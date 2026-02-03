地元の人気いちごカフェ店「宝美いちご」とおふろcafe 白寿の湯がコラボ。土耕栽培の「あまりん」を使用した限定スイーツを期間限定提供

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する日帰り温泉、温泉と発酵 おふろcafe 白寿の湯（埼玉県児玉郡神川町、以下 白寿の湯）は、2026年2月14日～3月15日の期間、本庄市の人気いちごカフェ「宝美いちご」とコラボし、オリジナルいちごスイーツの提供や、生いちごの販売を実施します。

＜白寿の湯 × 宝美いちごコラボ＞

宝美いちごが昔ながらの土耕栽培で育てる「あまりん」「紅玉」などを使用した期間限定スイーツの提供と生いちごの販売をします。

開催日程：2026年2月14日（土）～3月15日（日）

場所：お食事処 俵や、売店

提供スイーツ：

・いちご甘酒しぇいく 780円（税込）

宝美いちごの人気メニューのストロベリースムージーを、白寿の湯ならではの糀シェイクとしてアレンジしました。いちごの濃い香りと、糀しぇいくのやさしい甘さを堪能ください。

・宝美いちごのパウンドケーキ 880円（税込）

いちごを使ったパウンドケーキ。土耕栽培いちごのやさしい甘みと香りを生かし、しっとりと焼き上げた一品。コーヒー・甘酒と合わせてお召し上がりください。

売店販売：

館内売店にて、生いちごやいちごのパウンドケーキの販売を行います。

■農業法人リトルファーマーズ合同会社（宝美いちご）

宝美いちごは、本庄市でいちごの生産・販売を行ういちご専門店です。水耕栽培ではなく、昔ながらの土耕栽培にこだわり、土の力を活かした香りとコクのあるいちごづくりを行っています。直売やスムージー、スイーツなどを通じて、いちご本来の美味しさを活かした商品展開を行っており、地元を中心に多くのファンに親しまれている人気店です。

埼玉県本庄市早稲田の杜4丁目9-7

090-3249-5369

https://www.instagram.com/p/CP27Lm4nQfJ/

■温泉と発酵 おふろcafe 白寿の湯

地下750メートルの古生層から湧出する塩分濃度の高い天然温泉が自慢の日帰り温泉。毎月実施する「海の幸さばき会」や埼玉県初となる回転式流しそうめん機のある「流しそうめんテラス」など、食の体験にもこだわっています。温泉の後もゆったり過ごせるラウンジ滞在で、楽しく快適に日帰り湯治を。

埼玉県児玉郡神川町渡瀬337-1

https://ofurocafe-hakujyu.com/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/