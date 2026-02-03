『ファイナルファンタジーXIV』より、「スターライト・マグカップ」「スターライト・クッションカバー」が登場。

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「スクウェア・エニックス」より、『ファイナルファンタジーXIV』の「スターライト・マグカップ」「スターライト・クッションカバー」を、現在それぞれご案内中です。



●ファイナルファンタジーXIV スターライト・マグカップ(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04747123&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


●ファイナルファンタジーXIV スターライト・クッションカバー(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=GOODS-04747124&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■ファイナルファンタジーXIV スターライト・マグカップ




【製品情報】


□参考価格：4,180円(税込)


□発売日：2026年5月予定


□ブランド：スクウェア・エニックス


【サイズ】直径約95mm×H80mm


【容量】350ml


【素材】陶器








「スターライト・マグカップ」をグッズで再現！


星芒祭の特製マグカップ「スターライト・マグカップ」をイメージしました。


まるい形がかわいらしいマグカップです♪



■ファイナルファンタジーXIV スターライト・クッションカバー




【製品情報】


□参考価格：3,850円(税込)


□発売日：2026年5月予定


□ブランド：スクウェア・エニックス


【サイズ】約W450×D10×H450mm


【素材】


・本体：ポリエステル86％、綿10％、レーヨン2％、ポリウレタン1％、ナイロン1％


・フリンジ：ポリエステル100％


・縁紐：ポリエステル64％、綿24％、レーヨン7％、ナイロン3％、アクリル1％、毛1％






『ファイナルファンタジーXIV』からクッションカバーが登場！


グリダニアのアートがゴブラン織りで高級感のあるクッションカバーになりました。


お部屋のインテリアにオススメです♪



※本商品は、クッションカバーのみになります。中身のクッションは付属いたしません。



※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。


※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。


【今回ご紹介した製品を含む、『ファイナルファンタジーXIV』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=13187&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)




(C) SQUARE ENIX



