）』が53.6％と続きます。

『VALX』はボディビル界のレジェンド山本義徳氏、『REYS』は人気YouTuber山澤礼明氏が監修していることで知られるブランドです。理想の身体を追求する男性たちにとって、実績のある人物や憧れの対象が手掛けるブランドは、「たくましさ」や「男らしさ」といった魅力を高めるためのパートナーとし認識されているといえそうです。

4．「かっこいい」イメージは上位ブランドが接戦、スタイリッシュな『ULTORA』なども高評価

最後に、ブランドの持つ雰囲気や世界観を含めた「かっこいい」というイメージについて、「当てはまる」と回答した人の割合を見ていきます。

上位5ブランドの結果を見ると、『パワープロダクション』が55.7％で最も高い数値となりました。次いで『ULTORA』が54.8％、『VALX』が54.3％、『GronG（グロング）』が53.3％、『AMBiQUE（アンビーク）』が53.0％と続きます。

トップの『パワープロダクション』から5位までがわずか2.7ポイント差の接戦となりました。上位には、硬派な印象の『パワープロダクション』や『VALX』に加え、シンプルで洗練されたデザインの『ULTORA』などが並んでおり、ユーザーが求める「かっこよさ」には幅があることがうかがえます。

まとめ：目的に合わせて選ぶ、“理想の自分”を作るパートナー

今回の調査からは、多くの人に選ばれている定番のブランドと、特定のイメージで評価されているブランドとの間に、それぞれ異なる特徴があることが見えてきました。広く普及しているブランドがある一方で、「タフ」「かっこいい」といったイメージを持たれているブランドも存在しており、プロテイン市場には多様な選択肢が揃っている様子がうかがえます。

それぞれのブランドが持つ特徴を理解した上で、自分が目指す方向性や好みに合ったものを選ぶことができれば、日々のトレーニングもより充実したものになるでしょう。自分に合ったパートナーを見つけることが、“理想の自分”を作る第一歩になるはずです。

調査の実施概要

調査機関 ：自社調査

調査方法 ：インターネット調査（Knowns 消費者リサーチ）

対象エリア：日本全国

対象者 ：20～49歳の男性

調査期間 ：2025年7月1日～12月31日

有効回答数：ブランドごとに396～507名

※本調査は、各回答者にランダムに1つのブランドを提示し、そのブランドについて質問を行っています。各ブランドの有効回答数は、GronG：507名、マイプロテイン：479名、ザバス：479名、VITAS：464名、AMBiQUE：456名、X-PLOSION：456名、REYS：454名、ULTORA：454名、DNS：453名、THE PROTEIN：449名、LYFT：442名、WINZONE：436名、VALX：435名、CLEVER：429名、パワープロダクション：396名です。

※調査対象は、Knowns 消費者リサーチに登録されているブランドの中から、男性の利用が想定される主要な粉末プロテインブランドを選定しています。

※本調査では、人口構成比に合わせてウェイトバック集計した数値を四捨五入して使用しています。

設問内容- あなたは【ブランド名】を知っていますか？- あなたは【ブランド名】の商品を購入したことがありますか？- あなたは【ブランド名】の商品を最後に購入したのはいつですか？- 【ブランド名】のイメージは「信頼・信用」にあてはまりますか？- 【ブランド名】のイメージは「タフ・頑丈」にあてはまりますか？- 【ブランド名】のイメージは「かっこいい」にあてはまりますか？

※【ブランド名】には、調査対象のブランドが回答者ごとにランダムで表示されます。ブランドの認知状況などに応じて設問が分岐しますが、各設問の有効回答数は対応するグラフ内に表記しています。※イメージに関する質問は、「該当するブランドを認知している」かつ「そのブランドに対するイメージを持っている」回答者を対象に実施されます。

