『ファイナルファンタジーXIV』より、「スターライト・マグカップ」「スターライト・クッションカバー」が登場。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「スクウェア・エニックス」より、『ファイナルファンタジーXIV』の「スターライト・マグカップ」「スターライト・クッションカバー」を、現在それぞれご案内中です。
■ファイナルファンタジーXIV スターライト・マグカップ
【製品情報】
□参考価格：4,180円(税込)
□発売日：2026年5月予定
□ブランド：スクウェア・エニックス
【サイズ】直径約95mm×H80mm
【容量】350ml
【素材】陶器
「スターライト・マグカップ」をグッズで再現！
星芒祭の特製マグカップ「スターライト・マグカップ」をイメージしました。
まるい形がかわいらしいマグカップです♪
■ファイナルファンタジーXIV スターライト・クッションカバー
【製品情報】
□参考価格：3,850円(税込)
□発売日：2026年5月予定
□ブランド：スクウェア・エニックス
【サイズ】約W450×D10×H450mm
【素材】
・本体：ポリエステル86％、綿10％、レーヨン2％、ポリウレタン1％、ナイロン1％
・フリンジ：ポリエステル100％
・縁紐：ポリエステル64％、綿24％、レーヨン7％、ナイロン3％、アクリル1％、毛1％
『ファイナルファンタジーXIV』からクッションカバーが登場！
グリダニアのアートがゴブラン織りで高級感のあるクッションカバーになりました。
お部屋のインテリアにオススメです♪
※本商品は、クッションカバーのみになります。中身のクッションは付属いたしません。
※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合があります。
※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
(C) SQUARE ENIX
