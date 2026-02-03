【初販売】究極の「カリ・ホク」体験を愛知県で。北海道産ジャガイモを使用したフリッツの新ブランド【BellFrites】が2026年2月7日　Candyappleイオンモール長久手店で期間限定で発売。

株式会社MARU

～本場ベルギーの製法と、日本が誇る北海道の大地の恵みが融合。10種類以上のこだわりディップで楽しむ新感覚のワンハンドフード。【BellFrites】ベルフリッツの商品を愛知県長久手で期間限定発売。

[株式会社MARU]（本社：東京都渋谷区、代表：西野好砂）は、2026年2月7日（土）に、代官山Candyappleイオンモール長久手店で厳選した北海道産じゃがいもを使用したBellFritesのフリッツを期間限定商品として販売致します。

■ 開発の背景：本場の「フリッツ文化」を愛知から発信

ヨーロッパ、特にベルギーにおいて、フリッツ（フライドポテト）は単なるサイドメニューではなく、日常に欠かせない主役のグルメです。私たちはこの豊かな「フリッツ文化」を日本屈指の食の街・愛知県で再現したいと考えました。

日本人の好みに合う最高の食感を目指し、たどり着いたのは「北海道産の厳選じゃがいも」と「本場の二度揚げ技術」の融合です。

※シーズンに合わせてジャガイモの品種は変わります

新ブランドであるフリッツ専門店【BellFrites】東京でのオープンを記念して代官山Candyappleイオンモール長久手で期間限定で発売いたします。

■ 『フリッツ』の3つのこだわり

1.北海道産じゃがいも100％。品種と鮮度へのこだわり

日本全国の産地を巡り、フリッツに最も適した北海道産のじゃがいもを厳選。時期に合わせて最も状態の良い品種を仕入れることで、じゃがいも本来の強い甘みと豊かな香りを楽しめます。

また一般的に流通している冷凍の物ではなく直送されたジャガイモをその場でカットしてご注文頂いてから調理いたします。

※シーズンに合わせて産地は変わります。

2. 外はカリカリ、中はホクホク。伝統の「二度揚げ」製法

本場ベルギーの伝統に則り、温度の異なる油で二度揚げる工程を採用。厚切りにカットされたポテトの表面は驚くほどクリスピーに、中は蒸したてのようにホクホクとした食感に仕上げます。

※写真は揚げる前の水々しい状態になります。

3. 個性を引き立てる10種類以上の「ディップソース」

最後まで飽きずに楽しんでいただくため、ソースは必須であり本場ベルギーでもマヨネーズをディップするのが定番であります。

【定番】 卵のコクを活かした「マヨネーズ」

【贅沢】 香り高い「濃厚黒トリュフマヨ」

【お決まり】 明太子とポテトの間違いない組み合わせ「明太マヨ」

など、10種類以上の多彩なラインナップから、その日の気分に合わせてカスタマイズが可能です。

※今回のイオンモール長久手では全種類ではなく数種類からの販売になります。

写真はLサイズ トリュフマヨにパルメザンチーズをトッピングした物になります。

■ 定番メニュー（税込価格）

ベルギーフリッツ (M・L)

\500 ～

本場スタイルのポテト。サイズを選べます。

ディップソース

各\100 ～

■ 販売店舗概要

店舗名：代官山Candyapple

発売日： 2026年2月6日（金）

所在地： 〒480-1128 愛知県長久手市勝入塚501番地 １階

営業時間： 10時～21時

定休日： （不定休）



