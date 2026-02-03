【KACHIKA×新トラベルポーチ】カラフル・ユニセックスデザインで選ぶ、旅や出張の新定番アイテムが登場

株式会社オークファン

株式会社SynaBiz（本社：東京都品川区、代表取締役：石丸啓明、株式会社オークファン100％子会社）が展開するプライベートブランド「KACHIKA」は、2026年1月19日に新作の圧縮ポーチを発売しました。

本商品は、彩りを楽しめるカラフルなカラー展開と、出張やビジネスシーンにもなじむユニセックスデザインを同時に展開。旅行から出張まで、使うシーンに応じて選べる新しいトラベルポーチの定番アイテムです。

カラフル展開の圧縮ポーチは、Amazon売れ筋ランキング（ドライバッグ・スタッフバッグカテゴリー）にて1位を獲得するなど、発売直後から高い支持を集めています（2026年1月31日時点）。

こだわりポイント

■圧縮だけで終わらない、“整理まで考えた”新発想

KACHIKAの圧縮ポーチは、容量を減らすことだけを目的とした従来品とは異なり、旅行や出張で起こりがちな「探しにくい」「中で混ざる」「取り出しづらい」といったストレスを、構造そのものから見直して解決する新発想のアイテムです。

着用前の衣類・使用後の衣類・小物類を分けて収納できる3室構造を採用し、圧縮しながら整理できるため、スーツケースやバッグの中をすっきり保ち、移動中も中身を把握しやすくなっています。

■消臭・抗菌に配慮した安心設計

日本の技術を活用したDeodorant Roomを搭載。ニオイを閉じ込めるのではなく、分解・消臭・抗菌する設計のため、すぐに洗濯ができない旅行先や出張先でも安心して使用できます。

■用途に合わせて選べる3サイズ展開

本商品は、用途や宿泊日数に応じて選べる

S・M・Lの3サイズ展開です。

・Sサイズ：子供服やおむつの収納に適したサイズ/ジムや温泉にも

・Mサイズ：1～2泊程度の旅行におすすめ

・Lサイズ：長期旅行や衣類をまとめて収納したい場合に最適

商品情報

●商品名：KACHIKA 圧縮ポーチ

●特長：3室構造／Deodorant Room搭載／YKK製ファスナー

●カラー：カラフル展開／ユニセックスデザイン展開

●販売先：Amazon

●カラフルタイプ：KACHIKA商品ページ(https://amzn.asia/d/3TXK2Ly)

～Amazon（ドライバッグ・スタッフバッグカテゴリー）にて売れ筋ランキング1位を獲得！～

●ユニセックスデザインタイプ：KACHIKA商品ページ(https://amzn.asia/d/5NEvxIz)

※本商品は、空気を抜いて圧縮するジップロックやビニール製の一般的な圧縮袋のような高い圧縮率はございません。あらかじめご了承ください。

「KACHIKA」について

― 価値を、変える。価値で、変える。 ―

「KACHIKA」は、ありきたりな商品を量産するのではなく、“本当に価値あるもの”を届けることを目指して誕生したプライベートブランドです。

日々の選択やこだわりの中で、皆さまの価値観にそっと寄り添い、「これだ」と納得できる“カチッ”とした瞬間をお届けしたいという想いが込められております。

ショップページ：KACHIKA商品ページ(https://www.amazon.co.jp/stores/%E3%80%90%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E5%85%AC%E5%BC%8F%E7%9B%B4%E5%96%B6%E5%BA%97%E3%80%91APLAB/page/FD8D08F4-BFF9-47C1-9A89-274D2FA3B51E?ref_=cm_sw_r_ud_ast_store_TK7VMP3GX05BZPDJ9QR4)

■オークファングループについて

オークファングループは、社会の様々な「RE」を統合した唯一無二の流通インフラを構築する「RE-INFRA COMPANY」として、膨大なデータとAI技術を活用しながら、国内外の流通市場において新たな仕組みやサービスの創出に取り組んでおります。

既存事業として、相場検索サービス「オークファン」やBtoB取引プラットフォーム「NETSEA」を展開し、流通のDX化を推進してきました。

現在は、巨大な供給力を持つ中国を起点とした China to Japan 領域へ事業の選択と集中をし、新規事業である OEM 自社プロダクト「AP LAB」やライブコマース事業「NETSEA MallLive」を軸に、D2CのみならずB領域にも商品提供・販路支援を行う 「D2X（Direct to X）コマース」を成長戦略の中核として事業推進しております。

オークファングループは、既存事業で培った基盤を活かしながら新規事業への戦略的転換を進め、次世代の流通インフラを創出する企業として成長を続けてまいります。

■株式会社SynaBiz 会社概要

・代表者：代表取締役 石丸 啓明

・設立 : 2015年7月

・資本金：2,500万円 ※株式会社オークファン（東証グロース上場）100%出資

・所在地：〒141-0001 東京都品川区北品川5-1-18 住友不動産大崎ツインビル東館7F

・URL ：https://synabiz.co.jp/