株式会社アークエッジ・スペース

超小型衛星コンステレーションの企画・設計から量産化、運用まで総合的なソリューション提供を行う株式会社アークエッジ・スペース（本社：東京都江東区、代表取締役 CEO ：福代孝良、以下「アークエッジ・スペース」）は、株式会社みずほ銀行より融資契約による30億円の資金調達を実施しましたのでお知らせします。

本件により、当社の累計資金調達額は155億円（第三者割当増資：107億円、融資契約（当座借越契約を含む）：48億円）となりました。

本融資は、衛星コンステレーションの構築に必要な衛星部材の調達費や衛星の打上げ費用等を含む、当社事業に関わる運転資金を資金使途とするものです。

現在当社は、複数のプロジェクトにおいて衛星の社会実装フェーズを迎えており、手元資金を充実させることで、量産体制の構築を加速させます。

また、エクイティ調達に加え、資本コストを抑えた借入を組み合わせることで、財務基盤の強化と資本コストの最適化を図ってまいります。

■株式会社アークエッジ・スペースについて

アークエッジ・スペースは、小型衛星コンステレーションの企画・設計から量産化、運用まで総合的なソリューション提供を行う宇宙スタートアップ企業です。

“衛星を通じて、人々により安全で豊かな未来を”実現することを目指し、今後は地球観測、船舶向け衛星通信（衛星VDES）、光通信、低軌道衛星測位等に対応した小型衛星コンステレーションの構築を実現するとともに、月面活動にむけた衛星インフラ構築や深宇宙探査など、多様なミッションニーズに対応する宇宙の開発利用を推進します。

本社所在地 ：東京都江東区有明一丁目３番３３号ドーム有明ヘッドクォーター３階

代表取締役CEO：福代 孝良（ふくよ たかよし）

設立 ：2018年7月

WEB ：https://arkedgespace.com/