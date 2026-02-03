【BIC SIM】新生活を応援！ビックカメラグループ店舗限定で最大13,000ポイント還元キャンペーンを2月3日より開始
春からの新生活に向け、引越しや進学準備で出費がかさむこの時期、家計の固定費見直しは重要なテーマす。 ビックカメラグループが提供する「BIC SIM powered by IIJ（以下、BIC SIM）」は、春のスマホ乗り換え需要に応えるため、全国のBIC SIM取り扱い店舗限定で「ポイント増額キャンペーン」を2026年2月3日（火）より実施いたします。 本キャンペーンでは、他社からの乗り換え（MNP）で音声SIMをご契約いただいたお客様を対象に、通常実施している10,000ポイント還元に加え、3月末まで3,000ポイントを増量し、合計13,000ポイント（※1）をビックポイントで還元いたします。 貯まったポイントは、新生活に必要な家電の購入はもちろん、BICSIMの月額料金支払い（※2）にも充当可能です。専門スタッフが対面で案内する安心の店頭カウンターで、賢くお得なスマホデビューをサポートします。
※1 「ポイント還元キャンペーン」および「ポイント増額キャンペーン」を併用した場合。
※2 「ビックポイント支払い」手続きを行うことで、1ポイント＝1円相当として月額料金に充当できます。
[店頭申し込み限定]ポイント還元キャンペーン／ポイント増量キャンペーン
全国のビックカメラグループ対象店舗にて、MNP乗り換え時のポイント還元を期間限定で強化します。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/120_1_86a3c3c8e8e18b6d2fa5a4701d37d576.jpg?v=202602030121 ]
［店頭申し込み限定］SIMフリーiPhone/Android最大13,200円割引キャンペーンSIMフリーiPhone/Android最大13,200円割引キャンペーン
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/89853/table/120_2_2f6da59e45197c99afe7a6feb417d6d7.jpg?v=202602030121 ]
※本キャンペーンにお申込み後、その他のキャンペーンへ変更することはできません。
※本キャンペーンは、1回線につき1回のみ適用となります。
※本キャンペーンは予告なく変更・終了させていただく場合がございます。
[店頭申込み限定]BIC SIMキャンペーンの詳細は以下からご確認いただけます。
詳細を見る :
https://bicsim.com/campaign/sim_cp900-shop.html/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=PRT_CP2601
BIC SIM公式YouTubeから、キャンペーン内容ご確認いただけます。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mtPPdpBY8DU ]
※記載の金額は特段の注記等がある場合を除き全て税込みのものです。
※本情報は2026年2月3日(火)時点のものです。
BIC SIM公式Xアカウントにてキャンペーン情報やイベント情報を発信しています。
BIC SIM公式Xアカウントを見る :
https://x.com/bicsim_official