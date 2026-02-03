【紹介＆成約手数料0円】【返金保証付き】塗装業界の「紹介料・価格競争」から脱却へ。“指名される受注”を生む新集客モデル「Bakuzou集客」提供開始

■塗装業界に「利益を守る集客モデル」を

クラサポ株式会社

「成約しなくても紹介料が取られる」「いつも他社との価格競争」

そんな塗装業界の“当たり前”を変えるのが、紹介料・成約手数料０円で導入できる【Bakuzou集客】です。

本プランは、紹介や受注ごとに手数料がかかる従来の構造から離れ、会社の“集客力”そのものを育てる新しい仕組みです。

SEO・LLMO・広告・LINE・AIがなめらかに統合した貴社専用の集客システムが、営業担当の代わりとして24時間休むことなく稼働。

これまで取りこぼしていたお客様を確実に捉え、「相見積もりなし」で指名される、質の高い直接受注へつなげます。

■ サービス概要：“見つけてもらう”から“問い合わせ”まで、すべて自動化

１.SEOで、スマホweb検索から地元のお客様に選ばれる仕組み

お客様が「〇〇市 外壁塗装 おすすめ」とスマホで調べたとき、あなたの会社が見つかるように対策します。

まず、SEO対策によりGoogle検索で表示されやすい状態を整え、地元のお客様に「こんな塗装業者があるんだ」と知ってもらいます。

あわせて「〇〇市でおすすめの塗装業者」として紹介する記事を作成し、会社の強みや実績を分かりやすく発信。

記事を見て納得したお客様から、電話やLINEで直接問い合わせが入る仕組みです。



紹介や飛び込み営業に頼らず、地元から安定して問い合わせが増える集客をサポートします。

２.費用0円で、検索広告から問い合わせを増やす仕組み

【Bakuzou集客】では、Googleのローカル検索広告（リスティング広告）を活用し、「今すぐ外壁塗装を考えている地元のお客様」へ直接アプローチします。

通常は広告費が別途かかるケースが多いですが、Bakuzou集客では広告の出稿費用はすべてプラン料金内。追加費用は一切かかりません。

検索したそのタイミングで広告が表示されるため、迷っているお客様を逃さず、効率よく問い合わせにつなげます。

SEOによる「見つけてもらう集客」と、広告による「今すぐ動くお客様への集客」を組み合わせることで、安定して相談が入る状態をつくります。

３.自動見積もりで、すぐに対応できない問い合わせにも、24時間対応

問い合わせが増えやすくなる理由のひとつが、見積もりシミュレーションです。



お客様は簡単な質問に答えるだけで、その場でおおよその金額を確認でき、「いくらかかるのか分からない」という不安を先に解消できます。

金額の目安が分かることで、「まずは相談してみよう」と問い合わせのハードルが下がります。

シミュレーション後は、そのまま電話やLINEで問い合わせへ進めるため、興味が高まったタイミングを逃さず、自然に商談につながります。

価格に納得した状態で連絡が来るため、相見積もりになりにくい点も特長です。

そしてもうひとつが、【Bakuzou・AI】チャットボットです。

今ならこのAIを1年間無料でお試しいただけます。

【Bakuzou・AI】は、外壁塗装を検討しているお客様からの

「だいたいいくらかかるの？」「工事期間はどれくらい？」

といった、よくある質問に24時間自動で対応します。

営業時間外や現場作業中でも、24時間お客様の質問に対応し、不安を解消しながら問い合わせへ導きます。

「とりあえず聞いてみたい」という段階のお客様を逃さず、自然に問い合わせへつなげます。

４.問い合わせハードルをグッと下げる、LINEお問い合わせ機能

「電話はハードルが高い」と感じるお客様のために、使い慣れたLINEでの相談窓口を開設し、問い合わせのハードルを大きく下げます。

さらに、LINE追加後は施工事例やキャンペーン情報などを定期的に自動で配信できるため、

手間をかけずに「いざというときに頼れる会社」として信頼が育ちます。

【Bakuzou集客】は、LINEの導入から導入後の運用まですべてサポート。

LINEが初めての業者でも、専門知識不要で使える仕組みを提供します。

■リスクなしで始められる！伴走型の集客サポート

１.【全額返金保証】結果が出なければ費用はいただきません

万が一、1年間サービスをご利用いただいて、結果が出なかった場合、いただいた費用は返金いたします。

「本当に効果があるのか不安…」という方も、ご安心ください。

２.今ならBakuzou.AIが1年間無料

外壁塗装に特化したAIチャットボット「Bakuzou.AI」を、今なら1年間無料で導入できます。

通常は月額6万円かかる機能ですが、期間限定で追加費用は一切かかりません。

Bakuzou.AIは、24時間365日、AIが即レス対応。

現場作業中や夜間でも、お客様からの質問にその場で答えるため、「電話に出られず、他社に取られてしまった」そんな機会損失を大きく減らします。

お客様の質問内容に合わせて、会社情報やサービス内容を分かりやすく案内し、

LINE相談や見積もりシミュレーションへ自動で誘導。

対応漏れなく、商談につながる仕組みをAIが支えます。

３.導入設定から運用改善まで伴走する集客支援

AIチャットボットの設定、LINEの初期設定、紹介ページの作成など、導入に必要な作業はすべて弊社で代行します。

パソコンが苦手な方でも、最初から万全の体制でスタートできます。

■選べる3つのプラン― 目的に合わせて導入可能

Bakuzou集客は、目的に合わせて選べる3つの料金プランを用意。

「これからWeb集客を始めたい」ライト層から、「ブランドを強化して地域No.1を目指す」上位層まで、ステージに応じて最適なプランを選べます。

貴社の状況に合わせて最適なご提案をさせていただきます。ぜひお気軽にお問い合わせください。

無料相談はこちら :https://paipro.jp/premium-contact/

■プラン詳細（一番人気のProプラン）

■ 外壁塗装業者マッチングサービス「ペイプロ」について

ペイプロは、外壁塗装を検討するお客様と信頼できる塗装業者をつなぐマッチングサービスです。

お客様には安心して業者を選べる環境を、業者様には効率的で無駄のない集客の仕組みを提供することを目的としています。

■会社概要

社名 ： クラサポ株式会社

事業概要 ： ペイプロ事業／リアル産業DX事業／不動産マーケティング事業

設立 ： 2021年5月

所在地 ： 東京都新宿区箪笥町18-3

代表者 ： 代表取締役 松田徹也

資本金 ： 800万円

HP ： https://kurasap0.co.jp/

電話番号 ：03-3528-9717

メール ：support@kurasap0.co.jp

サイトURL ：https://paipro.jp/

■報道関係者向けのお問い合わせ先

クラサポ株式会社

担当 ： 松田 徹也

TEL ： 03-3528-9717

MAIL ： support@kurasap0.co.jp

【他記事等でのご利用にあたって】

この内容を引用される際は、ペイプロ（https://paipro.jp/）へのリンク設置をお願いします。