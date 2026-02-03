【marbbとビューティガレージが共同開発】業界初のナノバブルシステム内蔵型シャンプーユニットが2026年2月より販売開始！

株式会社マイクロバブル・ジャパン

理美容サロン向けナノバブルシステム「marbb（マーブ）」を展開する株式会社マイクロバブル・ジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高林 稜、以下当社）とプロ向け美容商材EC最大手の株式会社ビューティガレージ（本社：東京都世田谷区、代表取締役会長兼CEO：野村 秀輝）は、業界初（※1）のナノバブルシステム内蔵型シャンプーユニットを共同で開発し、2026年2月より販売開始いたします。

※1 当社調べ。国内で販売される理美容サロン向け「ナノバブル発生装置をシャンプーユニット内部に内蔵した一体型製品」として（2026年1月時点）。





感動はそのまま、内蔵型シャンプーユニットでmarbbのゼロ・スペース化（※2）を実現！

marbbがデザインする、ノイズレスな感動体験。

※2 ゼロ・スペース化とは、marbb本体をシャンプーユニットへ内蔵することにより、marbb本体及び配線等を店舗の床へ設置するためのスペースが不要になること。

当社は、『ミライノケア(C)︎｜日常に新たな価値を吹き込み、「美の健康寿命(C)︎」（※3）を延ばす』というコンセプトのもと、理美容サロン向けナノバブルシステム「marbb（マーブ）」を展開しており、全国約10,000店舗（2025年12月時点）の理美容サロンに導入されています。

※3 健康的な美しさを楽しむことができる期間のこと。

一方で、据置型である当社従来モデルに対しては、これまで理美容サロン様から

「導入したいけれど置き場所がない」

「新規オープンなので店舗デザインにこだわりたい」

「個室サロンなので足元にmarbbを置くと邪魔になってしまう」

「もう少し静音でないと導入しづらい」

といったお声をいただいており、洗練されたサロン空間において「機材が視界に入らない」「機材の動作音が気にならない」というノイズレスな環境を求めるニーズが高まっていました。

当社では、これらのニーズに真正面から向き合い、課題解決のため新製品の開発を進めてまいりました。そしてこの度、marbbの性能とノイズレスな環境を両立させるため、業界初（※1）のナノバブルシステム内蔵型シャンプーユニットをリリースいたします。

こんな理美容サロンにおすすめ

・新規オープンサロン

・空間デザイン、店舗デザインに強いこだわりがあるサロン

・新製品に関心の高いサロン

・個人サロン、個室サロン





ナノバブルシステム内蔵型シャンプーユニットの概要

製品情報



今回、株式会社ビューティガレージが展開するシャンプーユニットの人気機種7台に、ナノバブルシステム内蔵型が加わります。製品情報の詳細は、以下の特設LPをご参照ください。

https://www.beautygarage.jp/pickup/marbbshampoounit







特長

１.性能維持：当社従来モデル（※4）と同等のバブル性能

当社従来モデルと同等のバブル性能。皮脂汚れや残留シャンプーの除去、薬剤の浸透サポート、ドライ時間の短縮といったmarbbの特長を維持しています。

※4 marbb 3 / miniとの比較。

２.空間美学：理美容サロンの世界観を崩さない「ノイズレス」なデザイン

シャンプーユニット内部にmarbb本体が内蔵されており、見た目は通常のシャンプーユニット。「置き場所問題」を解消するとともに、こだわりの店舗デザインからノイズを排除し、洗練された空間の中で感動体験を提供することができます。

３.静音性向上：周波数（Hz）にも着目して静音化を実現

動作音の音圧レベル（dB）だけでなく周波数（Hz）にも着目。人の耳は周波数が低くなるほど感度が鈍くなる傾向にあるため、当社従来モデル（※4）の中で最も低い周波数（Hz）に調整しました。動作音がシャンプーやヘッドスパの施術を阻害しないように配慮しています。

４.衛生向上：marbb本体を床置きしないことでクリーンなサロン環境を維持

シャンプーユニット内部にmarbb本体を内蔵することにより、機材の隙間に髪の毛や埃などが溜まることを防ぎ、掃除の手間を削減します。衛生的で美しいサロン環境を維持することが可能です。





marbbとビューティガレージが「美容業界を変える」

今回、ナノバブルシステム内蔵型シャンプーユニットを共同開発した株式会社ビューティガレージは、「美容業界に新しい価値を創造し、サロンビジネスの繁栄に貢献する」というミッションを掲げて、プロ向け美容商材ECサービスを中心に業界を牽引する企業です。まさに美容業界のインフラとも言える存在であり、数多くの理美容サロン様の「現場の声」を知り尽くした同社の知見、そして製品開発力があったからこそ、今回のリリースに至りました。

洗練されたサロン空間において、ノイズレスな環境を求めるニーズに応え、テクノロジーが黒子となってサロンワークを支える。これは単なる新製品開発ではなく、サロン空間のあり方そのものを変革する挑戦です。当社は、今後も各分野のトップランナーとの共創を通じて「感動体験」をデザインし、美容業界に新たな価値を吹き込むため邁進してまいります。





marbbとは

理美容サロン向けナノバブルシステム「marbb（マーブ）」は、マイナスの電荷を帯びた炭酸の2,000分の1以下のナノバブルを発生させ、毛穴の細部にまで入り込んで汚れを吸着、除去します。「marbb」を使用することで、毛髪に付着している汚れだけでなく臭いやかゆみの原因となるシャンプー剤やカラー剤・パーマ剤を徹底的に洗浄し、カラーやパーマ、サロンメニューのクオリティを上げることが可能になります。現在、全国約10,000店舗（2025年12月時点）に導入され、全国のサロン様、スタッフ様、そしてサロンの利用者様に日々ご愛用いただいております。





会社概要

【株式会社マイクロバブル・ジャパン】

所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5

WeWork リンクスクエア新宿

代表取締役社長：高林 稜

設立：2017年5月

事業内容：理美容サロン向けナノバブルシステム関連製品およびサービスのデザイン、開発、製造、販売等

marbbブランドサイト：https://marbb.com/

【株式会社ビューティガレージ】

所在地：〒154-0015 東京都世田谷区桜新町1-34-25

代表取締役会長兼CEO：野村 秀輝

事業内容：美容商材の企画・販売、サロン向け機器の提供

会社HP：https://www.beautygarage.co.jp/

サービスサイト：https://www.beautygarage.jp/

特設LP：https://www.beautygarage.jp/pickup/marbbshampoounit