月額5,500円から始められるAIチャットボット『DSチャットボット』を販売開始

株式会社ディーエスブランド

株式会社ディーエスブランド（本社：長崎県長崎市 販売本部：東京都中央区、代表取締役社長：下山大祐）は、生成AIを活用し、低価格かつ専門知識不要で導入できるAIチャットボット『DSチャットボット』の販売を開始いたしました。

本サービスは、月額5,500円（税込）からの低価格帯でありながら、生成AIによる自動学習機能や、導入後も安心な電話サポートを備えているのが特長です。ホームページでのやり取りを通じて、お客様の関心や質問傾向を把握し、蓄積したデータは、ホームページ改善や今後の施策を検討するための参考情報として活用できます。

・DSチャットボット 製品サイト

https://dschatbot.ai/(https://dschatbot.ai/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=ds_chatbot_top&utm_content=article_textlink)

■開発の背景

お客様との対話の中には、「どんなサービスが現在求められているのか」「Webサイトのどこが分かりにくいか」といった、ビジネスを成長させるためのヒントが隠されています。DSチャットボットは、この「生の声」を、誰でも活用できるデータ（資産）として可視化することを目指しました。

チャットボットの真の価値は、単なるコスト削減（問い合わせ対応の効率化）だけではありません。「顧客の意図を深く知り、それをサイト改善や経営戦略に直接反映させる」。そんな守り（効率化）と攻め（戦略立案）を同時に実現するデータソリューション（DS）ツールとして、DSチャットボットは誕生しました。

■「DSチャットボット」の6つの特長

1. URLやPDFを登録するだけ。生成AIが自動学習し、シナリオ作成が不要

DSチャットボットは、自社WebサイトのURLやXMLサイトマップ、PDF資料を登録するだけで、生成AIが内容を自動で学習します。従来型のチャットボットで最大の障壁となっていた「Q&Aのシナリオ作成」業務が不要となり、生成AIが学習データをもとに自動で回答を作成するため、専門知識がない方でも短期間で導入・運用が可能です。

2. データ活用を通じて、ホームページやマーケティング改善を支援するチャットボット

DSチャットボットは、ユーザーとの対話や閲覧履歴を自動で蓄積・可視化し、顧客の「生の声」を浮き彫りにするデータソリューション（DS）ツールです。「どの商品に興味があるか」「サービスのどんな点に疑問を持っているのか」といったリアルな動向を把握するためのヒントが得られるため、ホームページやマーケティング全体の改善と成果の最大化を強力に後押しします。

3. 月額5,500円からの低価格。初期費用も無料

中小企業様や小規模な団体様でも気軽に導入いただけるよう、初期費用は無料、月額費用は5,500円（税込）からの低価格プランをご用意しました。学習させるページ数に応じたシンプルな料金体系で、スモールスタートが可能です。

4. 「電話サポート」を標準提供。IT初心者でも安心の伴走体制

安価なITツールの多くはサポートがメールのみであるケースが多いなか、DSチャットボットでは応答率98％の電話サポートを標準で提供します。操作方法の不明点から運用方針の相談まで、スタッフがサポートするため、ITに詳しい社員がいない企業様でも安心して運用いただけます。導入ライセンス数4万件を超える『おりこうブログ』シリーズで培ったノウハウを活かし、「一人にさせないサポート」を提供します。

5. 業務効率化だけでなく「成果」につなげる機能を搭載

DSチャットボットには、単なる質問回答だけでなく、Webサイト上の成果（コンバージョン）獲得を支援する機能が搭載されています。

目的に合わせたバナーをチャットボット内に表示し、コンバージョン獲得を誘導できます。さらに、商品・サービスの紹介ページには資料請求にリンクするバナーを表示し、採用ページには募集要項ページにリンクするバナーを表示するなど、ページの内容に応じた出し分けも可能です。

6.多言語オプション導入で80以上の言語からの質問に自動回答

DSチャットボットは「多言語オプション」の追加で、英語・中国語・韓国語・ベトナム語をはじめとする80言語以上の質問に自動対応可能になります。

訪問者が入力した言語に合わせてAIが回答を生成するため、専任の通訳スタッフを配置することなく、24時間365日体制で外国人顧客へのサポートが可能です。言葉の壁や時差を感じさせないシームレスな顧客体験を提供し、インバウンド需要の取り込みや海外展開、外国人材の採用活動をバックアップします。

■DSチャットボットはこんな方におすすめ

■DSチャットボット無料体験版

- 顧客のニーズを把握して、Webサイトやマーケティング活動を改善したい- 電話対応などの顧客対応業務を削減したい- 夜間や休日にも、お客様をお待たせしたくない- 生成AIによる業務効率化に興味はあるが、ITに詳しい社員がいない- AIチャットボットを導入したいが、予算は抑えたい- 海外の販路拡大や、インバウンド対策・在留外国人からの問い合わせなど、外国語での対応を強化したい

DSチャットボットの無料体験版を以下からご利用いただけます。

・DSチャットボット無料体験版

https://dschatbot.ai/trial/(https://dschatbot.ai/trial/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=ds_chatbot_trial&utm_content=article_textlink)

■AIチャットボットとは

生成AIを活用してユーザーの質問内容を理解し、自然な文章で自動応答するツールです。24時間365日対応できるため、問い合わせ対応の効率化や顧客体験の向上に役立ちます。

■株式会社ディーエスブランド 会社概要

株式会社ディーエスブランドは、簡単にWebサイトの作成・更新ができるCMS『おりこうブログ』シリーズを開発・提供しており、日本全国の企業・団体に4万ライセンス以上の導入実績があります。

その他にも、生成AI活用・kintone連携・メタバース・健康経営支援など幅広いソリューションを提供しており、誰でも簡単に利用できるシンプルな操作と、手厚いカスタマーサポートで企業のWeb活用を支援しています。

社 名：株式会社ディーエスブランド

代表者：代表取締役 下山大祐

所在地：

【本社】〒852-8003 長崎県長崎市旭町6番1号 タワーシティ長崎 タワーコート1F

【販売本部】〒104-0061東京都中央区銀座8丁目14-9 デュープレックス銀座タワー8/14 12F

設立年月：2005年11月1日

事業内容：CMSや各種クラウドサービスの開発・提供

URL：https://ds-b.jp/

【製品サイト】

・DSチャットボット（AIチャットボット）

https://dschatbot.ai/(https://dschatbot.ai/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=ds_chatbot_top&utm_content=article_textlink)

【メディアサイト】

・ディーエスマガジン（中小企業のWeb活用ガイド）

https://ds-b.jp/dsmagazine/